Dan Dungaciu: „România nu are niciun proiect și nu are nicio energie. Popoarele dau energia”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre faptul că România nu are niciun proiect, nici energie. Acesta a făcut comparația cu echipele din fotbal din România. Unde talentul există, dar energia lipsește. Analistul spune că aceeași problemă se află și în instituțiile statului. Sociologul susține că România se află într-o criză de energie și asumare majoră.
„România a rămas pe vechi. România nu joacă niciun rol. Dacă ar fi, vedeți… Rezistența populațiilor, de fapt și energetica lor vine din anumite tipuri de atitudini. Adică bun, războaiele, ne releva, asta la cel mai înalt nivel. Și eu cred că despre asta e vorba și în Iran. România, din punctul ăsta de vedere, este un stat care n-are niciun proiect și nicio energie. Aici te apucă… Niciun proiect, nicio energie, nimic. Asta este consecința acestei povești. Dar n-are nicio energie să-și revină din asta aici și n-are niciunde că te uiți… Echipa națională este expresia neputinței absolute a României. Este atmosfera… Când te uiți la Federația Română de Fotbal. Domnule, este expresia tipică a eșecului birocratic incult al României. Pentru că oamenii ăia care ajung să joace fotbal, mulți sunt talentați. Eu nu mă mai pot uita la ei pentru că nu văd exact energia. Bă, ei vor să meargă Campionatul Mondial de fotbal ca să le mai pun un zero la contracte pe care le vor semna după Campionatul Mondial de Fotbal. Că ai fost acolo și te vede lumea. Păi dacă pornești așa în viața sportivă, nu vei reuși nimic. De aia nu reușim nimic. Același spirit este iertați-mă, că o spun de lipsă de orice angajament, determinare patriotică… Uite, echipele de fotbal de club, să fie cât mai mulți străini, să nu fie ăștia români. Nu ai niciun proiect, nicio viziune, nicio energie. Așa același spirit este în toate instituțiile din România, inclusiv la armată. Dacă mă întrebați pe mine, cu excepții, în instituțiiele de forță… Peste tot. Așa gândește România. Gândește-te l-au adus și pe ăla Iohannis al fotbalului. Cum se numește. Un antrenor din Germania care a făcut praf ăla și naționala. Deci asta e singura gândire birocratică. Nu e așa? De tehnicieni, aparent, ca să zic așa europeni. Nu-i așa? Care nu înțeleg că, de fapt, România este într-o criză de energie și de asumare majoră.”, a declarat analistul.