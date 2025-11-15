Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Nu a fost nevoie să faci un desen românilor ca să înțeleagă faptul că Rusia reprezintă o AMENINȚARE”

Dan Dungaciu: „Nu a fost nevoie să faci un desen românilor ca să înțeleagă faptul că Rusia reprezintă o AMENINȚARE”

Andrei Rosz
15 nov. 2025, 11:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Nu a fost nevoie să faci un desen românilor ca să înțeleagă faptul că Rusia reprezintă o AMENINȚARE”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum amenințarea rusească este de acum 200 de ani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Deci eu ce vreau să spun este că echivalența asta că Rusia e o amenințare, care este lucru evident pentru toată lumea, cu trebuie să construim mecanisme de dezinformare… Dar ei echivalează asta cu faptul că românii sunt tâmpiți.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum amenințarea rusească este de acum 200 de ani. Acesta a început prin a spune că Rusia amenință România, de când este România modernă, de acum 200 de ani. Rusia, susține sociologul, a fost o amenințare constantă. Acesta invocă figuri politice istorice care au vorbit despre amenințarea rusă.

„Dar marea șmecherie pe care ei o fac și pe care probabil că presa ar trebui să o discute mai mult este, domnule, ei echivalează amenințarea rusă, care a fost reală pentru România de când e România modernă, de 200 de ani, Rusia acolo e o amenințare… N-a fost nevoie să îi faci un desen românului ca să înțeleagă instinctiv că Rusia e o problemă. De la nu știu, n-am, n-am voie să numesc aici, de la Brătianu, până la lideri, așa-numiți, de extremă dreaptă din România Interbelică, până la Titulescu, toți au fost unanimi în a spune că dacă vin rușii peste noi, cum zicea Titulescu, dacă ne prinde sfârșitul războiului în confruntare cu Rusia, vor bate clopotele peste România. Unii mai radicali, mai religioși, au spus dacă vin rușii, ne vor sataniza. Și Brătienii au spus totdeauna că Rusia este un pericol. Deci eu ce vreau să spun este că echivalența asta că Rusia a amenințare care este lucru evident pentru toată lumea, cu trebuie să construim mecanisme de dezinformare… Dar ei echivalează asta cu faptul că românii sunt tâmpiți. Ei nu pot să înțeleagă treaba asta. Și că ei, de fapt, sunt manipulați și noi trebuie să le spunem și îți invocă cenzura. De parcă noi avem nevoie de cenzură ca să înțelegem ceva.”, a explicat sociologul.

Citește și

ACTUALITATE Liviu Dragnea: „În condițiile în care nu avem o confruntare cu RUSIA, n-ai cum să zici că ducem un război hibrid de 10 ani”
11:00
Liviu Dragnea: „În condițiile în care nu avem o confruntare cu RUSIA, n-ai cum să zici că ducem un război hibrid de 10 ani”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Nicușor Dan ne anunță că Ucraina trebuie să câștige războiul, în timp ce Trump ne spune că doar un MIRACOL se mai poate întâmpla
10:00
Valentin Stan: Nicușor Dan ne anunță că Ucraina trebuie să câștige războiul, în timp ce Trump ne spune că doar un MIRACOL se mai poate întâmpla
ACTUALITATE Stan: Franța și Anglia nu dau bani Ucrainei prin programul PURL. Ucraina are nevoie disperată de bani
09:00
Stan: Franța și Anglia nu dau bani Ucrainei prin programul PURL. Ucraina are nevoie disperată de bani
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „ILIE BOLOJAN trebuia chemat la DNA. Procurorii, suspectează și nevestele”
13:44
Ion Cristoiu: „ILIE BOLOJAN trebuia chemat la DNA. Procurorii, suspectează și nevestele”
ACTUALITATE Ion ⁠CRISTOIU: „Fănel Bogos a vrut să pună la bătaie 1,5 milioane pentru MITĂ”
13:37
Ion ⁠CRISTOIU: „Fănel Bogos a vrut să pună la bătaie 1,5 milioane pentru MITĂ”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Războiul din UCRAINA nu mai este despre ucraineni, ci proiectul de putere al liderilor europeni”
13:00
Dan Dungaciu: „Războiul din UCRAINA nu mai este despre ucraineni, ci proiectul de putere al liderilor europeni”
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc anestezic ridicat. Mai trebuie să lucrăm la pregătirea personalului
Cancan.ro
A venit prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, care s-a stins la stomatolog. Filmul morții Sarei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Premieră în astronomie: Forma unică a unei explozii stelare, dezvăluită cu Telescopul Foarte Mare de la ESO
VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia împotriva României prin protestele USR-iste împotriva ÎCCJ
11:22
Ion Cristoiu: Nicușor Dan ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia împotriva României prin protestele USR-iste împotriva ÎCCJ
FINANCIAR Criza Lukoil, analizată de experți: Risc de haos la pompă și prețuri mai mari cu 20%
10:55
Criza Lukoil, analizată de experți: Risc de haos la pompă și prețuri mai mari cu 20%
Gândul de Vreme Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul
10:46
Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul
FINANCIAR Șeful Consiliului Concurenței, mesaj pentru șoferi, în contextul valului de scumpiri la pompă: „În foarte scurtă perioadă prețurile își vor reveni”
10:28
Șeful Consiliului Concurenței, mesaj pentru șoferi, în contextul valului de scumpiri la pompă: „În foarte scurtă perioadă prețurile își vor reveni”
METEO Cod galben de ceață în 30 de județe din România. Zonele în care vizibilitatea este redusă sub 200 de metri
10:20
Cod galben de ceață în 30 de județe din România. Zonele în care vizibilitatea este redusă sub 200 de metri