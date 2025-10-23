Dan Dungaciu: „Puterea din România, la un pic de presiune, nu va avea unde să se plângă și va avea probleme foarte mari”

Analistul Dan Dungaciu compară politica externă a României din perioada comunistă, condusă de Nicolae Ceaușescu, cu cea actuală, subliniind că atunci țara avea relații diplomatice directe cu marile puteri ale lumii, spre deosebire de prezent. În contrast, Dungaciu îl evidențiază pe premierul ungar Viktor Orbán, care a reușit să-și consolideze poziția internațională printr-un amplu turneu diplomatic și prin susținerea sa directă față de președintele american Donald Trump, chiar și în timpul administrației Biden.

Dungaciu sugerează că o eventuală victorie a lui Viktor Orbán în Ungaria și o retragere a influenței occidentale ar putea pune România într-o poziție dificilă, întrucât Ungaria ar deveni un filtru între țara noastră și lumea occidentală, controlând accesul și influența în regiune.

„Ceaușescu în anii ’70, apropo de diplomație, nu a inventat contextul, dar a știut să se așeze, ca surferul pe val, ca valul să-l ducă departe. Te uiți cu ce interlocutori din America vorbesc oficialii, cred că Ceaușescu nici nu s-ar fi uitat la ei. Adică oameni care credem noi că ne duc la Înaltă Poartă… Iertați-mă, așa discuta diplomația românească de atunci. Deci oamenii au înțeles. Și Viktor Orbán, care a făcut turneul acela faimos, China, Kiev, Moscova, Washington, când avea președinția Uniunii Europene, forțând, evident, un pic lucrurile, culege roadele acestui joc consecvent pe care l-a avut. Viktor Orbán, dacă va câștiga, și nu-i exclus să câștige, mai ales că, pe traiectoria asta, devine un personaj care va face jocurile la nivelul unui tip de opțiune europeană, opțiunea suveranistă, va deveni jucătorul. Doamna Meloni nu se simte bine, Nobil Lavrovski și acești oameni vor trebui să joace bine ca să-l ajungă din urmă, dincolo de faptul că este cel mai experimentat politician din Europa.

Imaginați-vă cum se va raporta România la Viktor Orbán când vom ruga pe liderii UDMR să-i mai ducă pe acolo, să-i bage și pe ei în seamă. Liderii UDMR, care sunt foarte pragmatici, în Parlament, de pildă, mă uitam recent că au șefii comisiilor de energie, ei conturează prețul. România nu a fost interesată de problema identității naționale de 30 de ani. Nu mai este nicio instituție care să se ocupe de identitatea națională în România. Cu excepția, iertați-mă, bisericii, care mai transmite mesaje de tipul „se mai poate crea ceva temeinic”, dar este foarte atentă și ea să nu intre sub radar, să nu devină țintă. Gândiți-vă ce se va întâmpla în momentul în care România își va pierde acreditările, dacă Europa va pierde războiul, dacă partida Trump va câștiga sau războiul se va încheia în această formă, unde se va mai duce România, cu un Macron care se pregătește, așa, să iasă de pe teren? Va depinde de Ungaria într-o măsură pe care România nu va fi capabilă să o gestioneze. Și dacă Ungaria va face niște gesturi, cu sprijinul necondiționat, evident, al Federației Ruse din punctul ăsta de vedere, România nu va avea unde să se plângă, pentru că Bruxelles nu va conta și Trump nu ne va asculta. România va intra într-o situație complicată. Aici nu e vorba că îți ia cineva Transilvania și pleacă cu ea. Niciodată nu s-a pus problema așa. Se pune problema consuveranizării acestei regiuni, pentru că miza ungurilor, de la început, a fost să oprească Europa Occidentală la Carpați. Asta a fost ideea lor cu Bazinul Carpatic. De ce au făcut cel mai mare aeroport? Au vrut ei să aibă cel mai mare aeroport. De ce au făcut corecțiunile, inclusiv de transport? Căi ferate, maxim până la Cluj. Căi ferate, infrastructură energetică. De ce au oprit conductele să nu ajungă nici măcar la Viena? Pentru că Ungaria vrea să fie un hub. Vrea să fie capătul Occidentului. Iar noi, când vrem să ne conectăm cu Occidentul, să o facem prin intermediul Ungariei. Ungaria să devină, dacă vreți, purtătorul de cuvânt într-o occidentalizare a României. Deci Ungaria a jucat totdeauna. De ce au blocat Dunărea? Tocmai ca Dunărea să nu devină autostradă, în așa fel încât să beneficieze portul Constanța. Și așa mai departe. Asta a fost jocul Ungariei totdeauna. Faptul că Orbán, la un moment dat, a lăsat-o mai moale cu chestiunile acestea e pentru că poziția lui strategică a fost diminuată, nu pentru că în mintea lui s-ar fi schimbat ceva. De ce au investit în Harghita și Covasna? În anii ’90, cele mai sărace județe erau Harghita și Covasna. Acum nu mai sunt. De ce? Pentru că acolo s-au investit. Acolo s-au așezat bine pe picioare. Electoratul trebuie să fie stabil. Oamenii să-l asculte. Când spune ceva, oamenii să se uite la asta.

Doamna președintă, fosta doamnă președintă a Ungariei, face jogging prin Cluj. Joggingul este un semnal de relație foarte intimă cu locul ăla. Când a venit doamna președintă a Ungariei în România, s-a dus la Cluj și dimineața a făcut jogging prin Cluj. Deci, ce vreau să spun este că ăsta a fost un gest foarte simbolic. Orice om care aleargă poate spune că e un gest, un tip de intimitate cu spațiul ăla pe care vrei să-l transmiți. Asta a făcut. Deci președinta, premierul, au un alt tip de relație acum cu România, în special cu Transilvania. Își pun suficient de mulți oameni în zone de putere, pe zona UDMR-ului. UDMR-ul va șantaja și mai mult decât o face în acest moment puterea din România. Iar puterea din România, dacă lucrurile rămân așa la București, repet, la un tip de presiune în care rușii vor pune și ei umărul, chinezii se vor uita în altă parte, neavând cui să te plângi, că de Bruxelles o să-l doară în cot pe Viktor Orbán, iar Trump nu se va uita spre noi, România va avea probleme mari. Aici e, de fapt, marea problemă a României. Deci victoria lui Viktor Orbán nu va fi doar o victorie electorală, va fi o victorie strategică. El va fi interlocutorul. El va fi zona în care se vor strânge foarte multe. Omul ăsta are telefonul lui Trump, are telefonul lui Putin, are telefonul lui Xi, are telefonul lui Erdogan. Deci omul e jucător. Cu România, iertați-mă, bicisnică din punct de vedere al proiectului strategic.”