Dan Dungaciu: „Populația din Iran nu poate acum să protesteze. Este cinic să le cerem așa ceva”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre situația Iranului și despre reacția populației în contextul conflictului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Când ridici ștacheta negocierilor, e greu să faci pasul înapoi”

Analistul a spus că miza negocierilor din Orientul Mijlociu a fost mult ridicată, ceea ce a făcut dificilă orice retragere sau compromis. În opinia sa, conducerea de la Teheran nu avea intenția de a ceda puncte esențiale, chiar dacă situația din teren devenea tot mai complicată.

„În ceea ce privește protestele. Sigur că aici regimul iranian a spus și eu sunt convins că nu aveau de gând să cedeze lucruri fundamentale. Iar când ridici foarte mult ștacheta negocierilor, e foarte greu să faci pasul înapoi. Deci, ca Iranul să fie eliminat, ca percepție de securitate…. Nu e suficient ce faci tu pe teren, trebuie să-l convingi și pe celălalt că tu ești un actor de securitate. Că ne place, că nu ne place, în mintea americană și mai ales în mintea Israelului, Iranul nu era un actor care putea să fie liniștit în acel spațiu. Iranul n-a cedat, a mers la război. Eu sunt convins că regimul nu avea de gând să cedeze, mai ales că situația din teren era proastă pentru acel regim. ”, spune el.

„E foarte cinic să ceri populației să protesteze”

Dungaciu a vorbit și despre poziția dificilă a populației într-un astfel de context. El a spus că este ușor, din exterior, să se ceară proteste sau revolte. Realitatea pentru oamenii care trăiesc într-un regim autoritar este mult mai complicată.