Dan Dungaciu: „Suntem într-o SITUAȚIE atât de proastă cum nu am mai fost niciodată”

Serdaru Mihaela
30 oct. 2025, 10:53, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu, în emisiunea „Marius Tucă Show” din 29 octombrie 2025, a discutat despre retragerea trupelor americane din România și criza strategică de securitate a țării. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Marius Tucă consideră că România și-a „dat doctoratul în incompetență strategică”. A mai explicat că România se află în dezavantaj strategic față de statele baltice care au primit prezență întărită de trupe NATO, în timp ce România a avut doar o prezență „adecvată”.

„Știrea că doctoratul incompetenței l-au absolvit cei din vârf vine printr-o știre din presa ucraineană. Adică e dincolo de orice imaginație. Dar știți ce arată asta din punctul meu de vedere? Că Moșteanu, Țoiu, Nicușor Dan, Bolojan, nici măcar nu au fost anunțați că americanii vor face această mișcare și că vor retrage trupele” , spune Marius Tucă

Dan Dungaciu a atras atenția asupra faptului că România nu are o garanție reală a securității naționale, întrucât nu există certitudinea intervenției partenerilor NATO în cazul unei agresiuni. Ideea că România ar putea să se apere singură este, în opinia sa, o „iluzie periculoasă”, întrucât industria militară românească este slab dezvoltată, iar țara depinde pentru securitate de parteneri mai puternici, cum sunt NATO și Statele Unite.

„Ce garanții mai poți oferi tu cetățenilor români când tu le-ai spus că pentru securitate trebuie să faci toate sacrificiile posibile și în materie de securitate afli din Ucraina că ți se va întâmpla ceva și în aceeași zi tu numești consilier (…) Deci, România în acest moment se află într-o situație pe care nici măcar toți comentatorii care ies la televizor de două ori pe minut, nu mai pot s-o acopere în clipa asta” , conchide Dan Dungaciu

