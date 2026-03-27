Dan Dungaciu: „Procentul din sondaje nu este procentul AUR din Parlamentul României"

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat că procentul din sondaje atribuit AUR nu coincide cu cel din Parlament. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. 

Dan Dungaciu: „În primul rând, este despre cei care ar putea să intre în AUR. Este aici un tip de acțiune, de fapt, sunt două acțiuni pe care politica… Personalități publice, locale sau naționale care se apropie… Deci oameni care se apropie de AUR în acest moment și care ar putea să intre în AUR.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a explicat că procentul din sondaje atribuit AUR nu coincide cu cel din Parlament. Acesta a început prin a spune că în partid se simte creșterea în sondaje. Sunt tot mai mulți oameni care aderă la ideile promovate de AUR. Sociologul susține că se simte și tensiunea celor de la putere, iar acesta este un semnal că AUR se îndreaptă în direcția potrivită.

„Vorba ardeleanului, ce înseamnă să ai lucrul tău… Vorba lui Churchill: Noi nu credem decât în sondajele pe care le falsificăm noi. Da, nu e despre asta vorba. Noi simțim asta. Nu știu cu exactitate cât e plus, minus, 40% dar este evident din ce reacții avem la partid, din ce semnale avem de la partid. Că lucrurile din perspectiva asta merg spre bine. Și mai este și un indicator care mie mi se pare foarte relevant. Cu cât crește atacul împotriva unor lideri ai AUR, cu atâta semnalul… Nu este despre ei. În primul rând, este despre cei care ar putea să intre în AUR. Este aici tip de acțiune, de fapt, sunt două acțiuni pe care politica… Personalități publice, locale sau naționale care se apropie… Deci oameni care se apropie de AUR în acest moment și care ar putea să intre în AUR. Sigur că semnalul puterii este că: dacă intrați în AUR, dacă veți face așa, veți plăti. Adică tipul ăsta de presiune care se pune și pe care o vedem, ăsta e prima linie de mesaj. A doua linie de mesaj este crearea unor tensiuni la nivelul mișcării suveraniste. Adică introducerea unor certuri, dispute care evident că nu-și au locul și nu-și au sensul. Nu vom fi noi, în niciun caz, cei care vom genera asemenea discuții. Deci cele două strategii le vedem, le simțim și sigur că ăsta e cel mai bun indicator că oamenii sunt îngrijorați, oamenii de la putere, și asta este cel mai bun indicator că ceea ce facem este corect. Procentul din sondaje nu e procentul din Parlament. Procentul pe care îl avem în sondaje… Să știți că totdeauna e loc pentru mai bine.”, a declarat analistul.

