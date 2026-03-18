Prima pagină » Știri externe » De ce motorina este mult mai afectată decât benzina de războiul din Iran

De ce motorina este mult mai afectată decât benzina de războiul din Iran

18 mart. 2026, 11:50, Știri externe
De ce motorina este mult mai afectată decât benzina de războiul din Iran

În urma izbucniri războiului din Iran, prețul la combustibil a crescut drastic. Contractele viitoare pentru motorină au înregistrat o creștere de 58% în luna martie, cu zece puncte procentuale peste creșterea prețului benzinei. În timp ce prețul țițeiului a înregistrat o creștere cu 60%. Însă în cazul țițeiului, există puține alternative la nivel mondial.

Prețul motorinei este așteptat să ajungă la 2 euro

Creșterea prețurilor va continua să crească atâta timp cât conflictul armat va continua și va produce redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Prețul al motorină a depășit deja 1,9 euro în multe orașe din Spania, iar zilele care urmează este așteptat ca acesta să ajungă la 2 euro. Totuși, mulți consumatori se întreabă de ce creșterea prețurilor este mai mare la motorină decât la benzină, conform elEconomista.es.

Acest lucru este cauzat de tipul de petrol extras în Orientul Mijlociu. Este vorba de un anumit tip de țiței utilizat pentru producția de motorină, dar mai puțin pentru benzină, de unde și diferența dintre creșterile de prețuri care se înregistrează în prezent.

Nu tot petrolul este la fel și nici nu este folosit pentru a produce aceleași tipuri de combustibil. În realitate, piața globală a țițeiului funcționează ca un sistem complex, în care fiecare tip de petrol ajunge în anumite rafinării, în funcție de proprietățile sale și de capacitatea de procesare. Acest lucru explică de ce prețurile benzinei și motorinei nu evoluează identic, chiar și în perioade de criză.

Care sunt diferențele

Diferențele dintre tipurile de petrol sunt esențiale: unele sunt mai ușoare, altele mai dense, iar conținutul de sulf influențează costurile de rafinare. În practică, însă, densitatea este factorul care cântărește cel mai mult în contextul actual. Petrolul mai greu este utilizat în principal pentru producția de motorină și combustibil pentru avioane, în timp ce țițeiul mai ușor este preferat pentru benzină.

Această diferență a devenit critică în ultima perioadă. În luna martie, prețul petrolului de referință Brent a crescut cu aproximativ 41%, de la 72,5 dolari la peste 102 dolari pe baril. În același timp, benzina s-a scumpit și mai accelerat, cu circa 48%. Însă cea mai puternică explozie de preț a fost la motorină: contractele futures au urcat cu aproape 58%, de la 743 la 1.171 de dolari pe tonă.

Explicația vine în mare parte din structura producției globale. O proporție importantă din petrolul extras în Orientul Mijlociu este de tip mediu sau greu, adică exact materia primă necesară pentru motorină. Aproape 60% din exporturile din Golful Persic se încadrează în această categorie, iar alternativele din alte regiuni sunt limitate. Astfel, orice perturbare a livrărilor afectează direct piața motorinei, mult mai mult decât pe cea a benzinei.

Ce spun specialiștii

Deși Statele Unite sunt cel mai mare producător de petrol din lume, nici această piață nu este complet protejată. Creșterea producției interne, inclusiv prin fracturare hidraulică, nu compensează pe deplin lipsa anumitor tipuri de țiței. În consecință, prețul motorinei a ajuns recent la aproximativ 5 dolari pe galon, un nivel cu impact major asupra economiei, mai ales în sectoare precum transportul, agricultura sau construcțiile, unde acest combustibil este esențial.

Specialiștii atrag atenția că nu există regiuni complet ferite de efectele acestei crize. Chiar dacă lanțurile de aprovizionare funcționează încă, costurile crescute se transmit rapid în economie.

„Nu observăm o perturbare a operațiunilor în acest moment, dar impactul economic este direct”, a declarat pentru Bloomberg Pavel Kveten, CEO al Girteka Logistics, una dintre cele mai mari companii de transport rutier din Europa.

La sfârșitul lunii februarie, Universitatea Stanford a publicat un articol despre diferențele dintre tipurile de petrol și dezechilibrele actuale. Țițeiul din Orientul Mijlociu este, în general, mai dens decât sortimentele de referință precum Brent sau WTI.

Există însă și variante și mai grele, precum cele produse în Canada sau Venezuela, care generează o proporție și mai mare de combustibili precum motorina.

„Distilarea țițeiului greu irakian produce 57,2% combustibili reziduali”

În plus, procesul de producție al motorinei este mai complex și mai costisitor decât cel al benzinei. Acesta necesită cantități suplimentare de hidrogen, obținut în principal din gaze naturale, ceea ce înseamnă că scumpirea gazelor contribuie direct la creșterea prețului final al motorinei.

Într-un articol din 2024 din revista științifică Nature, cercetătorii ilustrează clar diferența dintre varietățile de țiței mai greu și adecvarea lor pentru producția de motorină în comparație cu cele mai ușoare.

