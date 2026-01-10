Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Pe americani nu o să-i oprească nimic. Vor pune mâna pe Groenlanda”

Dan Dungaciu: „Pe americani nu o să-i oprească nimic. Vor pune mâna pe Groenlanda"

10 ian. 2026, 09:30
Dan Dungaciu: „Pe americani nu o să-i oprească nimic. Vor pune mâna pe Groenlanda"

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre Groenlanda ca miză strategică pentru Statele Unite. Analiza sa pornește de la statutul juridic ambiguu al teritoriului și ajunge la capacitatea Americii de a construi rapid acorduri de securitate, dincolo de Uniunea Europeană și Danemarca. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Groenlanda e o problemă”

Profesorul explică faptul că Groenlanda are un statut special. Teritoriul a ieșit din Uniunea Europeană în 1985, iar din 2009 are drept recunoscut la autodeterminare. Acest lucru înseamnă că poate organiza un referendum prin care să se separe de Danemarca.

„Groenlanda e o problemă. E în Uniunea Europeană și nu prea e, pentru că în ’85 au ieșit din UE. Din 2009 au dreptul la autodeterminare, deci pot să facă și un referendum ca să se decupleze de Danemarca. Și dacă fac un referendum și se aliniază într-un fel Statelor Unite, evident că va fi cu totul și cu totul altceva. Americanii pot să facă acordul de securitate cu Groenlanda. Groenlanda depinde de Danemarca, tehnic vorbind, la politică externă, apărare, cetățenie, monedă și Curtea Supremă. Deci ei depind pe aceste cinci aspecte de Danemarca. Dar asta nu înseamnă că n-au autonomie și Parlament care să voteze anumite tipuri de acorduri.”, afirmă acesta.

Pe americani nu o să-i oprească nimic

Dungaciu explică modul în care Statele Unite abordează astfel de situații. Americanii au experiență în construirea de acorduri rapide și eficiente. El sugerează că astfel de documente sunt deja pregătite pentru Groenlanda.

„Ei pot să facă un acord cu americanii. Americanii au aceste tipuri de acorduri, cred că le-au și pregătit deja, pe care să le propună Groenlandei. (…)Ce populație este în Groenlanda? Câteva zeci de mii. Ia pune acolo 500 de mii la fiecare. Vezi ce iese și hai să facem acordul. Deci ce vreau să spun este că, evident, pe America nu o să o oprească nimeni.”, spune analistul.

