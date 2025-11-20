Dan Dungaciu: „Reacția europenilor a fost palidă față de amploarea dezvăluirilor legate de corupția din Ucraina”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a comentat scandalul de corupție care a izbucnit în Ucraina și care îl include și pe președintele Zelenski, dar și reacția europenilor cu privire la acesta. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu susține că, în ceea ce privește scandalul de corupție în care este implicat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, acesta a generat o presiune fără precedent din partea Statelor Unite ale Americii asupra liderului ucrainean, astfel încât ancheta a ieșit la iveală.

„Scandalul despre care vorbim aici a apărut, a fost declanșat în vară. Au început să facă investigații. Cei implicați în acest scandal au văzut ce se întâmplă și au început, asta spune presa din Ucraina, să urmărească detectivii anticorupție care îi urmăreau și care fac parte din cele două agenții care nu sunt nemijlocit controlate de guvernul de la Kiev. De Niro și Al Pacino. Și în care se urmăreau între ei, să vadă a cui e, de unde vine ăla. Și la un moment dat au și arestat, Procuratura Generală controlată de domnul Zelenski, un detectiv pe care l-au arestat că face spionaj rusesc, pro-rus, ștampila aferentă. El strângea date despre această chestiune. Atunci când s-a văzut unde s-a ajuns, cât de profundă este investigația, s-au dus la Zelenski și i-au spus: interzice, închide cele două agenții. Ceea ce a și făcut în prima parte. Dacă Zelenski a făcut-o, dacă presiunea pe Zelenski nu era suficient de puternică, cum aveau să declare procurorii ulterior, această investigație n-ar fi putut să iasă. Deci presiunea pe Zelenski a fost atât de puternică încât a lăsat independența celor două instituții și totul s-a dus mai departe. Atunci s-a făcut referire la cifra de 1.000 de ore de înregistrări. Și cine trebuia să audă, a auzit. Și atunci a apărut în presa internațională un cod, i-aș spune eu, „toaleta de aur”. „Toaleta de aur” a fost asociată cu Nicolae Ceaușescu, cu lideri din Orientul Mijlociu, cu toți liderii care la un moment dat erau puși pe un tip de liste negre. Până la urmă s-a dovedit că niciuna nu era chiar „toaleta de aur”. Financial Times publica ieri un articol în care cuvântul „toaleta de aur” apare mare și-n titlul articolului, și fotografia este mare, cu toaleta aurită. Deci, din punctul acesta de vedere, presiunea care începe să se pună este, după părere, fără precedent. Nu a mai fost așa ceva.”

Pe de altă parte, analistul politic critică abordarea liderilor europeni, care au ales ori să nu trateze cu prea multă gravitate subiectul, ori au trecut peste declarând că ajutorul pentru Ucraina va continua ca și până acum.