„Analize recente realizate de BP indică faptul că distilarea țițeiului greu irakian Basrah Heavy produce 57,2% combustibili reziduali de valoare scăzută (de exemplu, motorină), în timp ce distilarea țițeiului Brent produce doar 39,2% din acești combustibili”, explică ei.

În ambele cazuri, se referă la cantitatea de combustibil care poate fi produsă per baril de țiței.

Citește și

CONTROVERSĂ China și India au intrat în competiție pentru petrolul rusesc, care este acum la mare căutare. Primește cine plătește mai mult
13:59
China și India au intrat în competiție pentru petrolul rusesc, care este acum la mare căutare. Primește cine plătește mai mult
RĂZBOI Volodimir Zelenski a anunțat: Ucraina a trimis 201 experți militari în Golf pentru a contracara atacurile dronelor iraniene
13:20
Volodimir Zelenski a anunțat: Ucraina a trimis 201 experți militari în Golf pentru a contracara atacurile dronelor iraniene
FLASH NEWS NATO trimite încă un sistem de apărare Patriot în Turcia, după ce trei rachete iraniene au pătruns în spațiul său aerian. Ce baze militare încearcă Alianța să protejeze
12:55
NATO trimite încă un sistem de apărare Patriot în Turcia, după ce trei rachete iraniene au pătruns în spațiul său aerian. Ce baze militare încearcă Alianța să protejeze
FLASH NEWS Israel elimină un alt lider important din Iran. Ministrul apărării israelian spune că l-a eliminat pe șeful serviciilor secrete, Esmaeil Khatib
12:46
Israel elimină un alt lider important din Iran. Ministrul apărării israelian spune că l-a eliminat pe șeful serviciilor secrete, Esmaeil Khatib
FLASH NEWS Cum răspunde Cuba amenințărilor lui Trump. Marco Rubio neagă că Statele Unite ar încerca să-l înlăture de la putere pe președintele Díaz-Canel
12:07
Cum răspunde Cuba amenințărilor lui Trump. Marco Rubio neagă că Statele Unite ar încerca să-l înlăture de la putere pe președintele Díaz-Canel
APĂRARE Estonia, deschisă să trimită forțe militare în Strâmtoarea Ormuz, la chemarea lui Trump. Condiția esențială pusă Statelor Unite
11:46
Estonia, deschisă să trimită forțe militare în Strâmtoarea Ormuz, la chemarea lui Trump. Condiția esențială pusă Statelor Unite
Mediafax
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
Digi24
Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical
Cancan.ro
Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV sacrifică un alt nume greu
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cum au oferit rușii, fără să vrea, o șansă unică românilor. Generalul rus și regulamentele care ne-au deschis drumul către modernitate și unire
Mediafax
Controversă. Un obiectiv turistic important din Europa va avea taxă de vizitare
Click
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
'Prințesa cu volănașe', dată afară de la Desafio. Câți bani a primit Luiza Condrea, de la Pro TV, pentru cele 11 săptămâni în Thailanda
Ce se întâmplă doctore
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Dependența de Inteligența Artificială ne poate afecta abilitățile cognitive, avertizează experții
SPORT Răzvan Burleanu, mesaj dur pentru contestatari: „Oameni cinici, persoane care vorbesc foarte mult fără să fi realizat nimic important”
13:56
Răzvan Burleanu, mesaj dur pentru contestatari: „Oameni cinici, persoane care vorbesc foarte mult fără să fi realizat nimic important”
HOROSCOP Trei zodii vor avea parte de prosperitate până la sfârșitul  lunii martie
13:40
Trei zodii vor avea parte de prosperitate până la sfârșitul  lunii martie
FLASH NEWS Florin Manole, după scandalul din Parlament privind amendamentul PSD: „Nu mă interesează ce zice AUR, USR, PNL sau UDMR”
13:31
Florin Manole, după scandalul din Parlament privind amendamentul PSD: „Nu mă interesează ce zice AUR, USR, PNL sau UDMR”
VIDEO Doi polițiști în misiune au fost răniți într-un accident rutier la Suceava. Alcool, zero
13:16
Doi polițiști în misiune au fost răniți într-un accident rutier la Suceava. Alcool, zero
SCANDAL De ce a părăsit PSD dezbaterile pe buget din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir: „Un vot care nu a existat, simplu. 29, întotdeauna, în orice matematică, e mai mare decât 23”
13:15
De ce a părăsit PSD dezbaterile pe buget din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir: „Un vot care nu a existat, simplu. 29, întotdeauna, în orice matematică, e mai mare decât 23”
UTILE Dacă schimbi doar două anvelope, cele noi ar trebui montate pe față sau pe spate? Tracțiunea pe față, spate sau integrală are vreo importanță?
13:05
Dacă schimbi doar două anvelope, cele noi ar trebui montate pe față sau pe spate? Tracțiunea pe față, spate sau integrală are vreo importanță?

