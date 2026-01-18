Dan Dungaciu: „Relația cu America este singura relație de securitate care îți poate asigura siguranța națională”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat felul în care liderii europeni vorbesc despre securitate și despre Rusia. Analistul susține că, în spatele discursurilor despre o „putere militară europeană”, se ascunde o lipsă de realism și un proiect politic care nu are legătură cu nevoile reale de securitate ale statelor din estul Europei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Ei nu știu ce înseamnă Rusia”

Dungaciu spune că liderii europeni privesc războiul și securitatea dintr-o perspectivă teoretică, ruptă de realitate. În acest context o invocă pe Maia Sandu, care, în opinia sa, a înțeles rapid că occidentalii nu cunosc cu adevărat pericolul rusesc. Ei vorbesc din cărți și din fața calculatorului, fără să simtă ce înseamnă apropierea Rusiei.

„Îți arată o lipsă de realism acolo care te înspăimântă. Pentru că aici îi dau dreptate doamnei Maia Sandu, care i-a văzut și a vorbit cu toți. Băi, ea și-a dat seama că ăștia vorbesc, ei nu știu ce înseamnă Rusia, nu știu ce înseamnă apropierea Rusiei, ei vorbesc din cărți și din fața calculatorului, ei se luptă în războaie în fața computerului și cu banii lor mulți cumpără vieți, vieți, vieți, vieți, ca să omoare cât mai mulți dușmani pe calculator. Și probabil că Maia Sandu s-a uitat și a zis: băi frate, eu nu mă pot să-mi bazez pe ăștia. Eu mă bazez, hai să mă duc totuși spre NATO și spre România, iar România tace asurzitor pe singurul proiect de politică externă.”, spune profesorul.

„Relația cu America este singura relație de securitate care poate să-ți asigure ceva”

Marius Tucă a adus în discuție declarațiile Ursulei von der Leyen despre transformarea Uniunii Europene într-o putere militară. În spatele discursului despre securitate s-ar afla, de fapt, un proiect politic de putere.