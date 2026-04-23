Dan Dungaciu: „Liberalii au făcut front comun împotriva PSD-ului pentru a-și apăra Ayatollahul – pe Bolojan”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum PNL a făcut front comun împotriva PSD-ului pentru a-l salva pe Bolojan.

Dan Dungaciu: „Au rupt cordonul sanitar, pentru că au colaborat, nu-i așa, cu partidele rele, ca să dea jos partidele bune. Deci cordonul sanitar nu trebuie rupt. Mai ales că e cel al doilea partid social-democrat de la putere din Europa. Vă imaginați ce s-ar fi întâmplat… Și atunci ei au găsit găselnița aia, iertați-mă, de trei surcele, cu partidele mici care depun moțiune, să cădem în capcana lor.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum PNL a făcut front comun împotriva PSD-ului pentru a-l salva pe Bolojan. Acesta a început prin a spune că PSD-ul este un fel de administrație Trump. Păstrând proporțiile, analistul susține că social-democrații au fost puși la zid de liberali. A doua greșeală strategică a PSD-ului, afirmă acesta, este că nu și-au asumat o moțiune de cenzură. Sociologul susține că PSD s-a folosit de partide mai mici pentru a depune o moțiune de cenzură. Acesta afirmă că PSD nu a vrut să trimită mesaj la Bruxelles că a ajutat la căderea acestui Guvern.