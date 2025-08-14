Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Liderii europeni nu au habar ce se întâmplă. Aceasta este mișcarea incredibilă a lui TRUMP”

Malina Maria Fulga
14 aug. 2025, 10:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic Dan Dungaciu a discutat despre modul în care întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin poate avea un impact major la nivel internațional. Acesta a susținut că rezultatul întâlnirii ar putea reprezenta o lovitură masivă pentru liderii europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Europenii vor să înfrângă Rusia cu armele și resursele americane”

Într-un ton teatral și ironic, Dan Dungaciu a prezentat, din perspectiva sa, cum liderii europeni își construiesc planuri idealiste, bazându-se pe resursele americane, fără să ia în calcul ipoteza întreruperii ajutorului din partea SUA.

„Liderii europeni sunt într-un clarobscur din ăsta al viziunii politice de securitate europene. Stăteau și vorbeau, și era totul întunecat, cu lumini de jos care proiectau umbrele pe ecranul mare. La un moment dat, Trump deschide ușa, aprinde lumina și vede niște pitici acolo. Îi întreabă: «Ce-i cu voi, domnilor?» Iar ei răspund: «Noi suntem liderii europeni.» Trump continuă: «Și ce vreți voi?» Răspunsul vine prompt: «Vrem să împingem și să înfrângem Rusia, să o distrugem, să eliberăm Ucraina.» «Și cum vreți să faceți asta?», întreabă Trump. «Păi, cu ajutorul americanilor, cu banii americani, cu armele americane.» «Și după aceea ce vreți să faceți?» Ei răspund: «După ce facem asta, ne autonomizăm strategic și luptăm împotriva celor doi iliberali dictatori, Donald Trump și Putin. Noi o să fim singurul actor european strategic, pur, dur și moral de pe scena politică.» Trump zice doar: «Bine, am înțeles», apoi închide lumina și pleacă.”

„Liderii europeni se întreabă dacă ne scot discursul antirus, cu ce mai rămânem?”

Dungaciu susține că întâlnirea din Alaska a fost o lovitură majoră și o ipoteză pe care nimeni nu o lua în calcul până acum. El afirmă că liderii europeni ar fi complet nepregătiți în fața unei schimbări de atitudine, în cazul în care s-ar ajunge la un acord direct între SUA și Rusia.

„Din păcate pentru ei, șocul ăsta, habar n-au avut ce se întâmplă. Asta a fost mișcarea lui Donald Trump, absolut genială. Habar n-au avut ce se întâmplă. Nici măcar la Casa Albă, dintre amicii lui Donald Trump, n-au știut ce se întâmplă. Europenii așteptau 15 august, crezând că vine Trump și pune sancțiuni, și când colo, întâlnirea din Alaska. Și i-a apucat groaza. Unu, nu știu ce se întâmplă. Doi, au început să pună linii roșii. Ei nu înțeleg că acolo se întâlnesc cei doi lideri de care depinde războiul ăsta americanii și rușii. De ei depinde tot. Nu de europeni, nu de Ucraina, nu de linii roșii. Liderii europeni au rămas acum șocați și se gândesc, dacă ăștia se înțeleg, dacă Ucraina pică, dacă ne scot discursul antirusesc, noi cu ce mai rămânem? Cum mai facem o federație? Cum ne întărim? Cum îi speriem pe ăștia? Cum îi băgăm la pușcărie pe liderii suveraniști? Dacă ăsta ne ia discursul? Pentru că tot ce fac ei acum, presiunea federalistă, presiunea pe partide, presiunea pe politicieni, este pentru că suntem în război. Dacă Trump le ia războiul, s-a terminat cu ei.”

