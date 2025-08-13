Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „România va rămâne în aceeași regiune, dar fără relații nici cu Washington, nici cu Moscova”

Dan Dungaciu: „România va rămâne în aceeași regiune, dar fără relații nici cu Washington, nici cu Moscova”

Alexandra Anton
13 aug. 2025, 23:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „România va rămâne în aceeași regiune, dar fără relații nici cu Washington, nici cu Moscova”
Dan Dungaciu: „România va rămâne în aceeași regiune, dar fără relații nici cu Washington, nici cu Moscova”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician a comentat implicațiile întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Potrivit acestuia, simplul fapt că liderul rus va sta din nou la masa negocierilor cu președintele SUA reprezintă deja o victorie strategică pentru Moscova, iar lipsa canalelor diplomatice directe lasă România într-o poziție de vulnerabilitate în regiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „I-au pus pe toți să cânte aceeași partitură”

Invitatul a subliniat că liderii europeni din Vest sunt într-o situație dificilă. Nu mai au alternative diplomatice și s-au aliniat complet unei singure viziuni.

„I-au pus pe toți să cânte aceeași partitură, mai practic, au rămas și fără oameni…Pentru că dacă acelora le e dat să spună altceva, sunt necredibili, și alții nu mai ai, că pe alții i-ai izolat complet. Deci, ce vreau să spun este că, în momentul acesta, România este într-o situație și mai complicată decât situația dezastruoasă a liderilor europeni, și mă refer în special la cei din Vestul Europei, pentru că România va fi aici, în această regiune.”, a declarat Dan Dungaciu.

Relațiile complicate dintre România și celelalte state

Dungaciu a atras atenția că România se află într-o poziție mai complicată decât statele vestice. Statul nu și-a construit punți de comunicare în ambele direcții.

„România va fi aici, în această regiune. Nu ai o relație cu Washington. Nu ai o relație cu Moscova. Ăia se întâlnesc. Ești aici într-o irelevanță strategică, de fapt. Dacă Trump, de pildă… Nu știu dacă o să aibă nevoie de soldați care să rămână în Europa. Dacă vor mai avea nevoie de niște oameni care să mai arunce o privire pe aici, poate că România poate să joace ceva. Dar necredibilitatea României în raport cu partenerii americani este acută. Când Franța a luat România și Republica Moldova și le gestionează strategic și politic, pentru că se zice că ar mai fi… Da, sigur că s-a negat chestiunea asta cu oameni din serviciile secrete franceze care au fost pe la București, pe la Chișinău. Din punctul ăsta de vedere, sigur că România are o problemă de așezare în spațiu.”, a concluzionat analistul.

Mediafax
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră privind reforma pensiilor magistraților
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
Imaginea virală cu excentricul afacerist Nicolae Cristescu: „Vito Corleone, made în China. De pus în muzeul kitsch-ului”
Mediafax
HOROSCOP 14 august 2025. Berbecii atrag atenția, iar Taurii dau lovitura financiară
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
În Portugalia, o femeie s-a dezechilibrat și a căzut peste soțul ei. Bărbatul a murit asfixiat
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Explozie puternică în Bacău, soldată cu patru răniți! A fost activat planul pentru transfer în străinătate prin Mecanismul european
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Capital.ro
Anunț pentru cei care folosesc bancomatele. Se rețin banii automat, nu îi mai primiți. Decizie oficială de la bancă
Evz.ro
Culisele vânzării G4Media. Detalii despre banii și tranzacția lui Radu Budeanu
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:"Nu vreau să-mi fac nici mie probleme și nici oamenilor care au greșit"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Oficialii rușii nu sunt impresionați de consultările dintre liderii europeni și președintele SUA
POLITICĂ Radu Miruță ANUNȚĂ nu sunt bani la buget pentru salariile din ministerul său: Asta nu înseamnă că oamenii vor rămâne fără salarii
00:13
Radu Miruță ANUNȚĂ nu sunt bani la buget pentru salariile din ministerul său: Asta nu înseamnă că oamenii vor rămâne fără salarii
SĂNĂTATE Rogobete face ANUNȚUL: Nu vorbim despre austeritate în sănătate, ci despre o reașezare a resurselor
23:53
Rogobete face ANUNȚUL: Nu vorbim despre austeritate în sănătate, ci despre o reașezare a resurselor
GALERIE FOTO Unul dintre cele mai mari orașe din Grecia este amenințat de un INCENDIU de proporții. Autoritățile au început operațiuni de evacuare
23:27
Unul dintre cele mai mari orașe din Grecia este amenințat de un INCENDIU de proporții. Autoritățile au început operațiuni de evacuare
EXTERNE Donald Tusk avertizează că Rusia vrea să introducă reducerea trupelor NATO din țările europene în discuțiile privind Ucraina
23:07
Donald Tusk avertizează că Rusia vrea să introducă reducerea trupelor NATO din țările europene în discuțiile privind Ucraina
EXCLUSIV Cât a costat vizita oficială în Austria a președintelui Nicușor Dan. Deplasarea membrilor familiei nu a fost plătită de Administrația Prezidențială
23:00
Cât a costat vizita oficială în Austria a președintelui Nicușor Dan. Deplasarea membrilor familiei nu a fost plătită de Administrația Prezidențială
VIDEO Pachetul 2 ține coaliția în blocaj / Bolojan: Ședințele nu s-au derulat în condiții normale
22:56
Pachetul 2 ține coaliția în blocaj / Bolojan: Ședințele nu s-au derulat în condiții normale