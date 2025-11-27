Dan Dungaciu: „România este într-un război hibrid de 10 ani – jumătate din România se luptă cu cealaltă jumătate”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a ridicat teme importante cu privire la viitorul și securitatea României într-un context geopolitic incert. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dan Dungaciu afirmă că, în optica sa, războiul hibrid cu care se confruntă România de ani de zile nu este neapărat cel din Est, ci un război care s-ar întâmpla în interiorul României.
„România este de 10 ani în război hibrid, dar nu sunt convins că este doar un război care vine din Răsărit. Este un război hibrid a unei părți a României împotriva celeilalte părți a României. Așa cum a fost un război hibrid în Statele Unite când o jumătate de America, cea care a avut mainstream-ul, a dus un război cu cealaltă jumătate, care a câștigat alegerile. Și nota bene, dacă alegerile se vor petrece în țara asta și corect, s-ar putea ca lucrurile să se deruleze după același scenariu. Dar, din păcate, România în acest moment este captivă acestui plan european. Și tot ce încearcă ei e ca un câine care aleargă în jurul cozii încercând să-și prindă coada. Asta fac ei. De fapt, ei tot încearcă să evite marile întrebări, blocând orice discuție publică serioasă. Construind, cum se spune, o narațiune de presă care să fie favorabilă. Ținând doar presa favorabilă lângă ei și așa mai departe. Pentru că asta se întâmplă în România. În România nu se va schimba nimic din interior.Nu te poți salva din apă trăgându-te singur de păr. România are nevoie să scuture cineva copacul ăsta și să încerce să gândească un pic altfel.”
De asemenea, analistul politic afirmă că politicienii români refuză să abordeze întrebările importante, ridicând ipoteza unei Românii într-un spațiu est-european incert în cazul în care Rusia ar câștiga războiul cu Ucraina
„Și întrebarea pe care trebuie să o punem și nu v-a pus-o nimeni niciodată în spațiul public în mod real este ce se va întâmpla cu România dacă proiectul ăsta pică. Și dacă proiectul ăsta pică și tu ai o relație cu o Rusie care se înțelege cu Donald Trump, ai un Viktor Orban care va fi victorios, ai Republica Moldova care nu știi ce va face, că încă trupele ruse sunt acolo în Transnistria, ce va face România dacă niște forțe încep să se coalizeze și să pună presiune pe România și Donald Trump nu îți răspunde la telefon? Ce se va întâmpla cu gazul din Marea Neagră? Ce se va întâmpla cu toate lucrurile astea? Asta e de fapt marea problemă a României. Deci România în acest moment poate să iasă prost declarându-se, cum să-ți spun, victorioasă în războiul moral pe care trebuie să-l ducă. Moral ești dacă aperi România. Moral ești dacă aperi cetățenii. Nu ai o morală absolută, morală globală, că ești om de stat. Nu ești Dumnezeu. Nimeni nu te-a instituit pe tine să fii moralistul de serviciu al lumii. Și repet, lucrurile astea se vor schimba drastic, dacă Donald Trump va lua măsuri drastice. Ei, și dacă va lua măsuri drastice, sigur că altă apă va curge.”