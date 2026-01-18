Dan Dungaciu: „Într-un fel sau altul, Groenlanda va intra în siajul Statelor Unite ale Americii”

Analistul politic Dan Dungaciu a discutat, în emisiunea Marius Tucă Show din 14 ianuarie 2026, despre posibilele evoluții geopolitice legate de Groenlanda, în contextul întâlnirilor diplomatice recente dintre SUA și Danemarca. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a amintit de precedentul din 1917, când SUA au cumpărat Insulele Antile Daneze de la Danemarca, urmat de achiziția în 1944 a ultimelor insule din arhipelag. El a evidențiat un „istoric” al unor astfel de tranzacții mici, dar strategice, între americani și danezi.

„Am putea să ne așteptăm la faptul că se va reitera ce s-a întâmplat în 1917 când americanii au cumpărat insulele Antille daneze de la danezi. În 1944 au cumpărat ultimele insule Antille de la danezi, tot americanii” , spune Dan Dungaciu

De asemenea, a vorbit despre independența Islandei în 1944, securizată printr-un referendum protejat de SUA.

„În 1994 independența Islandei de la danezi a fost făcută printr-un referendum asigurat de către americani, adică securitatea referendumului a fost asigurată de americani. Islanda și-a declarat independența, pentru că danezii aderaseră la pactul, mă rog, la germani împotriva americanilor și creaseră un proiect de securitate pentru americani” , subliniază Dungaciu

Danemarca controlează parțial Groenlanda, care nu face parte din UE după un referendum din 1985. În 2009, groenlandezii au obținut dreptul la autodeterminare, permițând oricând un referendum pentru autonomie deplină. Dungaciu subliniază că această libertate oferă „posibilități legale” pentru SUA să instaureze control asupra insulei.