Dan Dungaciu: „Americanii trebuie să înțeleagă că România a luat parte la războiul dintre republicani și democrați”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu susține că narativa rusească, apărută atât de predominant în spațiul românesc, ar fi de fapt o strategie a Washingtonului, mai exact a administrației Biden, în lupta dintre aceștia și republicani. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, profesorul Dan Dungaciu afirmă că Europa, prin metodele folosite pentru a se proteja de influențele externe, riscă să se îndrepte spre o narativă izolaționistă periculoasă, pe care o critică în momentul de față în cazul unor state precum China sau Rusia.

„Ideea că ștampila de rus și implicarea Rusiei a fost pusă la Washington e foarte importantă. Pentru că asta ar trebui să le ofere americanilor o ispită în plus sau o iritare în plus față de implicarea administrației Biden. Pentru că administrația Biden a adăugat ingredientul Rusia deasupra acestui cocktail Molotov. Noi l-am dat acolo și au zis: „Aha, Rusia!”. Și atunci ziariștii noștri vașnici au zis: „Avem voie, avem voie, asta este!”. Bum! Și a explodat cu Rusia. De fapt, a explodat o bombă transmisă de la Washington, că ei n-au dat acordul, ca să zic așa. Deci lucrul ăsta a trebuit spus un pic mai mult, ca să poată să mai investigheze și ei contribuția administrației Biden la falsificarea regimului din România. Că asta ne va interesa pe noi. Rusificarea poveștii a fost făcută de ei. Și poate le spunem și noi: „Uitați-vă voi puțin în documentele voastre, europenii ne-au spus că TikTok e Rusia, americanii ne-au spus că e Rusia, dar noi n-am aflat aceste lucruri, pentru că rapoartele serviciilor de la noi erau în stat străin. Dar voi le-ați identificat. Pe ce v-ați bizuit? Pentru că raportul vostru spune că n-aveați pe ce să vă bizuiți. Poate știți voi ceva ce nu știm noi.”

De asemenea, profesorul Dungaciu sugerează că România ar fi fost terenul de luptă între administrația Biden și cea a lui Trump, în care Biden ar fi folosit ca armă narativa privind pericolul rusesc.