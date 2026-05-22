Se poate construi o nouă magistrală de metrou în Militari Residence? Inginer structurist: Construcțiile de lângă linie trebuie monitorizate și expertizate

Nicolae Oprea
Mariana Garștea, președinte al Asociației Profesionale pentru Monitorizare Geotehnică și Structurală, a explicat, în emisiunea „Cu Gândul la București”, cât de fezabilă este o nouă magistrală de metrou în zona Chiajna – Militari Residence. Potrivit inginerului structurist, România are un mediu profesional care să poată limita riscurile structurale și geotehnice care se pot crea în zonă în urma unor săpături pentru metrou.

„Planul este să se facă linie pe la suprafață. Nu se mai problematizează cu un tunel pe sub bloc. Riscul geotehnic scade. Se duce în zona excavațiilor pentru stații. Clar, acolo trebuie să se concentreze lumea pe teren, pe proiectare, pe studii de proiectare. Infrastructura este binevenită. Aduce dezvoltare, chiar dacă se creează deranj. Chiar și M6 vine cu deranj și cu limitări de trafic”, a declarat Mariana Garștea în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Președinta Asociației Profesionale pentru Monitorizare Geotehnică și Structurală a mai precizat pentru Gândul că astfel de construcții, precum metroul, creează disconfort în timpul lucrărilor.

Metrou în Militari Residence: „Condiția este ca toată lumea implicată, și din Chiajna, să conștientizeze că va exista un deranj”

„În momentul de față există mediu profesional care să poată se minimalizeze aceste riscuri structurale și geotehnice. Condiția este ca toată lumea implicată, și din Chiajna, să conștientizeze că va exista un deranj.

Dar trebuie să ne uităm în perspectiva lucrurilor. Dar este foarte important, ca înainte de a demara orice, să fie setată o zonă de influență pentru viitoarea linie de metrou, fie că e la suprafață, fie că e în subteran, să fie înțeleasă starea tehnică a acelor construcții care sunt în zona de influență direct a noii linii de metrou. Trebuie să ne preocupe ca un eventual impact să fie minim”, mai susține Mariana Garștea.

Potrivit Metrorex, documentațiile vizează următoarele segmente:

  • a) Preciziei – Chiajna, 3.3 km, două stații;
  • b) Preciziei – Cartierul Latin/Bragadiru, 4.36 km, două stații;
  • c) Păcii-Linia de Centura Vest, 3,7 km, patru stații.

Prin acest proiect vor fi conectate la magistrala de metrou M3 două zone rezidențiale extrem de importante și de aglomerate, precum Militari Residence și Prelungirea Ghencea.

Metrou în Militari Residence, discuții cu Primăria Chiajna

De asemenea, se va face o legătură și cu zona Complex Comercial Militari, a detaliat Mariana Miclăuș, director Metrorex.

Racordul va fi construit paralel cu linia de tren ce pleacă din centură către depoul Militari și va avea stație comună cu inelul feroviar / trenul metropolitan în zona București Vest, apoi se va desprinde către est în direcția cartierului Militari Residence.

Cartierul „Militari Residence”, denumit generic după numele primului complex rezidențial din această zonă din vestul Bucureștiului, ar putea avea o stație de metrou.

Reprezentanții Metrorex au precizat pentru Gândul că poartă discuții în acest sens cu autoritățile din Chiajna. Proiectul depinde foarte mult de primăria din Chiajna (Ilfov). Ar urma să se construiască o singură stație, care să plece de la Preciziei.

