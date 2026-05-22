„Numirile în funcții publice să fie făcute pe criterii de competență, nu criterii politice!” Așa suna un apel al Uniunii Salvați România în 2020, care ducea o luptă la baionetă cu sinecurile. În 2026, USR a umplut consiliile de administrație ale companiilor de stat cu membri de partid. Irineu Darău, ministrul Economiei, face numiri pe bandă rulantă în companiile strategice ale țării, cu o singură condiție: să fie membru USR. Sau măcar apropiat. Dacă acum câteva zile și-a adus 4 colegi de partid la Apele Minerale, a venit rândul Salrom să fie acaparată de „specialiștii” USR.

Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, a preluat controlul administrativ al Salrom și a numit în fruntea companiei de stat un personaj cunoscut ca denunțător al DNA. Irineu Darău a completat Consiliul de Administrație al Salrom cu 4 membri noi, toți garantați și susținuți politic de partidul său.

Procesul de înlocuire vine după ce Radu Miruță, fost ministru al Economiei, a revocat administratorii susținuți de PSD, în urma scandalului de la Salina Praid. Acesta a invocat la acea vreme deficiențe de management și cheltuirea nejustificată a unor fonduri publice pentru protocoale.

Persoanele propuse acum, însă, pentru preluarea administrării Salrom, includ foști directori din perioada mandatelor anterioare ale USR și specialiști proveniți din sectorul privat.

Noile propuneri pentru CA Salrom

Pentru funcția de președinte este propus George Dorobanțu, fost director general la Compania Națională Aeroporturi București în mandatul de la Transporturi al lui Cătălin Drulă, fostul lider USR.

Dorobanțu, care este și acționar în mai multe firme de consultanță, este cunoscut din anul 2022. La acea vreme, el a mers la DNA și a făcut denunțul care a declanșat celebrul dosar penal privind închirierea spațiilor comerciale din Aeroportul Otopeni.

Dorobanțu le-a adus în noua structură și pe Rocsana Doloresc Ungureanu și pe Gabriela Alina Făiniță, fostele lui colege într-o companie multinațională de profil. Toți trei au preluat mandatul la Salrom din aprilie, anul acesta.

Control politic absolut în consiliul de conducere

Echipa de administratori e completată de Voicu Cheța și de Luiza Mihaela Haschka. Aceasta din urmă a mai deținut o poziție similară în Consiliul Administrației al companiei de stat Romaero, fiind agreată de conducerea USR. Cele două fac parte din Consiliul de Administrație, încă din octombrie, anul trecut.

Fostul ministru al Economiei, Radu Miruță, a demis vechea conducere reprezentată de PSD, din cauza, spunea el, a problemelor de la Salina Praid și a unor cheltuieli exagerate pe protocoale. De atunci, societatea a funcționat doar cu un management interimar, format din experți, timp în care foștii directori au deschis procese în instanță pentru a-și recupera posturile.

