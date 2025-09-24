Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Suntem în epoca doamnei Mița BASTON”

Alexandra Anton
24 sept. 2025, 08:01, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician, a explicat că politica externă a României se află într-o situație gravă. În opinia lui, statul rămâne blocat în vechi obiceiuri, cu oameni nepregătiți pentru vremuri de criză. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dungaciu a comparat situația actuală cu scena celebră din „Nașul”, unde consilierul de timp de pace era dat la o parte pentru că era nevoie de cineva pregătit de război. România, susține el, a rămas blocată în logica oamenilor incapabili să gestioneze realitatea momentului. Rezultatul este o politică externă ruptă de context.

„Am rămas la vechile obiceiuri, la vechile comportamente, nu că toți ar fi proști. Dar sunt ca în Nașul. Dom’le, tu ai fost consilier pe timp de pace, te dăm afară din familie, pentru că avem nevoie de consilier de timp de război. Ei, noi suntem în epoca doamnei Mița Baston, de la Externe, și a consilierul de timp de pace. De-asta vedem atâtea narațiuni care nu au nicio legătură cu realitatea.”, afirmă Dan Dungaciu.

„Unii au tot interesul ca România să fie irelevantă politic”

Întrebat de Marius Tucă de ce România ajunge în această situație, Dungaciu a explicat că există atât lipsă de competență, cât și interese de a menține țara într-o poziție subordonată. Uneori, spune el, e greu de spus unde se termină prostia și unde începe trădarea.

„Pentru că unii au tot interesul ca România să fie irelevantă politic, adică subordonată unui peisaj. Sigur că într-o țară ca România, cu instituții slabe, e foarte greu să distingi între incompetență și trădare. Sau mai pe șleau, între prostie și trădare. Că unii fac treaba trădătorilor din prostie. Unii fac că știu ce fac. La a face România irelevantă lucrează împreună toți. Vizita doamnei Țoiu în America este una dintre expresiile, cum să spun, aproape strălucitoare ale acestei irelevanțe.”, spune Dan Dungaciu.

GÂNDUL GREEN „Orașele burete”, o soluție urbană la schimbările climatice din România? „Valorifică gestionarea apei bazată pe natură, sporind reziliența ECOLOGICĂ”
10:00
„Orașele burete”, o soluție urbană la schimbările climatice din România? „Valorifică gestionarea apei bazată pe natură, sporind reziliența ECOLOGICĂ”
VIDEO Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan – o DREZINĂ cu explozibil care vine în viteză, pe șine, peste România blocată într-un defileu”
09:51
Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan – o DREZINĂ cu explozibil care vine în viteză, pe șine, peste România blocată într-un defileu”
POLITICĂ Deputații votează miercuri moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului. Ședința va începe în mai puțin de două ore
09:48
Deputații votează miercuri moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului. Ședința va începe în mai puțin de două ore
ACTUALITATE PROTEST la Ministerul Economiei. Angajații Damen Mangalia ies în stradă pentru salariile restante: Șantierul e în colaps
09:34
PROTEST la Ministerul Economiei. Angajații Damen Mangalia ies în stradă pentru salariile restante: Șantierul e în colaps
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 719. Palestinienii s-au adunat în Cisiordania pentru a sărbători recunoașterea statalității
09:29
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 719. Palestinienii s-au adunat în Cisiordania pentru a sărbători recunoașterea statalității