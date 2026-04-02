Dan Dungaciu: „Israelul poate să rămână într-o situație complicată dacă Iranul își păstrează capacitatea de a construi o bombă nucleară”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat cum Israelul poate avea probleme dacă Iranul își păstrează capacitatea de a construi arme nucleare.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a explicat cum Israelul poate avea probleme dacă Iranul își păstrează capacitatea de a construi arme nucleare. Acesta a explicat faptul că prioritatea iranienilor în acest moment sunt armele nucleare. Analistul a mai spus că aceștia și-au dat seama că fără ajutorul armelor nucleare nu se pot proteja. Sociologul susține că Iranul nu trebuie să distrugă Israelul ca să câștige. Iranul ar trebui să lovească aeroporturile și câteva puncte strategice pentru a destabiliza Israelul a explicat acesta. Dungaciu mai spune că un conflict major ar duce la migrații masive ceea ce ar destabiliza și mai tare zona.
„Ei mai lovesc acuma Israelul, într-adevăr, inclusiv pentru că aerondomul în acest moment nu mai are atâtea rachete interceptoare și atunci sigur că ei își prioritizează și rămân anumite zone care nu-s lovite. Asta e realitate de fapt, cum s-a întâmplat și în războiul de 12 zile. Nu că ei vor să distrugă. Dar dacă îi întrebați pe cei din Arabia Saudită, Emiratele Arabe sau Bahrein… Nu trebuie să le distrugă. Să ne înțelegem. Iranul câștigă, dacă nu pierde. Deci nu trebuie să le distrugă țara. Trebuie să le lovească aeroporturile și câteva puncte strategice. Dacă pleacă toți oamenii din zonă, dumneavoastră gândiți-vă că toată zona aia pierde. Araba Saudită, care are proiectul Arabia Saudită 2030 pierde tot. Deci nu e vorba că îi distruge. E vorba că dacă oamenii pleacă și Orientul Mijlociu își pierde stabilitatea tot ce însemna business, proiecte de business, dinamică de business, mod de a face business se duce în cap. Iranienii vor lovi și ei. Bun, după ce ai făcut praf Iranul și i-ai lăsat pe, furioși, supărați, în Orientul Mijlociu. Vă dați seama cam în ce condiții de securitate va fi Israelul. Tot gândul lor în momentul ăsta este cum să fac arma nuclear. N-au alt gând în cap iranienii. Pentru că după asta și-au dat seama că fără arma nucleară nu se pot proteja. Dacă Iranienilor le trece prin cap să-și facă arma nucleară, dumneavoastră ce credeți că va face Arabia Saudită? Se pune sub umbrela Pakistanului, arme de la… Deci asta vreau să spun, toți vor dori arma nucleară. Vei avea 90 de milioane de țară bombardată, distrusă. Păi ăia unde se vor duce?”. a explicat analistul.