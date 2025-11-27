Dan Dungaciu: „România este într-un război hibrid de 10 ani – jumătate din România se luptă cu cealaltă jumătate”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a ridicat teme importante cu privire la viitorul și securitatea României într-un context geopolitic incert. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu afirmă că, în optica sa, războiul hibrid cu care se confruntă România de ani de zile nu este neapărat cel din Est, ci un război care s-ar întâmpla în interiorul României.

„România este de 10 ani în război hibrid, dar nu sunt convins că este doar un război care vine din Răsărit. Este un război hibrid a unei părți a României împotriva celeilalte părți a României. Așa cum a fost un război hibrid în Statele Unite când o jumătate de America, cea care a avut mainstream-ul, a dus un război cu cealaltă jumătate, care a câștigat alegerile. Și nota bene, dacă alegerile se vor petrece în țara asta și corect, s-ar putea ca lucrurile să se deruleze după același scenariu. Dar, din păcate, România în acest moment este captivă acestui plan european. Și tot ce încearcă ei e ca un câine care aleargă în jurul cozii încercând să-și prindă coada. Asta fac ei. De fapt, ei tot încearcă să evite marile întrebări, blocând orice discuție publică serioasă. Construind, cum se spune, o narațiune de presă care să fie favorabilă. Ținând doar presa favorabilă lângă ei și așa mai departe. Pentru că asta se întâmplă în România. În România nu se va schimba nimic din interior.Nu te poți salva din apă trăgându-te singur de păr. România are nevoie să scuture cineva copacul ăsta și să încerce să gândească un pic altfel.”

De asemenea, analistul politic afirmă că politicienii români refuză să abordeze întrebările importante, ridicând ipoteza unei Românii într-un spațiu est-european incert în cazul în care Rusia ar câștiga războiul cu Ucraina