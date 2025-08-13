Dan Dungaciu: „România va rămâne în aceeași regiune, dar fără relații nici cu Washington, nici cu Moscova”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician a comentat implicațiile întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Potrivit acestuia, simplul fapt că liderul rus va sta din nou la masa negocierilor cu președintele SUA reprezintă deja o victorie strategică pentru Moscova, iar lipsa canalelor diplomatice directe lasă România într-o poziție de vulnerabilitate în regiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „I-au pus pe toți să cânte aceeași partitură”

Invitatul a subliniat că liderii europeni din Vest sunt într-o situație dificilă. Nu mai au alternative diplomatice și s-au aliniat complet unei singure viziuni.

„I-au pus pe toți să cânte aceeași partitură, mai practic, au rămas și fără oameni…Pentru că dacă acelora le e dat să spună altceva, sunt necredibili, și alții nu mai ai, că pe alții i-ai izolat complet. Deci, ce vreau să spun este că, în momentul acesta, România este într-o situație și mai complicată decât situația dezastruoasă a liderilor europeni, și mă refer în special la cei din Vestul Europei, pentru că România va fi aici, în această regiune.”, a declarat Dan Dungaciu.

Relațiile complicate dintre România și celelalte state

Dungaciu a atras atenția că România se află într-o poziție mai complicată decât statele vestice. Statul nu și-a construit punți de comunicare în ambele direcții.