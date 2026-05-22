Prima pagină » Actualitate » N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la companiile de stat au acaparat majoritatea consiliilor de administrație. În ultimele zile la guvernare, miniștrii USR și-au numit colegii pe oriunde au mai apucat

N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la companiile de stat au acaparat majoritatea consiliilor de administrație. În ultimele zile la guvernare, miniștrii USR și-au numit colegii pe oriunde au mai apucat

N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la companiile de stat au acaparat majoritatea consiliilor de administrație. În ultimele zile la guvernare, miniștrii USR și-au numit colegii pe oriunde au mai apucat
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

„Numirile în funcții publice să fie făcute pe criterii de competență, nu criterii politice!” Așa suna un apel al Uniunii Salvați România în 2020, care ducea o luptă la baionetă cu sinecurile. În 2026, USR a umplut consiliile de administrație ale companiilor de stat cu membri de partid. Irineu Darău, ministrul Economiei, face numiri pe bandă rulantă în companiile strategice ale țării, cu o singură condiție: să fie membru USR. Sau măcar apropiat. Dacă acum câteva zile și-a adus 4 colegi de partid la Apele Minerale, a venit rândul Salrom să fie acaparată de „specialiștii” USR.

Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, a preluat controlul administrativ al Salrom și a numit în fruntea companiei de stat un personaj cunoscut ca denunțător al DNA. Irineu Darău a completat Consiliul de Administrație al Salrom cu 4 membri noi, toți garantați și susținuți politic de partidul său.

Irineu Darău

Procesul de înlocuire vine după ce Radu Miruță, fost ministru al Economiei, a revocat administratorii susținuți de PSD, în urma scandalului de la Salina Praid. Acesta a invocat la acea vreme deficiențe de management și cheltuirea nejustificată a unor fonduri publice pentru protocoale.

Persoanele propuse acum, însă, pentru preluarea administrării Salrom, includ foști directori din perioada mandatelor anterioare ale USR și specialiști proveniți din sectorul privat.

Noile propuneri pentru CA Salrom

Pentru funcția de președinte este propus George Dorobanțu, fost director general la Compania Națională Aeroporturi București în mandatul de la Transporturi al lui Cătălin Drulă, fostul lider USR.

George Dorobanțu

Dorobanțu, care este și acționar în mai multe firme de consultanță, este cunoscut din anul 2022. La acea vreme, el a mers la DNA și a făcut denunțul care a declanșat celebrul dosar penal privind închirierea spațiilor comerciale din Aeroportul Otopeni.

Dorobanțu le-a adus în noua structură și pe Rocsana Doloresc Ungureanu și pe Gabriela Alina Făiniță, fostele lui colege într-o companie multinațională de profil. Toți trei au preluat mandatul la Salrom din aprilie, anul acesta.

Control politic absolut în consiliul de conducere

Echipa de administratori e completată de Voicu Cheța și de Luiza Mihaela Haschka. Aceasta din urmă a mai deținut o poziție similară în Consiliul Administrației al companiei de stat Romaero, fiind agreată de conducerea USR. Cele două fac parte din Consiliul de Administrație, încă din octombrie, anul trecut.

Voicu Cheța și Luiza Mihaela Haschka

Fostul ministru al Economiei, Radu Miruță, a demis vechea conducere reprezentată de PSD, din cauza, spunea el, a problemelor de la Salina Praid și a unor cheltuieli exagerate pe protocoale. De atunci, societatea a funcționat doar cu un management interimar, format din experți, timp în care foștii directori au deschis procese în instanță pentru a-și recupera posturile.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

