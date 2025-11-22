Dan Dungaciu: „După război, la conducerea Ucrainei va fi un PARTID al militarilor. Zalujnîi va fi implicat”

În emisiunea Marius Tucă Show din 19 noiembrie 2025, Dan Dungaciu a discutat despre perspectiva politică a Ucrainei după război, subliniind că, pe măsură ce conflictul se prelungește, șansele ca oamenii să se întoarcă în zonele afectate scad, iar situația devine problematică nu doar militar, ci și societal. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a explicat că armata devine cel mai important actor politic, în special comandantul statului major, generalul Valeri Zalușnii, care se află la Londra într-o poziție strategică.

„Cu cât războiul durează mai mult, cu atât șansa oamenilor să se întoarcă este mai mică. Deci lucrurile acolo sunt problematice la nivel societal, nu numai la nivel militar, unde evident că Ucraina nu mai poate să câștige. Evident că domnul Zalujnii nu este întâmplător la Londra. Domnul Zalujnii stă la Londra, a fost ținut acolo, aproape de britanici, într-o poziție foarte importantă, probabil pentru că se gândește în perspectivă, în următorul fel, cine poate pune ordine în viitoarea Ucraina? Nimeni, decât armata” , spune analistul Dungaciu.

Dan Dungaciu vorbește despre transformările ce se pregătesc în Ucraina post-război, unde armata, consolidată de război și conexiuni sociale, va deveni principalul garant al puterii politice și sociale, chiar dacă nu în mod oficial democrat.