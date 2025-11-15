Dan Dungaciu: „Nu a fost nevoie să faci un desen românilor ca să înțeleagă faptul că Rusia reprezintă o AMENINȚARE”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum amenințarea rusească este de acum 200 de ani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum amenințarea rusească este de acum 200 de ani. Acesta a început prin a spune că Rusia amenință România, de când este România modernă, de acum 200 de ani. Rusia, susține sociologul, a fost o amenințare constantă. Acesta invocă figuri politice istorice care au vorbit despre amenințarea rusă.
„Dar marea șmecherie pe care ei o fac și pe care probabil că presa ar trebui să o discute mai mult este, domnule, ei echivalează amenințarea rusă, care a fost reală pentru România de când e România modernă, de 200 de ani, Rusia acolo e o amenințare… N-a fost nevoie să îi faci un desen românului ca să înțeleagă instinctiv că Rusia e o problemă. De la nu știu, n-am, n-am voie să numesc aici, de la Brătianu, până la lideri, așa-numiți, de extremă dreaptă din România Interbelică, până la Titulescu, toți au fost unanimi în a spune că dacă vin rușii peste noi, cum zicea Titulescu, dacă ne prinde sfârșitul războiului în confruntare cu Rusia, vor bate clopotele peste România. Unii mai radicali, mai religioși, au spus dacă vin rușii, ne vor sataniza. Și Brătienii au spus totdeauna că Rusia este un pericol. Deci eu ce vreau să spun este că echivalența asta că Rusia a amenințare care este lucru evident pentru toată lumea, cu trebuie să construim mecanisme de dezinformare… Dar ei echivalează asta cu faptul că românii sunt tâmpiți. Ei nu pot să înțeleagă treaba asta. Și că ei, de fapt, sunt manipulați și noi trebuie să le spunem și îți invocă cenzura. De parcă noi avem nevoie de cenzură ca să înțelegem ceva.”, a explicat sociologul.