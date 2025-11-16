Dan Dungaciu: „ROMÂNIA este în continuare un stat mediocru, interesată de toate prostiile”

Dan Dungaciu, în emisiunea Marius Tucă Show din 12 noiembrie 2025, a vorbit despre strategia națională de securitate și apărare a României, evidențiind că țara noastră nu are o strategie coerentă și cu nivel de ambiție clar. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a subliniat diferențele față de alte state, cum ar fi Ungaria, care și-a deschis strategii către Est și Sud (exemplu: investițiile în Africa și colaborările cu China și Rusia pentru a accesa resurse strategice). România, în schimb, are o strategie de apărare pentru 2025-2030 care afirmă potențialul țării de a fi un jucător geopolitic important în Europa de sud-est, al doilea după Polonia la est de Germania, însă analistul critică faptul că această strategie este mediocră.

„E o strategie care, dacă are vreun avantaj, e mai puțin stufoasă și mai coerentă decât ce am avut până acum. O strategie de securitate îți dă nivelul de ambiție a unui stat. În 2012, chinezii, ungurii, ca să iau pe Victor Orban au deschis o strategie spre est, când s-au dus în Singapore, China, investiți chinezești (…) Angola, de exemplu, este strategic așezată la marginea Africii și așa mai departe, resursele cele mai mari pentru China. Deci oamenii joacă ceva. Asta e strategia” , spune Dan Dungaciu.

În opinia sa, România continuă să fie un stat care gândește mediocru, fără o strategie reală de securitate și dezvoltare geopolitică, rămânând blocată în retorică și propaganda slabă.