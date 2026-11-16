Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Dacian Cioloș a pierdut șefia francofoniei: „Această candidatură a arătat că avem capacitatea, abilitatea și cunoștințele pentru a desfășura campanii de anvergură internațională”

Preşedintele Nicuşor Dan spune că Dacian Cioloş, candidatul României pentru funcţia de secretar general al Francofoniei, a făcut o campanie foarte bună, iar această candidatură a arătat că avem capacitatea, abilitatea şi cunoştinţele pentru a desfăşura campanii de anvergură internaţională.

„După mai multe runde intense de negociere, statele membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei nu au ajuns la consens privind noul Secretar general.

Tocmai pentru a nu afecta unitatea francofoniei, s-a luat decizia de a amâna cu un an desemnarea noului Secretar general al OIF”, a transmis Nicuşor Dan, luni, într-o postare pe Facebook.

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Potrivit acestuia, „Dacian Cioloş a făcut o campanie foarte bună, care a crescut vizibilitatea României în toate ţärile francofone de pe mai multe continente, cu un proiect ambiţios, de reformă, revitalizare şi modernizare a OIF”.

„Totodată, această candidatură a arătat că avem capacitatea, abilitatea şi cunoştinţele pentru a desfăşura campanii de anvergură internaţională”, a adăugat șeful statului.

Statele membre nu au ajuns la un consens privind alegerea secretarului general al Francofoniei

Dacian Cioloș nu a reușit să obțină funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, după ce cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline nu au reușit să ajungă la un consens asupra niciunuia dintre cei patru candidați înscriși în cursă. Actuala șefă a organizației, Louise Mushikiwabo, va rămâne în funcție încă un an, iar alegerea unui nou secretar general va avea loc în 2027.