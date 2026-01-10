Adrian Severin: „Nu poți afirma că alegerile au fost fraudate dacă nu le-ai monitorizat”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre procesului electoral, în contextul acuzațiilor de ilegitimitate ale președintelui venezuelean Nicolás Maduro. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre procesul electoral și în ce condiții se poate stabili dacă niște alegeri au fost influențate sau nu, în contextul acuzațiilor de ilegitimitate a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, care a fost arestat zilele acestea. Severin vorbește despre o procedură care trebuie urmată cu strictețe și afirmă clar că, în cazul unor alegeri care nu au fost corespunzător monitorizate, nu pot exista nici acuzații de fraudă sau ilegitimitate.
„Ca să pot să spun că alegerile au fost fraudate, trebuie să parcurg o anumită procedură. Președintele Adunării Parlamentare OSCE, printr-un acord interinstituțional între toate principalele organizații internaționale din lume, președintele Adunării Parlamentare era președintele întregului grup de observatori, fie că erau experți sau șeful observatorilor tuturor, inclusiv ai Consiliului Europei, inclusiv ai Uniunii Europene, inclusiv ai Adunării Parlamentare NATO, pentru că OSCE-ul avea cea mai bună pregătire și cea mai bună infrastructură pentru a observa alegerile.”
„De pildă, legat de Belarus, am avut totdeauna o dispută cu colegii americani, care nu voiau să se ducă să observe alegerile pentru că, mă rog, se simțeau inconfortabil în Belarus, dar după aceea spuneau că ele au fost fraudate. Și eu am spus, niciodată nu voi spune că au fost fraudate alegerile pe care nu le-am observat. Haideți să mergem la cele la care am fost prezent, exact, pe care le-am monitorizat; hai să mergem acolo să vedem despre ce este vorba. Și spun ei, în cazul de față, au fost 800 de observatori la alegerile prezidențiale din Venezuela. Unii dintre ei au semnalat diverse defecțiuni, dar niciunul dintre ei nu a spus că acele defecțiuni au influențat rezultatul.”