Dan Dungaciu: „S-a trecut de la război de uzură la război de epuizare în Ucraina”

În ediția din 15 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, analistul de politică externă Dan Dungaciu a avertizat că războiul din Ucraina nu mai este unul de uzură, ci a devenit un „război de epuizare”. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Conflictul din Ucraina a intrat într-o nouă etapă, consideră analistul de politică externă Dan Dungaciu. Dungaciu subliniază că dinamica recentă a confruntărilor indică o intensificare a atacurilor asupra infrastructurii energetice, ceea ce poate duce la o criză profundă de resurse și moral în lunile următoare. În timp ce Ucraina lovește rafinării și obiective petroliere, Rusia răspunde distrugând sistematic infrastructura energetică a Ucrainei.

Dan Dungaciu: „Ce este nou pe front este că s-a trecut de la războiul acesta de uzură la un război de epuizare. Ucrainenii au început să lovească rafinării, tot ce înseamnă industria de petrol și de gaze. Rușii, în contrapartidă, răspund lovind 60%, din cifre oficiale ucrainene, infrastructura energetică. Vine iarna. Acum sunt pe epuizare. Cine se epuizează mai repede. Ei spun de Tomahawk în siajul acestor lovituri care îi slăbesc pe ruși, de parcă rușii dacă stau la coadă la motorină o să iasă (n.r. să protesteze). Noi am trăit cu numerele pare și impare ani de zile. A protestat cineva? Asta este singura schimbare. Nu se știe cine va ieși mai prost. Indiscutabil, populația Ucrainei va ieși extrem de prost, mult mai prost decât populația Rusiei, din păcate.”

