Dan Dungaciu: „Georgescu a fost ACUZAT pentru ceea ce ar fi putut să facă, dar Orban deja o face”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre strategia politică a lui Viktor Orban. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a vorbit despre strategia politică a lui Viktor Orban. Analistul spune că după venirea noului președinte polonez, Orban are toate atuurile pentru a reface Visegrád-ul. În această grupare, totuși, România nu va fi inclusă pentru că nu se aliniază politicilor mai conservatoare, de dreapta. Sociologul susține și faptul că Viktor Orban este unul dintre cei mai articulați politicieni europeni. Orban este abil, coerent, cunoaște politicienii europeni, cunoaște Europa mai bine ca oricine, de asta, spune Dungaciu, este un animal politic. În România, susține geopoliticianul, nu există vreun animal politic, vreun politician abil care să îi facă față lui Orban într-o discuție politică.

„Acum, venind nou președinte în Polonia, de tip conservator, mai de dreapta, din aceeași familie, practic nu e aceeași familie politică, că fac parte din grupuri politice diferite în Parlamentul European, dar sunt în aceeași familie ideologică, Viktor Orban zice hai să refacem Visegrád-ul. Suntem mai sceptici față de război, suntem mai apropiați de americani, suntem ai naționaliști et cetera. Bun, dar cu România ce facem? Deci de ce acești lideri nu zic nimic? Mie mi-ar plăcea să-l văd pe liderul polonez, de pildă, că spune domnule, facem Visegrád-ul cu România, hai să implicăm și România, ca să facem toată centura aceasta. Orban n-o să facă asta niciodată, pentru că Orban este un politician foarte abil, unul dintre cei mai, cred eu, unul dintre cei mai articulați politicieni din Europa de astăzi, cu cele mai solide lecturi, cel mai coerent. Orban a fost crescut de Helmut Kohl. El a văzut toți europenii, știe Europa asta, cum nu o știe nimeni. Era bursier Soros înainte de 1989. E foarte articulat, știe cum să apese pe butoane. Știe cum să discute și cu domnul Hunor, îl ia pe domnul Hunor la Parlamentul European și îi arată Budapesta și îi spune: «Vezi, fiule, toate astea într-o zi vor fi ale tale». Și domnul Hunor, care e cel mai mare critic al domnului Georgescu, el fiind cel mai apropiat de un suveranist pur sânge. Georgescu a fost acuzat pentru ceea ce ar fi putut să facă, dar ceea ce Orban deja făcea. Iar domnul Hunor este prietenul cel mai bun al lui Viktor Orban. Problema suveranismului era că era de limbă română, dacă era de limbă maghiară, era bun. România n-are politicieni, nici să se ocupe de Viktor Orban. Noi nu am avut niciodată un animal politic. Am avut fie politicieni, fie animale.”, explică sociologul.