Dan Dungaciu: „România va fi în voia sorții. Nu există o gândire la nivel național legată de viitorul României”

Cătălin Costache
23 oct. 2025, 09:30, Marius Tucă Show
În ediția din 22 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul de politică externă Dan Dungaciu a analizat scena politică și strategică din România, afirmând că țara se află într-un moment de vulnerabilitate profundă. Potrivit acestuia, lipsa unei viziuni coerente și a unei gândiri strategice la nivel național a transformat România într-un stat aflat „în voia sorții”. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dungaciu a explicat că deciziile recente ale liderilor români au fost dictate de constrângeri externe și de contextul politic intern, fără o strategie proprie sau o direcție clară. Analistul a mai spus că actualii decidenți politici nu acționează pe baza unor scenarii libere, ci mai degrabă în limitele impuse de partenerii externi, ceea ce slăbește capacitatea României de a-și apăra interesele.

Dan Dungaciu: „Nivelul de viziune strategică în România este undeva extrem de jos și lucrul acesta se vede foarte bine. Liderii din România n-au jucat la exerciții libere, ci la exerciții impuse. După ce s-a întâmplat cu alegerile din România, prea multe opțiuni n-au avut. S-au dus unde au putut să se ducă. Nu cred că administrația Biden era de acord cu ideea de anulare a alegerilor. Cred că noi am forțat. În acel moment, n-am mai avut alegeri, te-ai dus unde ai putut să te duci ca să îți ofere protecție. Lucrurile au mers foarte prost. Probabil că cineva se gândește să croiască niște partide care să acopere niște goluri. Sunt goluri enorme. Dacă ești suficient de inteligent, te gândești să acoperi tot spațiul politic. S-ar putea să facă din mers operațiunea asta. România, pe termen scurt și pe termen mediu va fi în voia sorții. Se zice că la barza chioară îi face Dumnezeu cuib, dar ne-a făcut Dumnezeu de multe ori cuib până acum. Nu știu dacă ulciorul ăsta merge de multe ori la apă. Eu cred că nici gândire la nivel național nu există, astfel încât să întărești zona asta politică care ar putea să intre într-un dialog. S-a vădit că nu am fost cu America, am fost cu niște oameni din America. Când rețeaua a căzut, am căzut și noi.”

Mediafax
