Valentin Stan: Popoarele suverane decid soarta lor doar atunci când nu sunt îngrădite de forțe care le încalcă drepturile

Alexandra Anton Marinescu
10 ian. 2026, 09:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat reacțiile venite din Europa după capturarea lui Nicolás Maduro. Ținta principală este poziția oficială a Franței, exprimată public pe platforma X, invocând dreptul internațional și principiile Cartei ONU. Urmăriți aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Franța invocă dreptul internațional

Valentin Stan pornește de la reacția liderilor europeni, care au ieșit public cu declarații. În special, el se oprește asupra mesajului transmis de ministrul de externe al Franței. În postare se vorbește despre încălcarea principiilor de bază ale dreptului internațional.

Mesajul ministrului francez: Operațiunea militară care a adus la capturarea lui Nicolás Maduro contravine principiului de nerecurgere la forță care stă la baza dreptului internațional. Franța reamintește că nicio soluție politică durabilă nu poate fi impusă din exterior și că popoarele suverane decid singure asupra viitorului lor. Înmulțirea încălcărilor acestui principiu de către națiuni investite cu responsabilitatea principală de membru permanent al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite va avea consecințe grele asupra securității lumii care nu vor cruța pe nimeni.

Valentin Stan: Popoarele suverane decid singure asupra viitorului lor până când niște derbedei încalcă legea

Valentin Stan a interpretat mesajul Franței. El spune că este una dintre cele mai dure poziționări la adresa Americii. Analistul atrage atenția asupra contradicției din discursul european. Dreptul la autodeterminare este invocat doar formal. În realitate, spune el, lucrurile se schimbă atunci când puterea este preluată prin ilegalități.

E înjurătură mai suculentă la adresa Americii decât asta? Mai întâi, hai să reținem câteva idei de aici. Ce face, mă? Contravine principiului de nerecurgere la forță care stă la baza dreptului internațional. E în Carta ONU. Pe urmă, nicio soluție politică durabilă nu poate fi impusă din exterior și popoarele suverane decid singure asupra viitorului lor. Da, popoarele suverane decid singure asupra viitorului lor până când niște derbedei încalcă legea, dau lovituri de stat și încalecă popoarele suverane, care nu-și mai pot exercita dreptul la autodeterminare, așa cum este el consfințit în convențiile internaționale.

