Dan Dungaciu: „Orice premier pus în locul lui Bolojan este o înfrângere pentru PNL și USR”

Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a comentat discuțiile de la Cotroceni privind ruperea guvernului și ideea propunerii unui nou premier tehnocrat.

Analistul politic Dan Dungaciu a discutat despre ideea propunerii unui nou premier tehnocrat. Această variantă este vehiculată zilele acestea, în urma retragerii sprijinului PSD pentru premierul Ilie Bolojan. Dungaciu susține că numirea unui tehnocrat ar crea doar iluzia unei așa-zise neutralități. În realitate, PSD ar câștiga această bătălie politică prin înlăturarea premierului PNL.

„Toată lumea vântură ideea asta cu premierul tehnocrat, ca o soluție de neutralitate. Asta este o nebunie. Acum criza s-a răspândit la Cotroceni. De ce? Pentru că toate discuțiile care sunt acum sunt: cum adică, Nicușor Dan ține cu PSD-ul împotriva PNL-ului, care tocmai s-a raliat în jurul premierului Bolojan, acum că nu mai există facțiuni, plus USR-ul, care o să se uite la PSD, care își câștigă un premier tehnocrat, adică decapitarea domnului Bolojan. Asta înseamnă neutralitate?”

Dan Dungaciu: „PSD-ul are încă un atu în mână, cartea prezidențială”

În ceea ce privește situația lui Nicușor Dan, acesta se află într-o poziție delicată. El trebuie să medieze între cele două tabere între care pare că, în acest moment, nu mai există nicio urmă de consens.