Dan Dungaciu: „Americanii trebuie să înțeleagă că România a luat parte la războiul dintre republicani și democrați”

Malina Maria Fulga
08 feb. 2026, 06:00, Marius Tucă Show

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu susține că narativa rusească, apărută atât de predominant în spațiul românesc, ar fi de fapt o strategie a Washingtonului, mai exact a administrației Biden, în lupta dintre aceștia și republicani. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, profesorul Dan Dungaciu afirmă că Europa, prin metodele folosite pentru a se proteja de influențele externe, riscă să se îndrepte spre o narativă izolaționistă periculoasă, pe care o critică în momentul de față în cazul unor state precum China sau Rusia.

„Ideea că ștampila de rus și implicarea Rusiei a fost pusă la Washington e foarte importantă. Pentru că asta ar trebui să le ofere americanilor o ispită în plus sau o iritare în plus față de implicarea administrației Biden. Pentru că administrația Biden a adăugat ingredientul Rusia deasupra acestui cocktail Molotov. Noi l-am dat acolo și au zis: „Aha, Rusia!”. Și atunci ziariștii noștri vașnici au zis: „Avem voie, avem voie, asta este!”. Bum! Și a explodat cu Rusia. De fapt, a explodat o bombă transmisă de la Washington, că ei n-au dat acordul, ca să zic așa. Deci lucrul ăsta a trebuit spus un pic mai mult, ca să poată să mai investigheze și ei contribuția administrației Biden la falsificarea regimului din România. Că asta ne va interesa pe noi. Rusificarea poveștii a fost făcută de ei. Și poate le spunem și noi: „Uitați-vă voi puțin în documentele voastre, europenii ne-au spus că TikTok e Rusia, americanii ne-au spus că e Rusia, dar noi n-am aflat aceste lucruri, pentru că rapoartele serviciilor de la noi erau în stat străin. Dar voi le-ați identificat. Pe ce v-ați bizuit? Pentru că raportul vostru spune că n-aveați pe ce să vă bizuiți. Poate știți voi ceva ce nu știm noi.

De asemenea, profesorul Dungaciu sugerează că România ar fi fost terenul de luptă între administrația Biden și cea a lui Trump, în care Biden ar fi folosit ca armă narativa privind pericolul rusesc.

„Maduro, Venezuela, București, România, e o diferență, sigur, pentru noi astăzi pare halucinant să facem această comparație. Dar dacă ne uităm la justificările și problemele pe care le-au avut unii și alții, s-ar putea ca lucrurile să nu fie chiar atât de greu de pus laolaltă. Doi, intervenția administrației Biden în tot ce s-a întâmplat în România, după părerea mea, a fost decisivă. Trebuie să fie un corolar la acest raport pentru a explica americanilor că a fost și o parte, nu e vorba de un raport american aici, este vorba de raportul republicanilor, care trebuie să înțeleagă că am fost și noi, România, parte a războiului între democrați și republicani. Pentru că asta s-a întâmplat, de fapt. Trump a fost ales președinte, dar la butoane era administrația Biden. În acel timp s-a întâmplat toată această poveste, până pe 20 ianuarie. Ei, în perioada asta au făcut tot ce au vrut. Și asta trebuie să fie clarificată.

S-ar putea ca această poveste cu libertatea, internetul și cenzura să fie una dintre cele mai solide legături pe care le pot avea partidele suveraniste, altminteri nu de fiecare dată pe aceeași pagină. Și chestiunea asta cu cenzura, dacă Bruxelles-ul continuă cu toată nebunia asta și cu obsesia de a nega acest raport pentru că, încă o dată spun aici, acest raport vorbește despre Irlanda, despre Franța, despre alegerile europarlamentare, despre Olanda, despre Slovacia, și România, și Republica Moldova, deci, dacă se încăpățânează să nege acest raport, s-ar putea ca forțele politice suveraniste să-și găsească, repet, un liant pe care nu l-ar fi anticipat.

