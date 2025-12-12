Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Franța nu și-a asumat rolul oficial al puterii coloniale. Suntem o colonie fără stăpân”

Adrian Severin: „Franța nu și-a asumat rolul oficial al puterii coloniale. Suntem o colonie fără stăpân”

Andrei Rosz
12 dec. 2025, 07:01, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „Franța nu și-a asumat rolul oficial al puterii coloniale. Suntem o colonie fără stăpân”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum România este o colonie franceză lipsită de stăpân. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Dacă ești o colonie, cel care are puterea colonială se obligă să aibă un ochi atent asupra ta. Să te ajute când flămânzești. Atunci când se strânge cureaua prea tare și se jupoaie prea multe piei de pe român, puterea colonială vine și temperează lucrurile, că n-are nevoie de revoltă.

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum România este o semi-colonie franceză, lipsită de stăpân. Acesta a început prin a spune că o semi-colonie este mai rău decât o colonie. Când un stat este colonia altui stat, statul ce deține puterea se îngrijește de colonia sa. În cazul României, susține fostul ministru, țara este o colonie fără stăpân.

„N-a funcționat nimic. Dar suntem bine. În momentul ăsta e foarte bine… Ajungem la concluzie, domnule, Franța ne apără. Ne apără, deci ce vreți mai mult? Suntem în acest moment o semi-colonie. Dar de ce zic o semi-colonie? Era mult mai bine dacă eram o colonie franceză. Să nu credeți că semi-colonie înseamnă mai bine. Nu, că dacă ești o colonie, cel care are puterea colonială se obligă să aibă un ochi atent asupra ta, să te ajute când flămânzești. Atunci când se strânge cureaua prea tare și se jupoaie prea multe piei de pe român, puterea colonială vine și temperează lucrurile, că n-are nevoie de revoltă, are nevoie de neliniște. Aici aș avea nevoie de stabilitate. Exact așa. Însă, Franța nu și-a asumat rolul oficial. Nici America nu-și asumase oficial acest rol. Și în condițiile acestea, suntem o colonie fără stăpân.”, a explicat fostul ministru.

Recomandarea video

Mediafax
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
O maseuză de la un salon SPA din Cluj-Napoca, diagnosticată cu lepră
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Nimeni nu știe cauza exactă a morții
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
România are pământuri agricole mai bune decât Franța, susțin experții
HOROSCOP Zodiile care trec prin schimbări uriașe până la finalul anului. Mesajele astrelor pentru: Vărsător, Capricorn, Balanță și Săgetător
08:29
Zodiile care trec prin schimbări uriașe până la finalul anului. Mesajele astrelor pentru: Vărsător, Capricorn, Balanță și Săgetător
VIDEO Explozie într-un bloc din orașul rusesc Tver după un atac cu drone. Șapte persoane au fost rănite. Locatarii, evacuați de urgență
08:18
Explozie într-un bloc din orașul rusesc Tver după un atac cu drone. Șapte persoane au fost rănite. Locatarii, evacuați de urgență
SPORT Elias Charalambous, „săgeți” către contestatarii săi după FCSB – Feyenoord 4-3: „Mulți oameni au vorbit de rău, uneori în mod nedrept!”
08:15
Elias Charalambous, „săgeți” către contestatarii săi după FCSB – Feyenoord 4-3: „Mulți oameni au vorbit de rău, uneori în mod nedrept!”
SPORT Amenzi de 34.000 de lei, după partida FCSB – Feyenoord Rotterdam (4-3) care a avut loc pe Arena Națională
07:53
Amenzi de 34.000 de lei, după partida FCSB – Feyenoord Rotterdam (4-3) care a avut loc pe Arena Națională
Vremea pliculețelor galbene a trecut. Se poate întoarce. Acum e timpul lui Plicușor! “Jos Justiția” e ordin pe unitate #!
07:20
Vremea pliculețelor galbene a trecut. Se poate întoarce. Acum e timpul lui Plicușor! “Jos Justiția” e ordin pe unitate #!

Cele mai noi