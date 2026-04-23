Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Liberalii au făcut front comun împotriva PSD-ului pentru a-și apăra Ayatollahul – pe Bolojan”

Dan Dungaciu: „Liberalii au făcut front comun împotriva PSD-ului pentru a-și apăra Ayatollahul – pe Bolojan”

Andrei Rosz
Dan Dungaciu: „Liberalii au făcut front comun împotriva PSD-ului pentru a-și apăra Ayatollahul - pe Bolojan”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum PNL a făcut front comun împotriva PSD-ului pentru a-l salva pe Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Au rupt cordonul sanitar, pentru că au colaborat, nu-i așa, cu partidele rele, ca să dea jos partidele bune. Deci cordonul sanitar nu trebuie rupt. Mai ales că e cel al doilea partid social-democrat de la putere din Europa. Vă imaginați ce s-ar fi întâmplat… Și atunci ei au găsit găselnița aia, iertați-mă, de trei surcele, cu partidele mici care depun moțiune, să cădem în capcana lor.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum PNL a făcut front comun împotriva PSD-ului pentru a-l salva pe Bolojan. Acesta a început prin a spune că PSD-ul este un fel de administrație Trump. Păstrând proporțiile, analistul susține că social-democrații au fost puși la zid de liberali. A doua greșeală strategică a PSD-ului, afirmă acesta, este că nu și-au asumat o moțiune de cenzură. Sociologul susține că PSD s-a folosit de partide mai mici pentru a depune o moțiune de cenzură. Acesta afirmă că PSD nu a vrut să trimită mesaj la Bruxelles că a ajutat la căderea acestui Guvern.

„Știți cum e? Ca să fim în registru de politică externă, PSD-ul seamănă un pic cu administrația Trump. Păstrăm proporțiile. Când a fost bombardat regimul Ayatollahilor, populația n-a ieșit în stradă, s-a repliat în spatele regimului Ayatollahilor. Pentru că nu voiau să fie bombardați de americani și de Israel. Așa și liberalii. Acuma, liberalii au făcut front comun împotriva marelui Satan (n.r. PSD) ca să-l apere pe Ayatollahul lor (n.r. Ilie Bolojan), pe care nu îl iubeau toți. Asta a fost prima greșeală. A doua eroare strategică e când au crezut că dacă niște partide mai mititele vântură moțiunea de cenzură, va fi o capcană în care urma să cădem noi, ca să zic așa. Îi ajută și pe ei, pentru că le crește puterea de negociere. Doi, transmit mesajul la Înalta Poartă (n.r. Bruxelles) că nu noi dăm jos Guvernul pro-european. Pentru că aici e o mare problemă pentru ei. Noi am mai discutat asta. Asta e o coaliție geopolitică. E foarte greu pentru aceste partide învățate cu ordinele Înaltei Porți să se audă acolo, pentru că ei au reprezentanți la Bruxelles, care sunt și mai bruxellesi decât cei de aici, să se audă acolo că ei au dat jos Guvernul pro-european. Și doi, că au rupt cordonul sanitar, pentru că au colaborat, nu-i așa, cu partidele rele, ca să dea jos partidele bune. Deci cordonul sanitar nu trebuie rupt, mai ales că e cel al doilea partid social-democrat de la putere din Europa. Vă imaginați ce s-ar fi întâmplat… Și atunci ei au găsit găselnița aia, iertați-mă, de trei surcele, cu partidele mici care depun moțiune, să cădem în capcana lor.”, a explicat sociologul.

Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmar birocratic online. Verificări întârziate l-au lăsat fără bani pe un ieșean
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu totul altă meserie și e transformată total!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Darrell Sheets, starul din „Storage Wars”, a murit la 67 de ani
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unor oameni le miroase gura?
