Pensionarii din aceste orașe din România iau lunar 546 lei în plus la pensie

O anumită categorie de pensionari va încasa, lunar, 546 de lei în plus la pensie. Datele indică faptul că aproape 800.000 de pensionari din România beneficiază de banii suplimentați din partea statului român, cu scopul de a ajunge la pragul pensiei minime (1.281 de lei).

Circa 800.000 de pensionari din România intră în posesia unor sume cuprinse între 438 și 627 de lei, lunar, pentru a putea atinge pragul pensiei minime, și anume de 1.281 de lei. Această măsură este prevăzută în Legea nr. 360/2023. În condițiile în care pensiile ar fi fost indexate la data de 1 ianuarie 2026, cu 7%, atunci ar fi crescut, în medie, cu circa 190 de lei. Majorările ar fi avut loc pentru 4.668.000 de pensii, notează Newsweek.ro.

Bani în plus la pensie

Datele arată faptul că există diferențe mari de la un județ la altul, în România. În anumite zone din țară, de pildă, suplimentul mediu depășește 600 de lei. În alte circumstanțe, unii dintre pensionari primesc sub 500 de lei. Însă, cea mai mare sumă medie plătită în plus la pensie se găsește în Maramureș, de 627 de lei.

De altfel, 546 de lei în plus la pensie sunt oferiți pensionarilor din județul Alba, potrivit datelor de la CNAS. Banii sunt oferiți pentru 13.815 persoane.

De asemenea, 19.536 de persoane încasează 518 lei în plus la pensie, iar 22.907 persoane din Argeș iau 544 de lei în plus, pentru a atinge pragul pensiei minime. În Bacău, media este de 527 de lei pentru 27.299 de persoane. Alte date:

Bihor: 481 de lei pentru 23.564 de persoane;

Bistrița: 596 de lei pentru 17.284 de persoane;

Botoșani: 523 de lei pentru 21.149 de persoane;

Brașov: 524 de lei pentru 12.389 de persoane;

Brăila: 504 lei pentru 14.861 de persoane;

Buzău: 574 de lei pentru 25.564 de persoane.

