Dan Dungaciu: „Liderii europeni nu văd lipsa de credibilitate pe care o au și aruncă totul pe dezinformare”

Cătălin Costache
17 ian. 2026, 12:30, Marius Tucă Show

În ediția din 14 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a vorbit despre criza profundă de credibilitate a liderilor europeni și despre tendința acestora de a explica eșecurile politice prin invocarea dezinformării. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dungaciu a făcut o paralelă cu perioada pandemiei, când lideri extrem de nepopulari au cerut populației să aibă încredere totală în autorități, în ciuda lipsei de legitimitate publică. El a afirmat că aceeași logică funcționează și astăzi, când politicienii europeni încearcă să impună narațiuni pe care populația nu le mai crede.

Analistul a susținut că, în loc să își asume propria lipsă de credibilitate, liderii de la Bruxelles preferă să arunce vina pe „dezinformare”, evitând orice analiză serioasă a rupturii dintre discursul oficial și percepția publică.

Dan Dungaciu: „În timpul pandemiei, cei mai nepopulari lideri politici din România vorbeau despre vaccin și despre interdecții. Trebuie să fii nebun. Spuneau „urmăriți tot ce spune Guvernul”. Suntem acum în fața unor oameni care n-au nicio credibilitatea și vor să livreze o idee pe care oamenii să o creadă. Oamenii n-o cred. Atunci, ei spun că e din cauza dezinformării. Ei nu se uită la ei și la lipsa de credibilitate. Lucrurile acestea sunt endemice la nivel de Bruxelles.”

