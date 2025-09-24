Dan Dungaciu: „Suntem în epoca doamnei Mița Baston”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician, a explicat că politica externă a României se află într-o situație gravă. În opinia lui, statul rămâne blocat în vechi obiceiuri, cu oameni nepregătiți pentru vremuri de criză. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Noi suntem în epoca doamnei Mița Baston”

Dungaciu a comparat situația actuală cu scena celebră din „Nașul”, unde consilierul de timp de pace era dat la o parte pentru că era nevoie de cineva pregătit de război. România, susține el, a rămas blocată în logica oamenilor incapabili să gestioneze realitatea momentului. Rezultatul este o politică externă ruptă de context.

„Am rămas la vechile obiceiuri, la vechile comportamente, nu că toți ar fi proști. Dar sunt ca în Nașul. Dom’le, tu ai fost consilier pe timp de pace, te dăm afară din familie, pentru că avem nevoie de consilier de timp de război. Ei, noi suntem în epoca doamnei Mița Baston, de la Externe, și a consilierul de timp de pace. De-asta vedem atâtea narațiuni care nu au nicio legătură cu realitatea.”, afirmă Dan Dungaciu.

„Unii au tot interesul ca România să fie irelevantă politic”

Întrebat de Marius Tucă de ce România ajunge în această situație, Dungaciu a explicat că există atât lipsă de competență, cât și interese de a menține țara într-o poziție subordonată. Uneori, spune el, e greu de spus unde se termină prostia și unde începe trădarea.