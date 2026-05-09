Valentin Stan: Iranienii au nevoie de Trump și ar fi avut nevoie și de europenii care au abandonat lupta

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a vorbit despre situația din Iran și despre rezistența populației în contextul geopolitic actual. Invitatul a spus că poporul iranian a trecut prin condiții extrem de dificile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul a explicat că oamenii din Iran se află de multă vreme sub presiuni, iar conflictul de acum amplifică această stare. El consideră că această combinație a dus la o situație limită.
Poporul iranian este admirabil, respectul meu pentru el, este absolut extraordinar. Pentru cât au suferit, pentru cât au rezistat în fața unor condiții atât de grele. Este un popor absolut admirabil, cu o civilizație exemplară. Nu îi vor mai ține pe acești criminali mult.
Analistul a spus că unul dintre obiectivele majore ale conflictului este controlul exporturilor de petrol. În opinia sa, sancțiunile și blocada au închis practic accesul Iranului la piață.
„Și de-aia au nevoie de Trump, de-aia au nevoie de toate țările care au defectat, mă refer la europeni, în această întreprindere, dorind să stea la căldurică și așteptând ca Trump să le rezolve problemele, inclusiv trecerea prin Strâmtoarea Ormuz. Am spus noi aici data trecută și am dat filmulețul cu Mearsheimer, că Mearsheimer avea impresia că America trebuie neapărat să ridice sancțiunile împotriva Iranului și Iranul să vină cu petrol în piață, că altfel moare America. Și noi am arătat că nu. Sancțiunile au rămas și, mai mult, blocada a închis total orice șansă pentru Iran de a duce petrol în piață. Asta pentru că Trump probabil a știut alte lucruri decât știa Mearsheimer.”, afirmă acesta.