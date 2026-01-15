Dan Dungaciu: „Nu poți să declari că dacă România ar fi avut arme nucleare, ar fi intervenit în Groenlanda”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Ministrul Apărării și Ministrul de Externe sunt complet nepregătiți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Cu toate scuzele de rigoare, primul lucru care îți vine în minte este celebra replică din Caragiale: „amice ești idiot”. Aici problema nu este gravă, este gravisimă. Statele serioase nu-și trimit Ministrul de Externe și Ministrul Apărării la emisiuni televizate, seara, care durează o oră.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Ministrul de Externe și cel al Apărării sunt complet nepregătiți. Acesta a început prin a-l cita pe Caragiale. Sociologul susține că problema este foarte gravă. Acesta susține că statele serioase nu își expun miniștrii câte o oră în diverse emisiuni. După o zi de muncă, mai ales în domenii de securitate, un ministru poate scăpa o informație clasificată. Mai mult, spune geopoliticianul, când acei miniștri nu sunt foarte bine pregătiți, există riscul de patinaj al discursului. Analistul vorbește și despre un caz concret în care subliniază o derapare de discurs a Ministrului Apărării. Dungaciu susține că aici este vorba de o vulnerabilitate a statului în ceea ce privește Securitatea Națională.