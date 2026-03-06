Prima pagină » Știri externe » Următoarea „țință” a lui Trump după Iran: „Cuba este doar o chestiune de timp”

Mihai Tănase
06 mart. 2026, 08:12, Știri externe
Președintele Donald Trump spune că prioritatea SUA este încheierea conflictului cu Iranul, dar sugerează că presiunea asupra Cubei ar putea urma. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Havana dorește un acord, în contextul sancțiunilor economice tot mai dure.

Președintele Donald Trump a declarat că administrația sa vrea să finalizeze mai întâi războiul cu Iranul, dar a sugerat că următorul obiectiv strategic ar putea fi Cuba. În același timp, președintele american a afirmat că autoritățile de la Havana ar fi interesate de o înțelegere cu Washingtonul.

„Va fi doar o chestiune de timp până când tu şi mulţi alţi oameni incredibili vă veţi întoarce în Cuba. Cuba doreşte foarte mult să încheie un acord”, a spus Trump, potrivit CNN.

Trump a precizat însă că prioritatea actuală a administrației sale rămâne conflictul din Orientul Mijlociu.

„Vrem să terminăm mai întâi acest conflict”, a spus el, referindu-se la războiul cu Iranul.

Liderul de la Casa Albă i-a mulțumit și secretarului de stat Marco Rubio pentru „munca fantastică” în politica Washingtonului față de Cuba, în contextul în care administrația americană a intensificat sancțiunile menite să pună presiune asupra economiei insulei.

„Ce se întâmplă cu Cuba este uimitor. Şi credem că vrem să terminăm mai întâi cu asta (cu Iranul). Dar va fi doar o chestiune de timp”, a spus Trump.

Trump amenință Cuba

În ultimii ani, Washingtonul și-a înăsprit măsurile economice împotriva Havanei, iar administrația Trump a amenințat în repetate rânduri guvernul comunist cubanez, încercând să crească presiunea politică și economică asupra regimului.

Situația economică a Cubei s-a complicat și mai mult după ce Statele Unite au oprit fluxurile de petrol și sprijinul financiar provenit din Venezuela, o sursă vitală pentru economia insulei.

Într-un interviu acordat anterior publicației Politico, Trump a sugerat că Statele Unite ar putea juca un rol în schimbarea regimului de la Havana.

„Ei bine, ce părere aveţi? De 50 de ani, asta e cireaşa de pe tort”, spunea Trump.

Președintele american a confirmat și existența unor contacte între Washington și conducerea comunistă a Cubei, pe fondul instabilității economice tot mai mari din insulă.

„Au nevoie de ajutor. Discutăm cu Cuba”.

Trump a susținut că situația dificilă a Havanei este parțial rezultatul presiunii exercitate de Statele Unite, inclusiv prin întreruperea aprovizionării cu petrol provenit din Venezuela.

„Ei bine, este din cauza intervenţiei mele, a intervenţiei care are loc. Evident, altfel nu ar avea această problemă. Am întrerupt toate livrările de petrol, toate fondurile, … tot ce venea din Venezuela, care era singura sursă”, a spus Trump.

Președintele american a minimalizat însă complexitatea dosarului cubanez, afirmând că acesta nu reprezintă o prioritate majoră pentru agenda sa.

„De cât timp auziţi despre Cuba – Cuba, Cuba – de 50 de ani. Şi asta este una dintre problemele minore pentru mine?”, a adăugat Trump.

