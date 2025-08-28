Dan Dungaciu: „Statele europene sunt într-o CRIZĂ profundă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre căderea politică a liderilor europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Noi nu putem să fim Ungaria. Noi puteam să fim Polonia.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre poziția liderilor europeni. Acesta susține că la acest moment, Bruxelles-ul se confruntă cu o mare groază strategică. Dându-l exemplu pe Macron, analistul spune că urmează o nouă moțiune de cenzură. În luna septembrie, în Franța ar fi așteptată o nouă moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Ca o chestiune constituțională, sociologul susține că la mai multe căderi de Guvern, în Franța, președintele trebuie să își dea demisia. Apoi, acesta vorbește și despre Germania, în care susține că este o criză monumentală, o recesiune ce lovește toate industriile. Despre Tusk, Dungaciu spune că trăiește o semi-criză. Acesta amintește momentul în care delegația americană a invitat președintele la discuții, și nu pe premierul Tusk. Problema despre care vorbește analistul este metoda în care acești politicieni își pregătesc căderea. Dungaciu susține că adevărata problemă este că trag toate țările estice după ei în acest declin. Ca o observație finală, analistul spune că România nu putea să aibă poziția radicală a Ungariei, dar ar fi putut să fie măcar ca Polonia.