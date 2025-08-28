Dan Dungaciu: „Statele europene sunt într-o CRIZĂ profundă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre căderea politică a liderilor europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre poziția liderilor europeni. Acesta susține că la acest moment, Bruxelles-ul se confruntă cu o mare groază strategică. Dându-l exemplu pe Macron, analistul spune că urmează o nouă moțiune de cenzură. În luna septembrie, în Franța ar fi așteptată o nouă moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Ca o chestiune constituțională, sociologul susține că la mai multe căderi de Guvern, în Franța, președintele trebuie să își dea demisia. Apoi, acesta vorbește și despre Germania, în care susține că este o criză monumentală, o recesiune ce lovește toate industriile. Despre Tusk, Dungaciu spune că trăiește o semi-criză. Acesta amintește momentul în care delegația americană a invitat președintele la discuții, și nu pe premierul Tusk. Problema despre care vorbește analistul este metoda în care acești politicieni își pregătesc căderea. Dungaciu susține că adevărata problemă este că trag toate țările estice după ei în acest declin. Ca o observație finală, analistul spune că România nu putea să aibă poziția radicală a Ungariei, dar ar fi putut să fie măcar ca Polonia.
„În momentul ăsta evident că e o groază strategică la Bruxelles, pentru că își dau seama că… Gândiți-vă puțin în ce condiții sunt. Macron, în septembrie, o să aibă iarăși o moțiune de cenzură. Se votează guvernul, pot să pice iarăși guvernul. O să pună iarăși un premier, o să o ia de la capăt în Franța. În Constituția Franței spune că dacă tot cad guverne și nu reușește, președintele trebuie să pleci. Vă dați cum ar fi să fie alegeri anticipate? În Germania criza e cât casa. Au recesiune… Toate statele astea sunt într-o criză profundă. Tusk este de fapt acuma într-o semi-criză. El este, de fapt, jucătorul care încă mai joacă pe teritoriul european. Țineți minte că la discuție cu Trump a zis că partea americană a solicitat să fie președintele la discuții, nu premierul Tusk. Deci cât mai ține un an, doi guvern, cine știe. Vor fi alegeri sau anticipate sau schimbare de majoritate, Parlament, nu știu. Tusk este și el pe ultima sută de metri, ca să spun așa. Deci oamenii ăștia și-au dat seama, îngroziți, de ce li se poate întâmpla. Joacă, cum să spun, mai degrabă cu disperare. N-au absolut nicio soluție și ne trag pe noi în toată povestea asta. Pentru că problema nu este că ei joacă așa, problema este că trag pe toți esticii în această chestiune. Noi nu avem acum capacitatea de a dialoga cu Polonia, măcar să ne sincronizăm pozițiile. Noi nu putem să fim Ungaria, poziția asta foarte radicală, pură și dură pe care a luat-o Viktor Orban. Noi puteam să fim Polonia. ”, a explicat sociologul.