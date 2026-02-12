Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul „Plaha”? Concidențele dintre personajul din serialul despre rețeaua lui Plahotniuc și Lazurca constituie principala temă de discuție în cercurile de putere de la Chișinău

Marius Lazurca – actual consilier prezidențial pentru securitate națională și vehiculat în pole position pentru șefia Serviciului de Informații Externe (SIE) – seamănă izbitor de mult cu unul dintre personajele serialului moldovenesc „Plaha”. Producția spune povestea corupției și a crimei organizate care a pus stăpânire pe Republica Moldova, sub bagheta lui Vladimir Plaha, personaj inspirat de oligarhul Vlad Plahotniuc.

Conform unor surse politice, în cercurile de la Chișinău, unde Lazurca a fost ambasador al României, se vorbește că acesta ar fi portretizat în serial ca un diplomat român – Ambasadorul sau Consulul României la Chișinău – și ca un om care face jocurile oligarhului Vladimir Plaha și, implicit, ale Rusiei, în detrimentul interesului național al României. Personajul mediază relația reprezentanților statului român cu oligarhul moldovean Plaha.

În viața reală, Marius Lazurca a fost Ambasadorul României în Republica Moldova în perioada 2010-2016, când puterea lui Vlad Plahotniuc era la apogeu. De altfel, chiar Lazurca spunea despre oligarhul moldovean că este „cel mai influent om din țară” și apare în mai multe fotografii alături de Plahotniuc. Gândul a scris, în exclusivitate, că Marius Lazurca este principalul favorit la preluarea conducerii SIE.

În serial, „Ambasadorul” îi face legătura oligarhului moldovean cu consilierul prezidențial român Titus Oltean, trimis în Moldova să pună la punct conducerea și operațiunile „Petroil” în țara vecină. Speculațiile de pe internet sunt că Petroil ar fi chiar Petrom. Mai mult, Ambasadorul pune presiune pe consilierul român pentru a-i încredința oligarhului Plaha operațiunile Petroil în Moldova și chiar participă la un șantaj asupra oficialului român.

Lazurca, ambasadorul României în Moldova lui Plahotniuc

În perioada 2010 și 2016, Lazurca a fost ambasador la Chișinău. În acea perioadă, Vladimir Plahotniuc era considerat cel mai influent om din Republica Moldova. Ulterior, acesta a fost acuzat de constituirea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani, inclusiv în dosarul „furtul miliardarului” din sistemul bancar moldovenesc. Plahotniuc a fost arestat în iulie 2025 în Grecia și extrădat în septembrie 2025 în Republica Moldova, unde se află în arest preventiv.

În mai 2016, în calitate de ambasador al României în Republica Moldova, Lazurca a fost decorat cu ordinul Ștefan cel Mare de către mitropolitul Vladimir. Tot în acea perioadă, diplomația română – inclusiv prin intermediul Ambasadei la Chișinău – a cultivat relațiile cu oligarhul Vladimir Plahotniuc.

La final de mandat, Marius Lazurca a fost fotografiat la un eveniment oficial alături de Plahotniuc. Imaginile au fost distribuite public și au stârnit numeroase controverse. Întrebat în 2016, la ProTV Chișinău, despre relația cu oligarhul, Lazurca declara:

„Domnia sa a fost invitat în calitate de om politic, luând în vedere influența sa, cred că aceasta e covârșitoare. Cred că toți știu că este un om cu cea mai mare influență din Republica Moldova. Dar e o eroare să facem din Vlad Plahotniuc mai mult decât este.”

„Lazurca” din serialul „Plaha”

În toamna anului 2025 a fost lansat serialul moldovenesc „Plaha”, un thriller politic care urmărește ascensiunea oligarhului condamnat Vlad Plahotniuc.

Personajul care l-ar portretiza pe Marius Lazurca nu are nume, dar alte personaje se referă la el ca fiind un diplomat român – Ambasador sau Consul. Într-o scenă, „Ambasadorul român” îi face cunoștință lui Titus Oltean – consilier prezidențial din România – cu Vladimir Plaha. Olteanu venise în Moldova pentru a pune la punct conducerea și operațiunile Petroil în Moldova, care ar fi chiar compania Petrom, cel mai mare jucător din energia românească și la care statul român este acționar, alături de OMV.

La prima întâlnire, oligarhul Plaha îi face cadou oficialului român Titus Oltean de la București un telefon, sub privirile Ambasadorului, și compania a două femei, la o cină de lux. Oltean este filmat ulterior cu cele două, în camera de hotel, apoi șantajat de Plaha, cu complicitatea Ambasadorului.

Domnul Plaha este un bun prieten al ambasadei și al României în general, spune Ambasadorul despre Plaha.

Într-o altă scenă, Ambasadorul român apare alături de același consilier prezidențial din România și de ministrul Energiei moldovean. La fel ca Ambasadorul, ministrul îl recomandă pe Vladimir Plaha să conducă operațiunile Petroil din Republica Moldova.

După întâlnirea legată de conducerea Petroil, Titus Oltean, emisarul român, intră la bănuieli și îl ia pe Ambasador la întrebări:

Ce coincidență ciudată. Și tu, și ministrul îl tot lăudați pe Plaha ăsta. Voi v-ați înțeles?

Exagerați, domnule consilier, răspunde Ambasadorul .

Nu exagerez deloc. Mergem cu mașina lui, stăm la hotelul lui, mâncăm mâncarea lui. Acum și ministrul îl recomandă.

Adevărul e că Plaha e un om de afaceri de succes și abil. Și, dacă mă gândesc bine, corespunde perfect profilului de manager Petroil Moldova.

Într-o altă scenă, în prezența aceluiași Oltean, Ambasadorul îl laudă din nou pe Plaha:

E un bun și abil manager, s-a lansat în afaceri acum ceva ani. Este foarte bun pe ce face.

De cât timp îl știi?

Păi… de doi ani, de când sunt în misiune. S-a oferit să ne ajute la mai multe evenimente, dar asta se întâmpla dinaintea mea, tocmai d-asta nu am pus niciodată la îndoială. Și cum spuneam, e un manager de succes, mai spune Ambasadorul.

De la ambasador, la favorit pentru șefia SIE

După mandatul din Republica Moldova, Lazurca a fost ambasador în Ungaria (2016-2020), apoi, din 2020, ambasador în Mexic și în mai multe state din America Centrală.

În septembrie 2025, președintele Nicușor Dan a semnat decretul de rechemare a sa din funcția de ambasador. Numele lui Lazurca a fost vehiculat pentru șefia SIE.

În octombrie 2025, Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial. Inițial, a fost anunțat ca responsabil pe politică externă, iar ulterior decretul a fost modificat. Din 1 noiembrie 2025, Marius Lazurca ocupă funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională și conduce Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

Lazurca este considerat un apropiat al lui Nicușor Dan, dar și al lui Vlad Plahotniuc, oligarhul moldovean.

În prezent, numele său este pe lista variantelor pentru șefia SIE, în contextul în care președintele trebuie să facă o propunere care să obțină sprijin parlamentar.

