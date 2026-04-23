Dan Dungaciu: „Liberalii au făcut front comun împotriva PSD-ului pentru a-și apăra Ayatollahul – pe Bolojan”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum PNL a făcut front comun împotriva PSD-ului pentru a-l salva pe Bolojan.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum PNL a făcut front comun împotriva PSD-ului pentru a-l salva pe Bolojan. Acesta a început prin a spune că PSD-ul este un fel de administrație Trump. Păstrând proporțiile, analistul susține că social-democrații au fost puși la zid de liberali. A doua greșeală strategică a PSD-ului, afirmă acesta, este că nu și-au asumat o moțiune de cenzură. Sociologul susține că PSD s-a folosit de partide mai mici pentru a depune o moțiune de cenzură. Acesta afirmă că PSD nu a vrut să trimită mesaj la Bruxelles că a ajutat la căderea acestui Guvern.
„Știți cum e? Ca să fim în registru de politică externă, PSD-ul seamănă un pic cu administrația Trump. Păstrăm proporțiile. Când a fost bombardat regimul Ayatollahilor, populația n-a ieșit în stradă, s-a repliat în spatele regimului Ayatollahilor. Pentru că nu voiau să fie bombardați de americani și de Israel. Așa și liberalii. Acuma, liberalii au făcut front comun împotriva marelui Satan (n.r. PSD) ca să-l apere pe Ayatollahul lor (n.r. Ilie Bolojan), pe care nu îl iubeau toți. Asta a fost prima greșeală. A doua eroare strategică e când au crezut că dacă niște partide mai mititele vântură moțiunea de cenzură, va fi o capcană în care urma să cădem noi, ca să zic așa. Îi ajută și pe ei, pentru că le crește puterea de negociere. Doi, transmit mesajul la Înalta Poartă (n.r. Bruxelles) că nu noi dăm jos Guvernul pro-european. Pentru că aici e o mare problemă pentru ei. Noi am mai discutat asta. Asta e o coaliție geopolitică. E foarte greu pentru aceste partide învățate cu ordinele Înaltei Porți să se audă acolo, pentru că ei au reprezentanți la Bruxelles, care sunt și mai bruxellesi decât cei de aici, să se audă acolo că ei au dat jos Guvernul pro-european. Și doi, că au rupt cordonul sanitar, pentru că au colaborat, nu-i așa, cu partidele rele, ca să dea jos partidele bune. Deci cordonul sanitar nu trebuie rupt, mai ales că e cel al doilea partid social-democrat de la putere din Europa. Vă imaginați ce s-ar fi întâmplat… Și atunci ei au găsit găselnița aia, iertați-mă, de trei surcele, cu partidele mici care depun moțiune, să cădem în capcana lor.”, a explicat sociologul.