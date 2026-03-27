Dan Dungaciu: „Netanyahu vrea să profite de oportunitate și să facă Israelul mare prin anexare de mai multe teritorii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Netanyahu vrea să rămână în istorie prin anexarea teritoriilor din Orientul Mijlociu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. 

Dan Dungaciu: „Iau agenda lor de securitate, Bibi Netanyahu sigur că vrea să intre în istorie. Orice politician vrea să intre istorie. Despre asta e vorba, dar el spune acum: Acum e șansa mea să distrug Iranul! Acum e șansa mea, eventual să mai anexeze niște teritorii, pentru că voi fi victorios. Acum e șansa mea să fac Israelul măreț din nou…

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Netanyahu vrea să rămână în istorie. Sociologul afirmă că prim-ministrul al Israelului dacă va ieși victorios, va face țara măreață. Acesta mai spune că Israelul vrea să profite de acest conflict și că interesul lor este ca Iranul să nu facă negocieri. Analistul subliniază că asta e șansa lor de a mai anexa câteva teritorii.

„Una dintre marile probleme ale Iranului, în acest moment, este să își expună liderii, pentru că, probabil, că Iranul știe că Israelul are tot interesul din lume să nu se negocieze. Și nu vorbesc aici de conspirație și de… Iau agenda lor de securitate, Bibi Netanyahu sigur că vrea să intre în istorie. Orice politician vrea să intre în istorie. Despre asta e vorba, dar el spune acum: Acum e șansa mea să distrug Iranul! Acum e șansa mea, eventual, să mai anexeze niște teritorii, pentru că voi fi victorios. Acum e șansa mea să fac Israelul măreț din nou… Nu din Iran, o să fie din teritoriile palestiniene și așa mai departe. Nu știm exact ce se va întâmpla. Da, este clar că un Bibi Netanyahu victorios va însemna…”, a declarat analistul.

