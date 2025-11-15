Dan Dungaciu: „Nu a fost nevoie să faci un desen românilor ca să înțeleagă faptul că Rusia reprezintă o AMENINȚARE”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum amenințarea rusească este de acum 200 de ani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Deci eu ce vreau să spun este că echivalența asta că Rusia e o amenințare, care este lucru evident pentru toată lumea, cu trebuie să construim mecanisme de dezinformare… Dar ei echivalează asta cu faptul că românii sunt tâmpiți.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum amenințarea rusească este de acum 200 de ani. Acesta a început prin a spune că Rusia amenință România, de când este România modernă, de acum 200 de ani. Rusia, susține sociologul, a fost o amenințare constantă. Acesta invocă figuri politice istorice care au vorbit despre amenințarea rusă.