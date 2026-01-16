Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Se vrea stârnirea anti-americanismului în Europa, inclusiv în rândul partidelor suveraniste”

Dan Dungaciu: „Se vrea stârnirea anti-americanismului în Europa, inclusiv în rândul partidelor suveraniste”

Alexandra Anton Marinescu
16 ian. 2026, 09:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Se vrea stârnirea anti-americanismului în Europa, inclusiv în rândul partidelor suveraniste”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat direcția politică în care, în opinia sa, se îndreaptă Uniunea Europeană. El vorbește despre un proiect federalist care se definește prin opoziția față de Statele Unite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Proiectul federalist și anti-americanismul din Europa

Profesorul afirmă că Uniunea Europeană se află într-un proiect politic de tip „ori la bal, ori la spital”. Este o formulă federalistă, construită pe o poziție anti-americană și anti-rusă. În spatele acestui proiect, spune el, se află mai multe grupuri de influență care acționează în Parlamentul European și în marile capitale.

„Dar acum suntem într-un proiect care este anti-american și anti-rus pe o formulă federalistă. Deci pe o formulă care îți spune: dom’le, e șansa noastră. E ori la bal, ori la spital. Domnul Macron, în acest moment, face toate eforturile disperate. Eu cred că în spatele Parlamentului European sunt mai multe forțe. Unii care sunt anti-americani, alții care sunt anti-Trump. Francezii lucrează masiv ca să arate solidaritate față de Groenlanda, inclusiv pentru că Franța se gândește la propriile teritorii. Federaliștii vor Europa federală ca să mențină steagul luptei împotriva lui Donald Trump.”, spune invitatul.

Dan Dungaciu: „Ei ar accepta un suveranism din Europa, neamerican”

Dungaciu a explicat strategia marilor grupuri politice europene. Popularii, spune el, își dau seama că pierd teren. Cordonul sanitar creat împotriva partidelor suveraniste și „trumpiste” riscă să nu mai funcționeze. În viitor, ar putea fi nevoiți să facă alianțe cu aceste forțe.

„Pentru că popularii își dau seama că au pierdut partida. Și s-ar putea ca acest cordon sanitar, construit ca trumpismul să nu câștige în Europa, să nu mai funcționeze. Și s-ar putea ca popularii să fie obligați să facă alianțe cu suveraniștii. Dar ei vor să se asigure că suveraniștii ăia nu sunt cu americanii. Deci, dacă e să avem suveraniști, să avem suveraniști ca în Franța, care nu-l prea iubesc pe Trump. Ca în Germania, care n-ar trebui să-l iubească pe Trump. Ei ar accepta un suveranism din Europa, neamerican, dar să nu fie conectat cu americanii.”, afirmă Dan Dungaciu.

