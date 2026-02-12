Prima pagină » Actualitate » Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul „Plaha”? Concidențele dintre personajul din serialul despre rețeaua lui Plahotniuc și Lazurca constituie principala temă de discuție în cercurile de putere de la Chișinău

Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul „Plaha”? Concidențele dintre personajul din serialul despre rețeaua lui Plahotniuc și Lazurca constituie principala temă de discuție în cercurile de putere de la Chișinău

Bianca Dogaru
12 feb. 2026, 08:00, Actualitate
Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul „Plaha”? Concidențele dintre personajul din serialul despre rețeaua lui Plahotniuc și Lazurca constituie principala temă de discuție în cercurile de putere de la Chișinău

Marius Lazurca – actual consilier prezidențial pentru securitate națională și vehiculat în pole position pentru șefia Serviciului de Informații Externe (SIE) – seamănă izbitor de mult cu unul dintre personajele serialului moldovenesc „Plaha”. Producția spune povestea corupției și a crimei organizate care a pus stăpânire pe Republica Moldova, sub bagheta lui Vladimir Plaha, personaj inspirat de oligarhul Vlad Plahotniuc.

Conform unor surse politice, în cercurile de la Chișinău, unde Lazurca a fost ambasador al României, se vorbește că acesta ar fi portretizat în serial ca un diplomat român – Ambasadorul sau Consulul României la Chișinău – și ca un om care face jocurile oligarhului Vladimir Plaha și, implicit, ale Rusiei, în detrimentul interesului național al României. Personajul mediază relația reprezentanților statului român cu oligarhul moldovean Plaha.

În viața reală, Marius Lazurca a fost Ambasadorul României în Republica Moldova în perioada 2010-2016, când puterea lui Vlad Plahotniuc era la apogeu. De altfel, chiar Lazurca spunea despre oligarhul moldovean că este „cel mai influent om din țară” și apare în mai multe fotografii alături de Plahotniuc. Gândul a scris, în exclusivitate, că Marius Lazurca este principalul favorit la preluarea conducerii SIE.

În serial, „Ambasadorul” îi face legătura oligarhului moldovean cu consilierul prezidențial român Titus Oltean, trimis în Moldova să pună la punct conducerea și operațiunile „Petroil” în țara vecină. Speculațiile de pe internet sunt că Petroil ar fi chiar Petrom. Mai mult, Ambasadorul pune presiune pe consilierul român pentru a-i încredința oligarhului Plaha operațiunile Petroil în Moldova și chiar participă la un șantaj asupra oficialului român.

Lazurca, ambasadorul României în Moldova lui Plahotniuc

Marius Lazurca, noul ambasador al Romaniei în Republica Moldova, marți, 30 iunie 2010.
Sursa foto: Mediafax

În perioada 2010 și 2016, Lazurca a fost ambasador la Chișinău. În acea perioadă, Vladimir Plahotniuc era considerat cel mai influent om din Republica Moldova. Ulterior, acesta a fost acuzat de constituirea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani, inclusiv în dosarul „furtul miliardarului” din sistemul bancar moldovenesc. Plahotniuc a fost arestat în iulie 2025 în Grecia și extrădat în septembrie 2025 în Republica Moldova, unde se află în arest preventiv.

Sursa foto: Mediafax

În mai 2016, în calitate de ambasador al României în Republica Moldova, Lazurca a fost decorat cu ordinul Ștefan cel Mare de către mitropolitul Vladimir. Tot în acea perioadă, diplomația română – inclusiv prin intermediul Ambasadei la Chișinău – a cultivat relațiile cu oligarhul Vladimir Plahotniuc.

La final de mandat, Marius Lazurca a fost fotografiat la un eveniment oficial alături de Plahotniuc. Imaginile au fost distribuite public și au stârnit numeroase controverse. Întrebat în 2016, la ProTV Chișinău, despre relația cu oligarhul, Lazurca declara:

„Domnia sa a fost invitat în calitate de om politic, luând în vedere influența sa, cred că aceasta e covârșitoare. Cred că toți știu că este un om cu cea mai mare influență din Republica Moldova. Dar e o eroare să facem din Vlad Plahotniuc mai mult decât este.”

Stânga: Marius Lazurca. Dreapta: Vlad Plahotniuc

„Lazurca” din serialul „Plaha”

În toamna anului 2025 a fost lansat serialul moldovenesc „Plaha”, un thriller politic care urmărește ascensiunea oligarhului condamnat Vlad Plahotniuc.

Personajul care l-ar portretiza pe Marius Lazurca nu are nume, dar alte personaje se referă la el ca fiind un diplomat român – Ambasador sau Consul. Într-o scenă, „Ambasadorul român” îi face cunoștință lui Titus Oltean – consilier prezidențial din România – cu Vladimir Plaha. Olteanu venise în Moldova pentru a pune la punct conducerea și operațiunile Petroil în Moldova, care ar fi chiar compania Petrom, cel mai mare jucător din energia românească și la care statul român este acționar, alături de OMV.

