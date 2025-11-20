Dan Dungaciu: „SENTIMENTUL pe care îl ai citind presa este că s-a pus în mișcare o mașinărie devastatoare pentru conducerea Ucrainei”

Dan Dungaciu în emisiunea Marius Tucă Show din 19 noiembrie 2025 a transmis un mesaj despre situația din Ucraina subliniind că se pune în mișcare o mașinărie aproape devastatoare, având în vedere intensificarea conflictului și planurile de pace aflate în discuție. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a evidențiat un context complicat, în care invazia și conflictul influențează geopolitic și economic la nivel global, cu creșterea prețului la energie și presiuni politice în Statele Unite în perspectiva alegerilor de jumătate de mandat.

„Sentimentul pe care îl ai din presa din care dumneavoastră ați invocat principalele idei și titluri, e că s-a pus în mișcare o mașinărie care e aproape devastatoare. Pentru că toată această discuție despre ce se întâmplă în Ucraina mai trebuie adăugate niște lucruri, inclusiv un plan de pace care începe să fie vehiculat. Probabil că asta e oferta asta, la pachet, anumite știri apărute astăzi în Bloomberg, după care crește prețul la energie, inclusiv în Statele Unite, ceea ce nu se poate, pentru că Prime 2026 sunt alegerile de la jumătate de mandat și Donald Trump trebuie să închidă urgent câteva dosare deschise, pentru că au început să pună presiune în perspectiva alegerilor” , spune anlistul Dungaciu.

Dungaciu a mai amintit de sprijinul franco-ucrainean reprezentat printr-un posibil contract pentru livrarea a 100 de avioane de luptă Rafale către Ucraina, o inițiativă cu rol strategic important, dar în același timp cu detalii financiare și logistice neclare.