Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Reacția europenilor a fost palidă față de amploarea dezvăluirilor legate de CORUPȚIA din Ucraina”

Dan Dungaciu: „Reacția europenilor a fost palidă față de amploarea dezvăluirilor legate de CORUPȚIA din Ucraina”

Malina Maria Fulga
20 nov. 2025, 12:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Reacția europenilor a fost palidă față de amploarea dezvăluirilor legate de corupția din Ucraina”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a comentat scandalul de corupție care a izbucnit în Ucraina și care îl include și pe președintele Zelenski, dar și reacția europenilor cu privire la acesta. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu susține că, în ceea ce privește scandalul de corupție în care este implicat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, acesta a generat o presiune fără precedent din partea Statelor Unite ale Americii asupra liderului ucrainean, astfel încât ancheta a ieșit la iveală.

„Scandalul despre care vorbim aici a apărut, a fost declanșat în vară. Au început să facă investigații. Cei implicați în acest scandal au văzut ce se întâmplă și au început, asta spune presa din Ucraina, să urmărească detectivii anticorupție care îi urmăreau și care fac parte din cele două agenții care nu sunt nemijlocit controlate de guvernul de la Kiev. De Niro și Al Pacino. Și în care se urmăreau între ei, să vadă a cui e, de unde vine ăla. Și la un moment dat au și arestat, Procuratura Generală controlată de domnul Zelenski, un detectiv pe care l-au arestat că face spionaj rusesc, pro-rus, ștampila aferentă. El strângea date despre această chestiune. Atunci când s-a văzut unde s-a ajuns, cât de profundă este investigația, s-au dus la Zelenski și i-au spus: interzice, închide cele două agenții. Ceea ce a și făcut în prima parte. Dacă Zelenski a făcut-o, dacă presiunea pe Zelenski nu era suficient de puternică, cum aveau să declare procurorii ulterior, această investigație n-ar fi putut să iasă. Deci presiunea pe Zelenski a fost atât de puternică încât a lăsat independența celor două instituții și totul s-a dus mai departe. Atunci s-a făcut referire la cifra de 1.000 de ore de înregistrări. Și cine trebuia să audă, a auzit. Și atunci a apărut în presa internațională un cod, i-aș spune eu, „toaleta de aur”. „Toaleta de aur” a fost asociată cu Nicolae Ceaușescu, cu lideri din Orientul Mijlociu, cu toți liderii care la un moment dat erau puși pe un tip de liste negre. Până la urmă s-a dovedit că niciuna nu era chiar „toaleta de aur”. Financial Times publica ieri un articol în care cuvântul „toaleta de aur” apare mare și-n titlul articolului, și fotografia este mare, cu toaleta aurită. Deci, din punctul acesta de vedere, presiunea care începe să se pună este, după părere, fără precedent. Nu a mai fost așa ceva.”

Pe de altă parte, analistul politic critică abordarea liderilor europeni, care au ales ori să nu trateze cu prea multă gravitate subiectul, ori au trecut peste declarând că ajutorul pentru Ucraina va continua ca și până acum.

„Iar reacțiile europeanilor s-au redus mai degrabă la declarații politice de tip: Domnul Zelenski are probleme, dar nu avem în vedere controlul, trebuie să susținem Ucraina, că nu e vorba de domnul Zelenski. Domnul Macron a mers mai departe: semnăm acordul, lucrurile merg business as usual. Dar se pare că presiunea americană a fost atât de puternică. Nu e întâmplător că în Istanbul începe negocierea pentru planul de pace. Nu e întâmplător că domnul Zelenski este reactivat la Londra. Deci nu este întâmplător că toate lucrurile astea au intrat în trepidație. Și Bloomberg, încă o dată spun, crește prețurile la energie, nu pentru că au bombardat ucrainenii rafinăriile. În presa ucraineană a apărut cifra 3%. 3% au fost afectate rafinăriile rusești ca urmare a bombardamentelor, pentru că dronele pe care le fac ucrainenii sunt, sigur, spectaculoase, dar sunt mici. Nu este despre ucraineni, sărmanii de ei. Războiul are alte funcții în acest moment și nu contează și nu se va opri confruntarea nici dacă se termină războiul efectiv, militar. Deci ce vreau să spun este că reacția Europei a fost totuși relativ palidă. Au fost declarații politice, mergem mai departe cu sprijinul, dar vă reamintesc că belgienii au blocat toată povestea. Când Telegraph, care a fost cel mai pro-ucrainean organ de presă din lumea asta, începe să pună presiune, deja începe să te întrebi pe ce butoane se apasă. S-au mai zis niște butoane de-a lungul timpului, dar am impresia că aici s-a apăsat pe toate. Deci, pentru accelerarea situației, probabil s-a spus că numele domnului Zelenski apare în rechizitoriu. Până acum s-a spus că domnul Zelenski nu are nicio legătură sau oricum nu era nicio probă invocată care ar fi avut legătură. Acum apare în rechizitoriu.”

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Cenzura și războiul hibrid vor fi folosite pentru a prelungi narativul europenilor că noi vom rămâne în război cu RUSIA”
10:30
Dan Dungaciu: „Cenzura și războiul hibrid vor fi folosite pentru a prelungi narativul europenilor că noi vom rămâne în război cu RUSIA”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Faptul că a început accelerarea negocierilor de PACE înseamnă că s-a ajuns și la un acord cu cineva de la Kiev”
10:00
Dan Dungaciu: „Faptul că a început accelerarea negocierilor de PACE înseamnă că s-a ajuns și la un acord cu cineva de la Kiev”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „TRUMP va închide dosarul cu Ucraina pentru că urmează alegerile primare din America”
09:00
Dan Dungaciu: „TRUMP va închide dosarul cu Ucraina pentru că urmează alegerile primare din America”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a ajuns un personaj foarte MARE dacă șeful statului lucrează la biografia lui”
08:30
Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a ajuns un personaj foarte MARE dacă șeful statului lucrează la biografia lui”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Fac pariu că va urma un act de SABOTAJ pentru a bloca orice negociere de pace”
08:00
Ion Cristoiu: „Fac pariu că va urma un act de SABOTAJ pentru a bloca orice negociere de pace”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Scenariul din DOSARUL lui Georgescu ar fi respins de orice casă de filme”
07:30
Ion Cristoiu: „Scenariul din DOSARUL lui Georgescu ar fi respins de orice casă de filme”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”