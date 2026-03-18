În urma izbucniri războiului din Iran, prețul la combustibil a crescut drastic. Contractele viitoare pentru motorină au înregistrat o creștere de 58% în luna martie, cu zece puncte procentuale peste creșterea prețului benzinei. În timp ce prețul țițeiului a înregistrat o creștere cu 60%. Însă în cazul țițeiului, există puține alternative la nivel mondial.

Prețul motorinei este așteptat să ajungă la 2 euro

Creșterea prețurilor va continua să crească atâta timp cât conflictul armat va continua și va produce redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Prețul al motorină a depășit deja 1,9 euro în multe orașe din Spania, iar zilele care urmează este așteptat ca acesta să ajungă la 2 euro. Totuși, mulți consumatori se întreabă de ce creșterea prețurilor este mai mare la motorină decât la benzină, conform elEconomista.es.

Acest lucru este cauzat de tipul de petrol extras în Orientul Mijlociu. Este vorba de un anumit tip de țiței utilizat pentru producția de motorină, dar mai puțin pentru benzină, de unde și diferența dintre creșterile de prețuri care se înregistrează în prezent.

Nu tot petrolul este la fel și nici nu este folosit pentru a produce aceleași tipuri de combustibil. În realitate, piața globală a țițeiului funcționează ca un sistem complex, în care fiecare tip de petrol ajunge în anumite rafinării, în funcție de proprietățile sale și de capacitatea de procesare. Acest lucru explică de ce prețurile benzinei și motorinei nu evoluează identic, chiar și în perioade de criză.

Care sunt diferențele

Diferențele dintre tipurile de petrol sunt esențiale: unele sunt mai ușoare, altele mai dense, iar conținutul de sulf influențează costurile de rafinare. În practică, însă, densitatea este factorul care cântărește cel mai mult în contextul actual. Petrolul mai greu este utilizat în principal pentru producția de motorină și combustibil pentru avioane, în timp ce țițeiul mai ușor este preferat pentru benzină.

Această diferență a devenit critică în ultima perioadă. În luna martie, prețul petrolului de referință Brent a crescut cu aproximativ 41%, de la 72,5 dolari la peste 102 dolari pe baril. În același timp, benzina s-a scumpit și mai accelerat, cu circa 48%. Însă cea mai puternică explozie de preț a fost la motorină: contractele futures au urcat cu aproape 58%, de la 743 la 1.171 de dolari pe tonă.

Explicația vine în mare parte din structura producției globale. O proporție importantă din petrolul extras în Orientul Mijlociu este de tip mediu sau greu, adică exact materia primă necesară pentru motorină. Aproape 60% din exporturile din Golful Persic se încadrează în această categorie, iar alternativele din alte regiuni sunt limitate. Astfel, orice perturbare a livrărilor afectează direct piața motorinei, mult mai mult decât pe cea a benzinei.

Ce spun specialiștii

Deși Statele Unite sunt cel mai mare producător de petrol din lume, nici această piață nu este complet protejată. Creșterea producției interne, inclusiv prin fracturare hidraulică, nu compensează pe deplin lipsa anumitor tipuri de țiței. În consecință, prețul motorinei a ajuns recent la aproximativ 5 dolari pe galon, un nivel cu impact major asupra economiei, mai ales în sectoare precum transportul, agricultura sau construcțiile, unde acest combustibil este esențial.

Specialiștii atrag atenția că nu există regiuni complet ferite de efectele acestei crize. Chiar dacă lanțurile de aprovizionare funcționează încă, costurile crescute se transmit rapid în economie.

„Nu observăm o perturbare a operațiunilor în acest moment, dar impactul economic este direct”, a declarat pentru Bloomberg Pavel Kveten, CEO al Girteka Logistics, una dintre cele mai mari companii de transport rutier din Europa.

La sfârșitul lunii februarie, Universitatea Stanford a publicat un articol despre diferențele dintre tipurile de petrol și dezechilibrele actuale. Țițeiul din Orientul Mijlociu este, în general, mai dens decât sortimentele de referință precum Brent sau WTI.

Există însă și variante și mai grele, precum cele produse în Canada sau Venezuela, care generează o proporție și mai mare de combustibili precum motorina.

„Distilarea țițeiului greu irakian produce 57,2% combustibili reziduali”

În plus, procesul de producție al motorinei este mai complex și mai costisitor decât cel al benzinei. Acesta necesită cantități suplimentare de hidrogen, obținut în principal din gaze naturale, ceea ce înseamnă că scumpirea gazelor contribuie direct la creșterea prețului final al motorinei.

Într-un articol din 2024 din revista științifică Nature, cercetătorii ilustrează clar diferența dintre varietățile de țiței mai greu și adecvarea lor pentru producția de motorină în comparație cu cele mai ușoare.

„Analize recente realizate de BP indică faptul că distilarea țițeiului greu irakian Basrah Heavy produce 57,2% combustibili reziduali de valoare scăzută (de exemplu, motorină), în timp ce distilarea țițeiului Brent produce doar 39,2% din acești combustibili”, explică ei.

În ambele cazuri, se referă la cantitatea de combustibil care poate fi produsă per baril de țiței.

Recomandarea autorului: