Prima pagină » Actualitate » Fost ministru al Justiţiei, optimist în privinţa eliminării pensiilor speciale. Tudorel Toader: „Cred că se va da o decizie”

Fost ministru al Justiţiei, optimist în privinţa eliminării pensiilor speciale. Tudorel Toader: „Cred că se va da o decizie”

Luiza Dobrescu
12 feb. 2026, 08:11, Actualitate
Fost ministru al Justiţiei, optimist în privinţa eliminării pensiilor speciale. Tudorel Toader:

„Eu personal nu cred că se vor pierde bani” spune fostul ministru Tudorel Toader, despre pensiile de serviciu ale magistraţilor. Ba mai mult, acesta consideră că „se va da o decizie pe care societatea civilă o va primi pozitiv şi că forurile europene vor găsi soluţia pentru deblocarea sumei”.

Tudorel Toader a declarat, pentru B1Tv, că amânările Curţii Constituţionale nu sunt o situaţie singulară.

„Nu este singura dată când Curtea amână repetat luarea unei decizii. E adevărat că este o problemă foarte sensibilă pe care o așteaptă toată societatea civilă. Tot adevărat, cred eu, este și faptul că politicienii au ostilizat relația dintre magistrați și societatea civilă”.

Toader consideră că efortul magistratului Gheorghe Stan de a reveni din concediul paternal ca să participe la şedinţa în urma căreia s-a amânat din nou decizia asupra pensiilor speciale este unul de apreciat, cât şi faptul că CCR a stabilit în doar o săptămână termen pentru pronunţare.

 „E de apreciat, cred eu, faptul că Gheorghe Stan a venit din concediu paternal să participe la ședința. E de apreciat și faptul că s-a dat un termen scurt de o săptămână. Eu mă așteptam și astăzi la o decizie, dar aici este o altă chestiune”, a mai spus Tudorel Toader.

Magistraţii Curţii  au amânat pentru 18 februarie 2026 luarea unei decizii pe reforma pensiilor magistraților, fiind a cincea amânare din dosar, scrie Mediafax.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

CAB a respins cererea avocatei Silvia Uscov de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș

Bolojan şi Pîslaru au mesaje de la avocatul Adrian Toni Neacşu: „Şantajul cu pierderea banilor e o minciună. Să publice scrisoarea trimisă CE”

Recomandarea video

Mediafax
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Digi24
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de propriul patrimoniu național: „Doar executăm ce ni se spune”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
O schiță a lui Michelangelo a obținut un preț record la licitație
ACUZAȚII Document FBI: Trump spunea acum 20 de ani că „toată lumea știa” ce făcea Epstein: „Slavă Domnului că-l opriți”
08:36
Document FBI: Trump spunea acum 20 de ani că „toată lumea știa” ce făcea Epstein: „Slavă Domnului că-l opriți”
FLASH NEWS Viktor Orban atacă dur planul Bruxelles-ului pentru aderarea Ucrainei la UE: „O declarație de război deschisă împotriva Ungariei”
08:01
Viktor Orban atacă dur planul Bruxelles-ului pentru aderarea Ucrainei la UE: „O declarație de război deschisă împotriva Ungariei”
ACTUALITATE Valentin Stan: Șeful Comisiei Juridice ne spune că Administrația Biden a făcut rețelele sociale să cenzureze internetul în America
08:00
Valentin Stan: Șeful Comisiei Juridice ne spune că Administrația Biden a făcut rețelele sociale să cenzureze internetul în America
Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul „Plaha”? Concidențele dintre personajul din serialul despre rețeaua lui Plahotniuc și Lazurca constituie principala temă de discuție în cercurile de putere de la Chișinău
08:00
Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul „Plaha”? Concidențele dintre personajul din serialul despre rețeaua lui Plahotniuc și Lazurca constituie principala temă de discuție în cercurile de putere de la Chișinău
SPORT Sorin Cârțu atacă FCSB înaintea meciului din Cupa României. „E cusută cu ață albă. Nu e o coincidență”
07:50
Sorin Cârțu atacă FCSB înaintea meciului din Cupa României. „E cusută cu ață albă. Nu e o coincidență”
METEO Ninge 11 zile fără oprire în România. Pe ce dată vine „furia albă”, potrivit meteorologilor Accuweather
07:35
Ninge 11 zile fără oprire în România. Pe ce dată vine „furia albă”, potrivit meteorologilor Accuweather

Cele mai noi

Trimite acest link pe