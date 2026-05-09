Ionuț Cristache: „Primăria Capitalei i-a oferit lui Nicușor Dan o ascunzătoare. Vorbea despre teme facile- termoficare și construcții”

Serdaru Mihaela
În emisiunea Marius Tucă Show, Ionuț Cristache a discutat despre situația politică.

Cristache spune că Nicușor Dan nu controlează guvernul. El spune că nu controlează nici coaliția și nici instituțiile importante.

 „A pierdut controlul guvernului, a pierdut controlul coaliției. Nu controlează SRI-ul” , spune Cristache

Relația cu „sistemul”

Cristache afirmă că statul și sistemul politic nu îl văd pe Nicușor Dan ca pe un lider puternic. El îl descrie ca pe un om mai retras, mai prudent și mai rezervat. În opinia sa, unele structuri nu îl susțin complet.

„Ce încercam eu să spun este că statul nu vede în Nicușor Dan un conducător…Poate că sistemul vrea să-l izoleze pe Nicușor Dan, să-l rupă complet de putere” , afirmă Cristache

Ionuț Cristache: „Sistemul îl vede slab, cu limite și fără profil de lider”

Se afirmă că Nicușor Dan are același stil de lucru: lent și retras. Potrivit lui Marius Tucă, la Primăria Capitalei a avut puține apariții publice și a petrecut mai mult timp în birou.

Ionuț Cristache: „Sistemul, statul, nu îl vede pe Nicușor Dan ca pe un conducător. Îl percepe ca pe un om slab, plin de frici, de spaime și de limite” 

Marius Tucă: „La Primăria Capitalei, el stătea închis în birou, nu rezolva nimic, îi ținea pe acolo și amâna toate deciziile”

Ionuț Cristache: „Nicușor Dan, „complet abulic” și nepregătit pentru conducere”

În concluzie, analiza lui Ionuț Cristache despre Nicușor Dan evidențiază lipsa de control politic și modul în care este perceput de sistem și opinia publică.

„Știi cum este față de personajul pe care l-am cunoscut eu acum zece ani? Este ca un om care a fost uitat pe plajă la 40 de grade, a făcut insolație, apoi a fost ridicat brusc de pe prosop și i s-a spus: «Hai, Nicule, trebuie să conduci o mașină de Formula 1». Iar el, sărmanul, este complet abulic. Primăria i-a oferit, de fapt, cea mai bună ascunzătoare. Ieșea odată la șase luni, iar când ieșea, o făcea bine, pentru că aborda teme facile și vorbea despre termoficare, despre țevi” , conchide Cristache.

