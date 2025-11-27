Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „România este într-un RĂZBOI HIBRID de 10 ani – jumătate din România se luptă cu cealaltă jumătate”

Dan Dungaciu: „România este într-un RĂZBOI HIBRID de 10 ani – jumătate din România se luptă cu cealaltă jumătate”

Malina Maria Fulga
27 nov. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „România este într-un război hibrid de 10 ani – jumătate din România se luptă cu cealaltă jumătate”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a ridicat teme importante cu privire la viitorul și securitatea României într-un context geopolitic incert. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu afirmă că, în optica sa, războiul hibrid cu care se confruntă România de ani de zile nu este neapărat cel din Est, ci un război care s-ar întâmpla în interiorul României.

„România este de 10 ani în război hibrid, dar nu sunt convins că este doar un război care vine din Răsărit. Este un război hibrid a unei părți a României împotriva celeilalte părți a României. Așa cum a fost un război hibrid în Statele Unite când o jumătate de America, cea care a avut mainstream-ul, a dus un război cu cealaltă jumătate, care a câștigat alegerile. Și nota bene, dacă alegerile se vor petrece în țara asta și corect, s-ar putea ca lucrurile să se deruleze după același scenariu. Dar, din păcate, România în acest moment este captivă acestui plan european. Și tot ce încearcă ei e ca un câine care aleargă în jurul cozii încercând să-și prindă coada. Asta fac ei. De fapt, ei tot încearcă să evite marile întrebări, blocând orice discuție publică serioasă. Construind, cum se spune, o narațiune de presă care să fie favorabilă. Ținând doar presa favorabilă lângă ei și așa mai departe. Pentru că asta se întâmplă în România. În România nu se va schimba nimic din interior.Nu te poți salva din apă trăgându-te singur de păr. România are nevoie să scuture cineva copacul ăsta și să încerce să gândească un pic altfel.”

De asemenea, analistul politic afirmă că politicienii români refuză să abordeze întrebările importante, ridicând ipoteza unei Românii într-un spațiu est-european incert în cazul în care Rusia ar câștiga războiul cu Ucraina

„Și întrebarea pe care trebuie să o punem și nu v-a pus-o nimeni niciodată în spațiul public în mod real este ce se va întâmpla cu România dacă proiectul ăsta pică. Și dacă proiectul ăsta pică și tu ai o relație cu o Rusie care se înțelege cu Donald Trump, ai un Viktor Orban care va fi victorios, ai Republica Moldova care nu știi ce va face, că încă trupele ruse sunt acolo în Transnistria, ce va face România dacă niște forțe încep să se coalizeze și să pună presiune pe România și Donald Trump nu îți răspunde la telefon? Ce se va întâmpla cu gazul din Marea Neagră? Ce se va întâmpla cu toate lucrurile astea? Asta e de fapt marea problemă a României. Deci România în acest moment poate să iasă prost declarându-se, cum să-ți spun, victorioasă în războiul moral pe care trebuie să-l ducă. Moral ești dacă aperi România. Moral ești dacă aperi cetățenii. Nu ai o morală absolută, morală globală, că ești om de stat. Nu ești Dumnezeu. Nimeni nu te-a instituit pe tine să fii moralistul de serviciu al lumii. Și repet, lucrurile astea se vor schimba drastic, dacă Donald Trump va lua măsuri drastice. Ei, și dacă va lua măsuri drastice, sigur că altă apă va curge.”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Daniel Băluță: „Ceea ce am făcut la Sectorul 4 reprezintă un MODEL de colaborare între antreprenori și primărie”
08:30
Daniel Băluță: „Ceea ce am făcut la Sectorul 4 reprezintă un MODEL de colaborare între antreprenori și primărie”
ACTUALITATE Valentin Stan: RUSIA este în continuare în ofensivă. Ucraina va pierde tot dacă nu semnează pacea
08:30
Valentin Stan: RUSIA este în continuare în ofensivă. Ucraina va pierde tot dacă nu semnează pacea
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Ucrainenii își asumă 3 linii ROȘII – scăderea dimensiunii armatei, nu recunosc teritoriile, nu acceptă condiționalități legate de NATO”
08:00
Dan Dungaciu: „Ucrainenii își asumă 3 linii ROȘII – scăderea dimensiunii armatei, nu recunosc teritoriile, nu acceptă condiționalități legate de NATO”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Proiectul European stă în pregătirea războiului ce va să VINĂ”
07:00
Dan Dungaciu: „Proiectul European stă în pregătirea războiului ce va să VINĂ”
ACTUALITATE Valentin Stan: UCRAINENII au știut despre planul de pace. Nu au participat la negocieri, dar erau informați de americani
06:30
Valentin Stan: UCRAINENII au știut despre planul de pace. Nu au participat la negocieri, dar erau informați de americani
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă Zelenski refuză planul de pace, SUA, își vor retrage sprijinul pentru UCRAINA
06:00
Valentin Stan: Dacă Zelenski refuză planul de pace, SUA, își vor retrage sprijinul pentru UCRAINA
Mediafax
Horoscop 27 noiembrie 2025. Scorpionul deschide drumul transformărilor, iar restul zodiacului îl urmează
Digi24
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
Cancan.ro
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre agenți a fost plasat în concediu medical
Mediafax
Oamenii de știință dezvăluie momentul în care corpul începe să îmbătrânească mai repede
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
Cancan.ro
S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Când începe vacanța de iarnă și când revin elevii la școală în ianuarie 2026?
UTILE Tabel alimente | Care aliment este cel mai nociv, pentru fiecare organ în parte
09:29
Tabel alimente | Care aliment este cel mai nociv, pentru fiecare organ în parte
ECONOMIE Restructurare la TAROM. Consiliul de Administrație, redus de la 7 la 5 membri. Directorul general explică motivele renunțării la mandat
09:11
Restructurare la TAROM. Consiliul de Administrație, redus de la 7 la 5 membri. Directorul general explică motivele renunțării la mandat
SPORT Mircea Lucescu, acuzat că a distrus un fotbalist de la RAPID. „Nu știu de ce nu l-a băgat. A însemnat foarte multă suferință”
09:00
Mircea Lucescu, acuzat că a distrus un fotbalist de la RAPID. „Nu știu de ce nu l-a băgat. A însemnat foarte multă suferință”
EXTERNE Lux occidental pentru cercul lui Kim Jong-Un, sărăcie extremă pentru nord-coreeni. Elitele își cumpără CHANEL și haine de blană care costă cât o casă
08:55
Lux occidental pentru cercul lui Kim Jong-Un, sărăcie extremă pentru nord-coreeni. Elitele își cumpără CHANEL și haine de blană care costă cât o casă
EXTERNE Prima călătorie internaţională a lui Papa Leon al XIV-lea. Va fi primit în Turcia, de Recep Tayyip Erdogan
08:37
Prima călătorie internaţională a lui Papa Leon al XIV-lea. Va fi primit în Turcia, de Recep Tayyip Erdogan
ECONOMIE România va fi campioana DOBÂNZILOR din UE în 2026 raportat la venituri, peste Grecia. Datoria țării, aproape de 60% din PIB
08:30
România va fi campioana DOBÂNZILOR din UE în 2026 raportat la venituri, peste Grecia. Datoria țării, aproape de 60% din PIB