UTILE Orașul din România cu cele mai multe divorțuri în 2026: Una din 3 căsnicii s-a destrămat
08:02
Orașul din România cu cele mai multe divorțuri în 2026: Una din 3 căsnicii s-a destrămat
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „PSD poate să vină cu propunerea unui premier tehnocrat și cu miniștri de la PSD”
08:00
Ion Cristoiu: „PSD poate să vină cu propunerea unui premier tehnocrat și cu miniștri de la PSD”
SCANDAL Primarul orașului Brașov are soluția la criza de pe Tâmpa. George Copos a amenințat că închide telecabina. „Pot să facă și câțiva pași pe jos”
07:45
Primarul orașului Brașov are soluția la criza de pe Tâmpa. George Copos a amenințat că închide telecabina. „Pot să facă și câțiva pași pe jos”
UTILE Pensionarii din România care pierd 600 lei la pensie, de la 1 ianuarie 2027. Care este condiția
07:38
Pensionarii din România care pierd 600 lei la pensie, de la 1 ianuarie 2027. Care este condiția
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „În PNL e liniște pentru că sunt convinși că vor rămâne la putere. Dacă Grindeanu primește guvernarea, ne putem aștepta la o revoltă”
07:30
Ion Cristoiu: „În PNL e liniște pentru că sunt convinși că vor rămâne la putere. Dacă Grindeanu primește guvernarea, ne putem aștepta la o revoltă”
ACTUALITATE 22 Mai, calendarul zilei: Are loc cel mai puternic seism înregistrat vreodată. Naomi Campbell împlinește 56 de ani, Novak Djokovic 39
07:15
22 Mai, calendarul zilei: Are loc cel mai puternic seism înregistrat vreodată. Naomi Campbell împlinește 56 de ani, Novak Djokovic 39
Mediafax
Becali aruncă bomba despre negocierile pentru Guvern
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Cancan.ro
Momente ULUITOARE la priveghiul femeii din Sibiu care și-a UCIS mama. Amiana a fost ABANDONATĂ
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Diana Buzoianu îi răspunde lui Florin Prunea după acuzațiile de „videochat”: „Genul ăsta de atac furibund arată disperarea”
Mediafax
Greșeala fatală a salvatorilor din Maldive. Mărturia bărbatului care a recuperat trupurile italienilor
Click
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Cancan.ro
Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții
Ce se întâmplă doctore
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Descopera.ro
Cum se pregătesc bulgarii pentru turiștii români anul acesta?
FLASH NEWS Venezuela îi intră în grații lui Trump. Caracasul autorizează exerciții aeriene de evacuare al ambasadei SUA, după capturarea lui Maduro
08:07
Venezuela îi intră în grații lui Trump. Caracasul autorizează exerciții aeriene de evacuare al ambasadei SUA, după capturarea lui Maduro
INEDIT Paul Schrader, scenaristul „Taxi Driver”, a fost „părăsit” de „iubita AI”
08:00
Paul Schrader, scenaristul „Taxi Driver”, a fost „părăsit” de „iubita AI”
FLASH NEWS Trump anunță trimiterea a 5.000 de soldați americani în Polonia: „L-am susținut cu mândrie pe Nawrocki”. Pentagonul vorbea despre retrageri de trupe
07:24
Trump anunță trimiterea a 5.000 de soldați americani în Polonia: „L-am susținut cu mândrie pe Nawrocki”. Pentagonul vorbea despre retrageri de trupe
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „România nu reușește să se impună nici măcar în fața Republicii Moldova. Instituțiile își arată pe față anti-românismul așa cum a fost cazul Eurovision”
07:00
Dan Dungaciu: „România nu reușește să se impună nici măcar în fața Republicii Moldova. Instituțiile își arată pe față anti-românismul așa cum a fost cazul Eurovision”
UTILE 3 electrocasnice pe care nu trebuie să le alimentezi la prelungitor. Pericolul este uriaș
07:00
3 electrocasnice pe care nu trebuie să le alimentezi la prelungitor. Pericolul este uriaș
ACTUALITATE Valentin Stan: Americanii susțin că este esențială reluarea dialogului cu Rusia pentru a gestiona situația actuală
06:30
Valentin Stan: Americanii susțin că este esențială reluarea dialogului cu Rusia pentru a gestiona situația actuală

Cele mai noi

Trimite acest link pe