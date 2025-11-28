Dan Dungaciu: „Noi nu mai întrebăm Washingtonul când luăm decizii. Ne vin răspunsurile de la Bruxelles”

În ediția din 26 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul de politică externă Dan Dungaciu a vorbit despre schimbările profunde din arhitectura de securitate a României și despre depărtarea treptată de reflexul strategic care, timp de decenii, a definit politica externă a țării: orientarea către Washington. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dungaciu a subliniat că România traversează o transformare „aproape revoluționară” în modul în care își concepe securitatea națională, remarcând că SUA nu mai reprezintă automat reperul prioritar în luarea deciziilor majore de securitate. În opinia sa, Bucureștiul consultă acum în primul rând instituțiile europene — sau, în unele situații, nici nu mai întreabă, ci acceptă direct liniile politice stabilite la nivelul UE.

Analistul a atras atenția că această schimbare nu a fost comunicată explicit populației și nu a făcut parte din discursul electoral, deși are implicații strategice majore. Tot el a arătat că, după 1990, românii au avut o busolă strategică internă ferm orientată spre Statele Unite, considerând asocierea cu America o garanție împotriva celei mai mari amenințări istorice: Rusia.

Dan Dungaciu: „America nu a fost invocată ca element fundamental al securității României de aici înainte. Am avut un parteneriat strategic cu America. Altminteri spus, când erau probleme de securitate, întrebai la Washington în primul rând. În acest moment, noi nu întrebăm Washington-ul în primul rând, întrebăm Bruxelles-ul. Sau nici măcar nu-i mai întrebăm. Primim răspunsul sau ne-am asumat deja răspunsul. Suntem într-o situație aproape revoluționară. România nu mai gândește securitatea așa cum a gândit-o decenii înainte. Fără să ne spună foarte clar.

Dacă a salvat ceva poporul acesta după 1990 a fost busola aceea strategică care a funcționat mai bine decât politicienii români de multe ori. Ideea aceea vagă în mintea noastră că așteptăm să vină americanii, că puterea vine de acolo. Românii au simțit de fiecare dată că asocierea cu America n-are nicio legătură politică sau de cine conduce Casa Albă la un moment dat, ci este asocierea cu cel mai puternic, care te poate proteja împotriva celei mai mari amenințări istorice la adresa României, Rusia.

Toți occidentalii, serviciile secrete occidentale, din când în când mai aruncă pe piață un raport în care ni se spune că în 3 ani vom avea un conflict major cu Rusia, alții că în 5 ani vom avea un conflict major cu Rusia, nemții ne spun că trebuie să ne pregătim pentru o confruntare majoră cu Rusia, că Rusia va ataca Uniunea Europeană.

Șmecheria e că se vorbește că Rusia va ataca Europa, nimeni nu spune că Rusia va ataca NATO până la urmă. NATO a fost creat să ne apere de URSS și de Rusia. S-a schimbat narațiunea. Acum este Europa care trebuie protejată și asta este o decizie politică care nu ni s-a spus explicit în campanie.

În mod normal, când un președinte este ales, el scrie strategia de apărare a țării în raport cu campania prezidențială.”

