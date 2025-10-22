Dan Dungaciu: „MENTALITATEA europeană – Mai bine pierde Ucraina tot decât să negocieze cu Putin”

În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 octombrie 2025, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a discutat despre situația dificilă a negocierilor europene legate de războiul din Ucraina și poziția fermă a Europei de a nu face compromisuri cu Rusia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a subliniat existența unei mentalități europene dominante care preferă să continue lupta până la capăt, chiar dacă asta înseamnă sacrificii majore pentru Ucraina și o pace „strâmbă” nu este acceptată. Dungaciu a mai menționat că în prezent, în plan european, există o linie clară care spune „să nu cedăm” și că negocierile cu Rusia sunt văzute ca o cedare de principii fundamentale și a dreptului internațional.

„Vedem acuma, că există în gândirea europeană o mentalitate care spune că decât să cedăm, să începem să negociem cu rușii. Și v-am spus că este o linie dar foarte palidă la Bruxelles, care spune domnule, începeți să discutați cu rușii. Dar linia prevalentă în acest moment, cel puțin spune așa decât să negociem cu rușii, să obținem o pace strâmbă pentru Ucraina, să ne asumăm eșecurile Ucrainei, mai bine mergem până la capăt, până nu mai rămâne piatră peste piatră din Ucraina, dar ne apărăm principiile și arătăm că Europa este profesor” , spune Dan Dungaciu

În concluzie, Dan Dungaciu a transmis un mesaj despre rigiditatea și dificultățile strategice din Europa privind războiul din Ucraina, despre refuzul compromisurilor cu Rusia și despre provocările politice și militare ale acestui conflict.