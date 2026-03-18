Estonia, deschisă să trimită forțe militare în Strâmtoarea Ormuz, la chemarea lui Trump. Condiția esențială pusă Statelor Unite

Mihai Tănase
18 mart. 2026, 11:46, Știri externe
Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna - Foto: Mediafax foto
Estonia anunță că este pregătită să discute o posibilă contribuție militară în Strâmtoarea Ormuz, dacă SUA solicită oficial sprijin. Decizia vine pe fondul escaladării războiului din Orientul Mijlociu și al creșterii prețului petrolului.

Estonia transmite că dispusă să analizeze trimiterea de forțe în Strâmtoarea Ormuz, însă doar în cazul unei solicitări oficiale din partea Statelor Unite. Ministrul de Externe, Margus Tsahkna, a precizat că Tallinn-ul este pregătit pentru discuții, dar că nu există încă un plan concret, potrvit News.err.ee.

„Poziția Estoniei este că, dacă Statele Unite ridică această problemă, de exemplu, în cadrul NATO sau la nivel bilateral, suntem cu siguranță gata să discutăm aceste chestiuni”, a declarat Tsahkna.

Declarațiile vin într-un moment de tensiuni majore în regiune, pe fondul criticilor tot  mai dure ale lui Donald Trump la adresa statelor Occidentale, după ce conflictul dintre SUA, Israel și Iran a afectat grav transportul petrolului prin una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Ministrul eston a precizat că orice implicare militară trebuie să fie bine definită.

„Dacă vorbim despre asistență militară, trebuie să existe planuri foarte clare”, a spus acesta, adăugând că Europa nu cunoaște în prezent obiectivele strategice exacte ale Washingtonului.

Tsahkna a recunoscut și limitările Estoniei, care dispune de resurse militare reduse. Țara are în dotare trei nave de luptă împotriva minelor și personal implicat în misiuni internaționale, însă contribuția concretă rămâne incertă.

„Toate acestea depind, de fapt, de ceea ce solicită Statele Unite”, a afirmat Tsahkna.

În prezent, nu există o solicitare oficială din partea SUA în cadrul NATO, iar pozițiile aliaților sunt împărțite. State precum Germania și Regatul Unit sau Franța au exclus deja trimiterea de forțe în zonă.

Posibilă coaliție în afara NATO

Oficialii estoni nu exclud nici varianta unei coaliții separate de state dispuse să participe la misiune, în cazul în care nu se ajunge la un consens în cadrul NATO sau al Uniunii Europene.

„Lansarea unei misiuni NATO complete este mult mai complicată, deoarece necesită consimțământul tuturor statelor membre”, a explicat Tsahkna.

În același timp, autoritățile de la Tallinn subliniază că securitatea Europei rămâne afectată și de războiul din Ucraina și de amenințarea Rusiei. Ministrul Apărării, Hanno Pevkur, a avertizat că securizarea Strâmtorii Ormuz este o misiune extrem de dificilă, având în vedere dimensiunea redusă a zonei și proximitatea față de coasta Iranului.

„Asigurarea protecției împotriva artileriei înseamnă că trebuie să controlezi și linia de coastă și, prin urmare, aceasta nu este cu siguranță o sarcină foarte simplă”, a spus el.

