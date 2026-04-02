Dan Dungaciu: „Israelul poate să rămână într-o situație complicată dacă Iranul își păstrează capacitatea de a construi o bombă nucleară”

prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat cum Israelul poate avea probleme dacă Iranul își păstrează capacitatea de a construi arme nucleare.

Dan Dungaciu: „Bun, după ce ai făcut praf Iranul și i-ai lăsat pe, furioși, supărați, în Orientul Mijlociu. Vă dați seama cam în ce condiții de securitate va fi Israelul. Tot gândul lor în momentul ăsta este cum să fac arma nuclear. N-au alt gând în cap iranienii.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a explicat cum Israelul poate avea probleme dacă Iranul își păstrează capacitatea de a construi arme nucleare. Acesta a explicat faptul că prioritatea iranienilor în acest moment sunt armele nucleare. Analistul a mai spus că aceștia și-au dat seama că fără ajutorul armelor nucleare nu se pot proteja. Sociologul susține că Iranul nu trebuie să distrugă Israelul ca să câștige. Iranul ar trebui să lovească aeroporturile și câteva puncte strategice pentru a destabiliza Israelul a explicat acesta. Dungaciu mai spune că un conflict major ar duce la migrații masive ceea ce ar destabiliza și mai tare zona.