Dan Dungaciu: „Iranul nu avea bombă nucleară, dar putea să o facă. Iranienii au îmbogățit uraniul mai mult decât era nevoie”

Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre puterea nucleară a Iranului. Acesta a analizat care sunt armele de negociere ale Statelor Unite în acest moment. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu explică faptul că americanii ar fi renunțat la condițiile inițiale impuse Iranului. Mai exact, aceștia nu mai cer renunțarea totală la îmbogățirea uraniului, ci doar limitarea acesteia pentru a preveni crearea unei arme nucleare.

Dungaciu afirmă că singura linie roșie rămasă este uraniul îmbogățit deja de către conducerea de la Teheran, acesta fiind punctul central al marii negocieri. În ceea ce privește schimbarea regimului, analistul nu vede șanse de izbândă, deoarece populația nu pare să se revolte.