Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Populația din Iran nu poate acum să protesteze. Este cinic să le cerem așa ceva”

Dan Dungaciu: „Populația din Iran nu poate acum să protesteze. Este cinic să le cerem așa ceva”

Alexandra Anton Marinescu
06 mart. 2026, 07:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Populația din Iran nu poate acum să protesteze. Este cinic să le cerem așa ceva”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre situația Iranului și despre reacția populației în contextul conflictului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Când ridici ștacheta negocierilor, e greu să faci pasul înapoi”

Analistul a spus că miza negocierilor din Orientul Mijlociu a fost mult ridicată, ceea ce a făcut dificilă orice retragere sau compromis. În opinia sa, conducerea de la Teheran nu avea intenția de a ceda puncte esențiale, chiar dacă situația din teren devenea tot mai complicată.

„În ceea ce privește protestele. Sigur că aici regimul iranian a spus și eu sunt convins că nu aveau de gând să cedeze lucruri fundamentale. Iar când ridici foarte mult ștacheta negocierilor, e foarte greu să faci pasul înapoi. Deci, ca Iranul să fie eliminat, ca percepție de securitate…. Nu e suficient ce faci tu pe teren, trebuie să-l convingi și pe celălalt că tu ești un actor de securitate. Că ne place, că nu ne place, în mintea americană și mai ales în mintea Israelului, Iranul nu era un actor care putea să fie liniștit în acel spațiu. Iranul n-a cedat, a mers la război. Eu sunt convins că regimul nu avea de gând să cedeze, mai ales că situația din teren era proastă pentru acel regim. ”, spune el.

„E foarte cinic să ceri populației să protesteze”

Dungaciu a vorbit și despre poziția dificilă a populației într-un astfel de context. El a spus că este ușor, din exterior, să se ceară proteste sau revolte. Realitatea pentru oamenii care trăiesc într-un regim autoritar este mult mai complicată.

„Ce face populația? Sigur că populația este… E foarte cinic să ceri, într-un fel, să ceri populației să protesteze. E complicat pentru populație. Imaginați-vă că în anii 80 ne-ar fi bombardat URSS-ul. Cu cine ar fi ținut românii? Care evident că detestau regimul comunist. Care evident că aveau conștiința clară că regimul era insuportabil și era un regim care te oprimă, care nu-ți oferă bunurile de zi cu zi.”, spune Dan Dungaciu.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan face acum în fața războiului din Iran ceea ce făcea la primărie, se ascunde și dezleagă cuvinte încrucișate”
08:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan face acum în fața războiului din Iran ceea ce făcea la primărie, se ascunde și dezleagă cuvinte încrucișate”
MARIUS TUCĂ SHOW H.D. Hartmann: „Iranul a atacat țările musulmane pentru a escala conflictul, sperând ca o rachetă să pătrundă barierele, astfel își arătau puterea”
07:30
H.D. Hartmann: „Iranul a atacat țările musulmane pentru a escala conflictul, sperând ca o rachetă să pătrundă barierele, astfel își arătau puterea”
ACTUALITATE Valentin Stan: Khamenei a amenințat cu aneantizarea unui stat și unui popor. Încă din 2015 a amenințat cu distrugerea evreilor
06:30
Valentin Stan: Khamenei a amenințat cu aneantizarea unui stat și unui popor. Încă din 2015 a amenințat cu distrugerea evreilor
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”
23:00
Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu a înțeles nimic din războiul din Iran”
22:30
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu a înțeles nimic din războiul din Iran”
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 martie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 martie, de la ora 20.00
Mediafax
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
A băgat divorț de soție și a fugit la Insula Iubirii 2026! Vedeta a publicat primele imagini din Thailanda: 'Sezonul X'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
În două luni, SUA l-au capturat pe Maduro și l-au ucis pe Khamenei. Este Putin îngrijorat că ar putea fi următorul pe lista lui Trump?
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Foarte puțini oameni știu cum să-și restabilească echilibrul interior. Ce ne sfătuiesc psihologii?
REACȚIE Clotilde Armand sare în apărarea Oanei Țoiu, în scandalul fiicei lui Ponta. „Îi propun un lucru simplu doamnei Sârbu: să dovedească public că Oana Țoiu a dat un ordin direct, deliberat, motivat politic”
08:29
Clotilde Armand sare în apărarea Oanei Țoiu, în scandalul fiicei lui Ponta. „Îi propun un lucru simplu doamnei Sârbu: să dovedească public că Oana Țoiu a dat un ordin direct, deliberat, motivat politic”
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că a analizat „zeci de ore” procurorii înainte de numirea șefilor marilor parchete: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune”
08:18
Nicușor Dan spune că a analizat „zeci de ore” procurorii înainte de numirea șefilor marilor parchete: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune”
CONTROVERSĂ Următoarea „țință” a lui Trump după Iran: „Cuba este doar o chestiune de timp”
08:12
Următoarea „țință” a lui Trump după Iran: „Cuba este doar o chestiune de timp”
ECONOMIE Pensionarii din aceste orașe din România iau lunar 546 lei în plus la pensie
07:59
Pensionarii din aceste orașe din România iau lunar 546 lei în plus la pensie
RĂZBOI Donald Trump, despre continuarea războiului din Orientul Mijlociu: „Nu am nicio limită de timp pentru războiul cu Iranul”
07:31
Donald Trump, despre continuarea războiului din Orientul Mijlociu: „Nu am nicio limită de timp pentru războiul cu Iranul”
METEO A venit primăvara, dar vara bate la ușă! Pe ce dată va fi prima temperatură de peste 30°C în România, potrivit meteorologilor EaseWeather
07:31
A venit primăvara, dar vara bate la ușă! Pe ce dată va fi prima temperatură de peste 30°C în România, potrivit meteorologilor EaseWeather

Cele mai noi

Trimite acest link pe