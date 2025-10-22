Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „MENTALITATEA europeană – Mai bine pierde Ucraina tot decât să negocieze cu Putin”

Dan Dungaciu: „MENTALITATEA europeană – Mai bine pierde Ucraina tot decât să negocieze cu Putin”

Serdaru Mihaela
23 oct. 2025, 00:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „MENTALITATEA europeană - Mai bine pierde Ucraina tot decât să negocieze cu Putin

În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 octombrie 2025, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a discutat despre situația dificilă a negocierilor europene legate de războiul din Ucraina și poziția fermă a Europei de a nu face compromisuri cu Rusia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a subliniat existența unei mentalități europene dominante care preferă să continue lupta până la capăt, chiar dacă asta înseamnă sacrificii majore pentru Ucraina și o pace „strâmbă” nu este acceptată. Dungaciu a mai menționat că în prezent, în plan european, există o linie clară care spune „să nu cedăm” și că negocierile cu Rusia sunt văzute ca o cedare de principii fundamentale și a dreptului internațional.

„Vedem acuma, că există în gândirea europeană o mentalitate care spune că decât să cedăm, să începem să negociem cu rușii. Și v-am spus că este o linie dar foarte palidă la Bruxelles, care spune domnule, începeți să discutați cu rușii. Dar linia prevalentă în acest moment, cel puțin spune așa decât să negociem cu rușii, să obținem o pace strâmbă pentru Ucraina, să ne asumăm eșecurile Ucrainei, mai bine mergem până la capăt, până nu mai rămâne piatră peste piatră din Ucraina, dar ne apărăm principiile și arătăm că Europa este profesor” , spune Dan Dungaciu

În concluzie, Dan Dungaciu a transmis un mesaj despre rigiditatea și dificultățile strategice din Europa privind războiul din Ucraina, despre refuzul compromisurilor cu Rusia și despre provocările politice și militare ale acestui conflict.

Mediafax
Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri diplomatice, însă nu va ceda teritoriile
Digi24
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
Cancan.ro
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
O șefă de secție de la Spitalul Județean de Urgență Bacău și soțul ei dețin apartamente de 15 milioane de euro în Dubai: „Un pas către diversificare”
Mediafax
Poate fi prelungit termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale? Anunțul lui Dragoș Pîslaru
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
StirileKanalD
VIDEO De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
O tânără de 26 de ani, influenceriță pe TikTok, a fost înjunghiată mortal în timpul unui jaf. Tragedia a avut loc sub privirile neputincioase ale iubitului ei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Capital.ro
Proprietarul de locuințe suportă toate obligațiile. Codul Civil spune clar. Răspunde legal pentru aceste abateri
Evz.ro
Cele mai vechi superstiții românești despre moarte și viața de apoi
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față: "Ce? Stai așa!". Lia și Daniel intervin imediat: "Îmi e milă de el!". Până unde s-a ajuns e greu de imaginat. Camerele n-au mai contat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Cum vrea Comisia Europeană să reducă prețurile la energie?
ULTIMA ORĂ 🚨 Trump neagă știrea trasmisă de WSJ potrivit căreia SUA ar fi permis Ucrainei să atace Rusia cu rachete occidentale cu rază lungă
23:54
🚨 Trump neagă știrea trasmisă de WSJ potrivit căreia SUA ar fi permis Ucrainei să atace Rusia cu rachete occidentale cu rază lungă
VIDEO Raed Arafat vrea o anchetă amplă privind cauza exploziei din Rahova: „Trebuie văzut cine a rupt sigiliul, speculațiile nu au loc”
23:35
Raed Arafat vrea o anchetă amplă privind cauza exploziei din Rahova: „Trebuie văzut cine a rupt sigiliul, speculațiile nu au loc”
POLITICĂ Claudiu Manda: M-am retras din funcția de președinte al PSD Dolj și l-am propus pentru această poziție pe Cosmin Vasile
23:26
Claudiu Manda: M-am retras din funcția de președinte al PSD Dolj și l-am propus pentru această poziție pe Cosmin Vasile
VIDEO De ce EXPLOZIA din Rahova nu a fost urmată de incendiu. Raed Arafat: „E posibil. Este un lucru care se întâmplă des”
23:17
De ce EXPLOZIA din Rahova nu a fost urmată de incendiu. Raed Arafat: „E posibil. Este un lucru care se întâmplă des”
VIDEO Raed Arafat: „Nu e explozie de butelie”/”Aici s-a acumulat gaz pe parcursul unei perioade”
23:16
Raed Arafat: „Nu e explozie de butelie”/”Aici s-a acumulat gaz pe parcursul unei perioade”