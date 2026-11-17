Sindicatele din sectorul public au organizat greve și demonstrații în toată Franța, pentru a-și exprima nemulțumirile privind salariile mici, inflația crescută, scăderea puterii de cumpărare și costurile mari ale vieții.

Cu toate că au avut o întâlnire cu premierul Sebastien Lecornu, sindicatele se declară nemulțumite.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

5,8 milioane de angajați din sectorul public au fost solicitați să se mobilizeze marți la proteste după eșecul negocierilor.

Este pentru a treia oară din septembrie când au loc greve la nivel național în mod simultan cu protestele stradale. Poliția susține că au demonstrat 40.000 – 80.000 numai la Paris, iar în toată țara ar fi ieșit până la 300.000.

S-au desfășurat proteste inclusiv în Marsilia, Lyon, Tolouse și Nantes.

Candidata naționalistă Marine Le Pen a promis pe fondul protestelor că va scade prețurile la carburanți prin diminuarea accizelor, în timp ce candidatul socialist Jean-Luc Melenchon a propus naționalizarea companiilor, anularea datoriilor și taxarea profiturilor.

Potrivit France24 , ministerul de Interne al Franței susține că au participat la protestele din de sâmbătă toată țara 146.000 de oameni, dar sindicatele spun că au fost peste 500.000.

Sursa Foto: Hepta