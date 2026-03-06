În ediția de luni seară a emisiunii MariusTucă Show, jurnalistul Valentin Stan a atras atenția asupra unui mesaj postat de ayatollahul Ali Khamenei pe Twitter în septembrie 2015, pe care l-a calificat drept o amenințare explicită la adresa Israelului. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Marius Tucă a citit fragmentul cheie din postarea lui Ali Khamenei pe Twitter:

Vezi tu, ăsta e un Twitter al lui Khamenei din 2015. Hai să citim ce scrie aici: După negocieri în regimul sionist, au spus că nu mai au nicio grijă pentru Iran în următorii 25 de ani. Azi zice, în primul rând, nu veți vedea în următorii 25 de ani, cu voia lui Allah, nu va mai rămâne nimic din regimul sionist. Până atunci, morala luptătoare, eroică și jihadistă nu va lăsa niciun moment de liniște pentru sioniști.

O amenințare unică după 1945

Analistul politic a subliniat raritatea unui astfel de discurs din partea unui lider de stat:

Unde ai mai auzit tu, după 1990, după 1945 pe cineva care să amenințe… un șef de stat, ai o teocrație care să amenințe nu cu un război care se termină cu o victorie, ci cu distrugerea, cu aneantizarea unui stat și a unui popor, spune Stan

Valentin Stan a mai oferit o interpretare dură a retoricii ayatollahului iranian Ali Khamenei, subliniind în emisiune că aceasta vizează nu doar un regim politic, ci dispariția întregului popor evreu din Israel.