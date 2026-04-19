Dan Dungaciu: „Iranul nu avea bombă nucleară, dar putea să o facă. Iranienii au îmbogățit uraniul mai mult decât era nevoie"

Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre puterea nucleară a Iranului. Acesta a analizat care sunt armele de negociere ale Statelor Unite în acest moment. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu explică faptul că americanii ar fi renunțat la condițiile inițiale impuse Iranului. Mai exact, aceștia nu mai cer renunțarea totală la îmbogățirea uraniului, ci doar limitarea acesteia pentru a preveni crearea unei arme nucleare.

„Am ascultat și prima dată acest interviu și aici e o nuanță foarte semnificativă și un semnal pe care americanii îl transmit. Nu se mai vorbește despre renunțarea la îmbogățirea uraniului, ci despre renunțarea la arma nucleară. Asta înseamnă că mesajul transmis de americani este că iranienii vor putea continua să îmbogățească uraniu, dar, fiind în acordul Agenției pentru Energia Nucleară, vor fi verificați cum sunt celelalte state, ca să nu îl îmbogățească prea tare. Deci iranienii vor putea să spună: „Veniți să ne controlați că nu facem armă nucleară”, oricum n-au avut-o. Deci ce au avut și ce au pierdut? Nimic. Hurmuzul, sigur că cedează Hurmuzul, oricum era Hurmuzul închis înainte.”

Dungaciu afirmă că singura linie roșie rămasă este uraniul îmbogățit deja de către conducerea de la Teheran, acesta fiind punctul central al marii negocieri. În ceea ce privește schimbarea regimului, analistul nu vede șanse de izbândă, deoarece populația nu pare să se revolte.

„Singura problemă, de fapt, care e o linie roșie masivă, este ce se întâmplă cu acel uraniu care acum, mă rog, e închis la capete și astupat undeva într-un munte, într-o locație din Iran. Acolo s-ar putea să fie marea negociere, pentru că, în afară de asta, regimul nu se schimbă, sistemul nu se modifică, oamenii nu ies în stradă.”

