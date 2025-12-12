Adrian Severin: „Franța nu și-a asumat rolul oficial al puterii coloniale. Suntem o colonie fără stăpân”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum România este o colonie franceză lipsită de stăpân. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Dacă ești o colonie, cel care are puterea colonială se obligă să aibă un ochi atent asupra ta. Să te ajute când flămânzești. Atunci când se strânge cureaua prea tare și se jupoaie prea multe piei de pe român, puterea colonială vine și temperează lucrurile, că n-are nevoie de revoltă.”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum România este o semi-colonie franceză, lipsită de stăpân. Acesta a început prin a spune că o semi-colonie este mai rău decât o colonie. Când un stat este colonia altui stat, statul ce deține puterea se îngrijește de colonia sa. În cazul României, susține fostul ministru, țara este o colonie fără stăpân.