Serialul Plaha. Cină de lux. Stânga jos: Titus Olteanu. Dau mâna Vladimir Plaha (stânga) și Ambasadorul (dreapta)

La prima întâlnire, oligarhul Plaha îi face cadou oficialului român Titus Oltean de la București un telefon, sub privirile Ambasadorului, și compania a două femei, la o cină de lux.  Oltean este filmat ulterior cu cele două, în camera de hotel, apoi șantajat de Plaha, cu complicitatea Ambasadorului.

  • Domnul Plaha este un bun prieten al ambasadei și al României în general, spune Ambasadorul despre Plaha.

Vladimir Plaha (stânga); Ambasadorul român (dreapta)

Într-o altă scenă, Ambasadorul român apare alături de același consilier prezidențial din România și de ministrul Energiei moldovean. La fel ca Ambasadorul, ministrul îl recomandă pe Vladimir Plaha să conducă operațiunile Petroil din Republica Moldova.

După întâlnirea legată de conducerea Petroil, Titus Oltean, emisarul român, intră la bănuieli și îl ia pe Ambasador la întrebări:

  • Ce coincidență ciudată. Și tu, și ministrul îl tot lăudați pe Plaha ăsta. Voi v-ați înțeles?

  • Exagerați, domnule consilier, răspunde Ambasadorul.

  • Nu exagerez deloc. Mergem cu mașina lui, stăm la hotelul lui, mâncăm mâncarea lui. Acum și ministrul îl recomandă.

  • Adevărul e că Plaha e un om de afaceri de succes și abil. Și, dacă mă gândesc bine, corespunde perfect profilului de manager Petroil Moldova.

Într-o altă scenă, în prezența aceluiași Oltean, Ambasadorul îl laudă din nou pe Plaha:

  • E un bun și abil manager, s-a lansat în afaceri acum ceva ani. Este foarte bun pe ce face.

  • De cât timp îl știi?

  • Păi… de doi ani, de când sunt în misiune. S-a oferit să ne ajute la mai multe evenimente, dar asta se întâmpla dinaintea mea, tocmai d-asta nu am pus niciodată la îndoială. Și cum spuneam, e un manager de succes, mai spune Ambasadorul.

De la ambasador, la favorit pentru șefia SIE

După mandatul din Republica Moldova, Lazurca a fost ambasador în Ungaria (2016-2020), apoi, din 2020, ambasador în Mexic și în mai multe state din America Centrală.

Romanian Ambassador to Mexico, Marius Gabriel Lazurca
Sursa foto: Profimedia

În septembrie 2025, președintele Nicușor Dan a semnat decretul de rechemare a sa din funcția de ambasador. Numele lui Lazurca a fost vehiculat pentru șefia SIE.

În octombrie 2025, Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial. Inițial, a fost anunțat ca responsabil pe politică externă, iar ulterior decretul a fost modificat. Din 1 noiembrie 2025, Marius Lazurca ocupă funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională și conduce Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan | Foto – Mediafax

Lazurca este considerat un apropiat al lui Nicușor Dan, dar și al lui Vlad Plahotniuc, oligarhul moldovean.

În prezent, numele său este pe lista variantelor pentru șefia SIE, în contextul în care președintele trebuie să facă o propunere care să obțină sprijin parlamentar.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Digi24
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de propriul patrimoniu național: „Doar executăm ce ni se spune”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
O schiță a lui Michelangelo a obținut un preț record la licitație
ACUZAȚII Document FBI: Trump spunea acum 20 de ani că „toată lumea știa” ce făcea Epstein: „Slavă Domnului că-l opriți”
08:36
Document FBI: Trump spunea acum 20 de ani că „toată lumea știa” ce făcea Epstein: „Slavă Domnului că-l opriți”
FLASH NEWS Fost ministru al Justiţiei, optimist în privinţa eliminării pensiilor speciale. Tudorel Toader: „Cred că se va da o decizie”
08:11
Fost ministru al Justiţiei, optimist în privinţa eliminării pensiilor speciale. Tudorel Toader: „Cred că se va da o decizie”
FLASH NEWS Viktor Orban atacă dur planul Bruxelles-ului pentru aderarea Ucrainei la UE: „O declarație de război deschisă împotriva Ungariei”
08:01
Viktor Orban atacă dur planul Bruxelles-ului pentru aderarea Ucrainei la UE: „O declarație de război deschisă împotriva Ungariei”
ACTUALITATE Valentin Stan: Șeful Comisiei Juridice ne spune că Administrația Biden a făcut rețelele sociale să cenzureze internetul în America
08:00
Valentin Stan: Șeful Comisiei Juridice ne spune că Administrația Biden a făcut rețelele sociale să cenzureze internetul în America
SPORT Sorin Cârțu atacă FCSB înaintea meciului din Cupa României. „E cusută cu ață albă. Nu e o coincidență”
07:50
Sorin Cârțu atacă FCSB înaintea meciului din Cupa României. „E cusută cu ață albă. Nu e o coincidență”
METEO Ninge 11 zile fără oprire în România. Pe ce dată vine „furia albă”, potrivit meteorologilor Accuweather
07:35
Ninge 11 zile fără oprire în România. Pe ce dată vine „furia albă”, potrivit meteorologilor Accuweather

Cele mai noi

Trimite acest link pe