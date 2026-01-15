Dan Dungaciu: „Nu poți să declari că dacă România ar fi avut arme nucleare, ar fi intervenit în Groenlanda”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Ministrul Apărării și Ministrul de Externe sunt complet nepregătiți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Ministrul de Externe și cel al Apărării sunt complet nepregătiți. Acesta a început prin a-l cita pe Caragiale. Sociologul susține că problema este foarte gravă. Acesta susține că statele serioase nu își expun miniștrii câte o oră în diverse emisiuni. După o zi de muncă, mai ales în domenii de securitate, un ministru poate scăpa o informație clasificată. Mai mult, spune geopoliticianul, când acei miniștri nu sunt foarte bine pregătiți, există riscul de patinaj al discursului. Analistul vorbește și despre un caz concret în care subliniază o derapare de discurs a Ministrului Apărării. Dungaciu susține că aici este vorba de o vulnerabilitate a statului în ceea ce privește Securitatea Națională.
„Cu toate scuzele de rigoare, primul lucru care îți vine în minte este celebra replică din Caragiale: „amice, ești idiot”. Aici problema nu este gravă, este gravisimă. Adică, știți ce se întâmplă? În primul rând, statele serioase nu-și trimit Ministrul de Externe și Ministrul Apărării la emisiuni televizate, seara, care durează o oră. De ce? Pentru că într-o situație complicată de război, oamenii aceia, după o zi de muncă, care au foarte multe lucruri de făcut, s-ar putea să mai scape niște declarații. Cu atât mai mult cu cât, și la Ministerul de Externe, și la Ministerul Apărării ai oameni care n-au nicio legătură cu domeniul. Deci, când ai oameni care n-au legătură aici cu domeniul, nu-i trimiți la televiziune. Pot să învețe trei fraze, le-au spus și au plecat. Nu-i ții o oră acolo pentru că încep să patineze, să bată câmpii. Și aici s-a văzut foarte clar. În al treilea rând, un Ministru al Apărării care n-are instinct să spună domnule, când e vorba să trimiți trupe românești în Groenlanda, să se lupte cu americanii, domnule, în momentul când auzi lucrurile acestea, nu începi să faci divagații, cum să spun, de o stupiditate absolut. Închizi discuția, ai oprit discuția. Și pe urmă să închei apoteotic, dacă am fi avut armă nucleară, n-am fi băgat sigur. Așa nu este clar. Deci, asta este cea mai mare vulnerabilitate de securitate.”, a explicat sociologul.