Dan Dungaciu: „Israelul va ataca Iranul, iar America va proteja Israelul. Nu se va mai spune nimic de dreptul internațional atunci”

Malina Maria Fulga
10 ian. 2026, 08:00, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, critică atitudinea Europei cu privire la situația din Venezuela, anticipând evenimente viitoare în care, spune el, nu se va mai ține cont de legitimitate sau de dreptul internațional. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan Dungaciu susține că, în ciuda criticilor aduse de către europeni privitoare la acțiunile președintelui american Donald Trump, după cum a declarat și acesta, Europa ar beneficia de pe urma ocupărării Groenlandei de către americani.

„Vă dați seama ce vor face când o să ia americanii, într-un fel sau altul, și Groenlanda? Pentru că Trump le-a desenat. Deci, Trump a avut o discuție în Air Force One cu presa și l-au întrebat. Și el a spus un lucru, zice: „Europenii știu că ei au nevoie să luăm noi Groenlanda. Ei au nevoie de asta, nu noi neapărat.” Dar vă dați seama ce penibil o să fie atunci? Cât de penibil va fi în comparație cu ce este acum?”, afirmă Dungaciu.

De asemenea, în situația actuală privind intervenția Statelor Unite în Venezuela, Dungaciu acuză ipocrizia și dubla măsură, susținând că, în cazul în care Israelul ar ataca Iranul, America i-ar susține, iar restul statelor nu ar mai invoca concepte precum dreptul internațional.

„Știți când o să fie cei mai penibili? Atunci când America o să atace Iranul. Și atunci nu o să mai invoce niciun drept internațional”, adaugă moderatorul.

„O să atace Israelul Iranul, și America va proteja”, completează invitatul.

