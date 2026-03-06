Prima pagină » Știri externe » Donald Trump, despre continuarea războiului din Orientul Mijlociu: „Nu am nicio limită de timp pentru războiul cu Iranul”

Mihai Tănase
06 mart. 2026, 07:31, Știri externe
Donald Trump - Foto: Profimedia images

Președintele Donald Trump afirmă că nu există o limită de timp pentru războiul cu Iranul și spune că prioritatea sa este eliminarea programului nuclear și a rachetelor balistice. Liderul de la Casa Albă avertizează că pot exista atacuri ca represalii.

Președintele Donald Trump a declarat că nu a stabilit un termen limită pentru încheierea războiului cu Iranul, subliniind că obiectivul principal al administrației sale este eliminarea amenințării nucleare reprezentate de Teheran.

Într-un interviu acordat revistei Time, publicat joi și citat de CNN, liderul de la Casa Albă a spus clar că durata conflictului nu este condiționată de un calendar fix.

„Nu am limite de timp pentru nimic. Vreau să terminăm”, a declarat Donald Trump.

Anterior, șeful de la Casa Albă afirmase public că războiul ar putea dura aproximativ patru până la cinci săptămâni. Totuși, observatorii politici spun că acest termen ar putea fi modificat în funcție de evoluția situației din teren sau de presiunile politice interne din Statele Unite.

Donald Trump: „Iranul nu poate avea arme nucleare”

În același interviu, liderul american a detaliat principalele obiective ale strategiei sale față de Iran.

„Nu pot avea o armă nucleară. Acesta este punctul unu, doi şi trei. Numărul patru: fără rachete balistice”, a spus Trump.

Trump a mai declarat că un alt obiectiv ar fi schimbarea conducerii de la Teheran, astfel încât Iranul să fie condus de „unei persoane raţionale şi echilibrate”.

Întrebat dacă americanii ar trebui să fie îngrijorați de eventuale atacuri de represalii pe teritoriul Statelor Unite, liderul de la Casa Albă a admis că acest risc există.

„Cred că da”, a spus Trump.

El a adăugat că autoritățile americane iau permanent în calcul astfel de scenarii și se pregătesc pentru eventuale amenințări.

„Dar cred că oamenii se îngrijorează de asta tot timpul. Ne gândim la asta tot timpul. Ne pregătim pentru asta. Dar da, ne aşteptăm la unele lucruri. Aşa cum am spus, unii oameni vor muri. Când mergi la război, unii oameni vor muri”, a conchis liderul de la Casa Albă.

